Με νέα φωτιά ήρθαν αντιμέτωποι το πρωί της Κυριακής (17.08.2025) οι κάτοικοι της Εύβοιας με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 5 πμ σε δάσος στο χωριό Μεσοχώρια του δήμου Καρύστου στην Εύβοια.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 20ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και εθελοντές.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Στις ρίψεις νερού από αέρος συμμετέχουν 2 ελικόπτερα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής