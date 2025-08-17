Φωτιά στην Εύβοια: Στις φλόγες δασική έκταση στα Μεσοχώρια – Σηκώθηκαν εναέρια
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα κοντά στο χωριό Μεσοχώρια στην Εύβοια
Με νέα φωτιά ήρθαν αντιμέτωποι το πρωί της Κυριακής (17.08.2025) οι κάτοικοι της Εύβοιας με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 5 πμ σε δάσος στο χωριό Μεσοχώρια του δήμου Καρύστου στην Εύβοια.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και εθελοντές.
Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Στις ρίψεις νερού από αέρος συμμετέχουν 2 ελικόπτερα.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μεσοχώρια Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρου της #20ης_ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 21 οχήματα και 2Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2025
- Ιωάννα Τούνη: Ο ξέφρενος πανικός της για να πιάσει μια νυφική ανθοδέσμη
- Ο Μέσι επέστρεψε, η Ίντερ Μαϊάμι… θριάμβευσε (vid)
- Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων στα νότια του θύλακα
- Μαγνησία: Σώθηκε από θαύμα 22χρονος Γερμανός λουόμενος – Η παραλία είχε κόκκινη σημαία
- Ρόδος: Τι ισχυρίζεται η εταιρεία για το τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ στην Κρεμαστή
- Συνεχίζεται η… γκαντεμιά για τη Γαλλία: Τραυματίστηκε και ο Πουαριέ – Ποιοι σέντερ έχουν μείνει διαθέσιμοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις