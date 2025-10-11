Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Μια «ανάσα» από τα σπίτια οι φλόγες
O άνεμος δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών, ενώ νέες εικόνες που έρχονται στο φως δείχνουν το τεράστιο μέτωπο και τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικημένες περιοχές.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή των Ζάρκων Ευβοίας.
Οι φλόγες έχουν πάρει επικίνδυνες διαστάσεις και αυτή την ώρα βρίσκονται μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια του χωριού, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.
Η κατεύθυνση του μετώπου έχει αλλάξει, με τη φωτιά να κινείται πλέον προς τα Μεσοχώρια, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και την 20η ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παράλια Ζαρακών Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 11, 2025
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο άνεμος δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών, ενώ νέες εικόνες που έρχονται στο φως δείχνουν το τεράστιο μέτωπο και τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα κατοικημένες περιοχές.
Οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, ενώ κάτοικοι και εθελοντές δίνουν μάχη για να προστατεύσουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους.
