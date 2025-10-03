Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα

«Η Νέα Αριστερά το λέει καθαρά: αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει τώρα», υπογραμμίζει το δίκτυο Αγροτικής Πολιτικής της Πατησίων, επισημαίνοντας πως «η ύπαιθρος, οι παραγωγοί, η κοινωνία δεν μπορούν άλλο να πληρώνουν την αποτυχία και τη διαφθορά τους».

Εκτοξεύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης και ειδικότερα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, το δίκτυο Αγροτικής Πολιτικής της Νέας Αριστεράς επισημαίνει πως «οι αγρότες βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο: εκτόξευση κόστους παραγωγής, καθυστερήσεις αποζημιώσεων, σκάνδαλα, κοροϊδία με τις ενισχύσεις, και τώρα η απειλή να χαθεί η προκαταβολή που επί δεκαετίες αποτελούσε εγγυημένο εισόδημα».

Παράλληλα, αναφέρει πως «εάν ανασταλούν οι πληρωμές, θα μιλάμε για το τελειωτικό χτύπημα στον αγροτικό κόσμο. Και γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν είναι απλώς ανίκανοι. Είναι επικίνδυνοι».

Όσα τονίζει η Νέα Αριστερά:

«Η μετάθεση της προκαταβολής του τσεκ για τον Νοέμβριο –και μάλιστα με αστερίσκους και ερωτηματικά– δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πιο ξεκάθαρη ομολογία της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του κ. Τσιάρα ότι το σύστημα πληρωμών έχει καταρρεύσει.

Μία κατάρρευση ως αποτέλεσμα της διαφθοράς, της πελατειακής λογικής και της απόλυτης ανικανότητας που χαρακτήρισε τη διαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ και της αγροτικής πολιτικής επί διακυβέρνησης ΝΔ.

Οι αγρότες βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο: εκτόξευση κόστους παραγωγής, καθυστερήσεις αποζημιώσεων, σκάνδαλα, κοροϊδία με τις ενισχύσεις, και τώρα η απειλή να χαθεί η προκαταβολή που επί δεκαετίες αποτελούσε εγγυημένο εισόδημα.

Το πλήγμα δεν αφορά μόνο τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς· αγγίζει και τις πιο υγιείς εκμεταλλεύσεις, τους προμηθευτές, τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, όλο το αγροδιατροφικό σύστημα. Πρόκειται για ένα ντόμινο καταστροφής που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε χρεοκοπίες και μαρασμό της υπαίθρου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε το Σχέδιο Δράσης της κυβέρνησης, εκθέτοντας τη χώρα διεθνώς. Για πρώτη φορά τίθεται σε ανοιχτή αμφισβήτηση η καταβολή της προκαταβολής των ενισχύσεων.

Εάν ανασταλούν οι πληρωμές, θα μιλάμε για το τελειωτικό χτύπημα στον αγροτικό κόσμο. Και γι’ αυτό ευθύνεται αποκλειστικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν είναι απλώς ανίκανοι. Είναι επικίνδυνοι.

Θυσιάζουν την οικονομική βιωσιμότητα ενός ολόκληρου κλάδου και παίζουν με την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας για να κάνουν τα ρουσφέτια τους στους διάφορους ‘φραπέδες’.

Όταν ένας υπουργός και μια κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν ούτε το απολύτως στοιχειώδες –να δώσουν στους αγρότες τα λεφτά που δικαιούνται και μάλιστα στην ώρα τους– δεν έχουν καμία νομιμοποίηση να συνεχίσουν.

Η Νέα Αριστερά το λέει καθαρά: αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει τώρα. Η ύπαιθρος, οι παραγωγοί, η κοινωνία δεν μπορούν άλλο να πληρώνουν την αποτυχία και τη διαφθορά τους».