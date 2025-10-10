Ο «χακεράς των Ισπανών» ζητά αποφυλάκιση

Ο Χοσέ Λουίς Ουέρτας, γνωστός στο διαδίκτυο ως Alcasec, επανέρχεται στην επικαιρότητα ζητώντας προσωρινή αποφυλάκιση από την Εθνική Ακρόαση της Ισπανίας. Ο 21χρονος, που έγινε διαβόητος όταν κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα του 90% των Ισπανών, υποστηρίζει τώρα ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διαφυγής και ότι δεν διαθέτει τα «τεράστια ποσά σε κρυπτονομίσματα» που του αποδίδουν οι Αρχές.

Η υπόθεση του Alcasec είχε προκαλέσει αίσθηση το 2023, όταν η αστυνομία τον συνέλαβε για πρώτη φορά σε ηλικία μόλις 19 ετών, κατηγορώντας τον ότι είχε εισβάλει σε βάσεις δεδομένων κρατικών φορέων, όπως η Γενική Διεύθυνση Κυκλοφορίας (DGT), δημοτικά συστήματα και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Η αστυνομία τον είχε περιγράψει τότε ως «ίσως τον πιο ισχυρό και αόρατο χάκερ της Ισπανίας».

Παρά την αρχική του υπόσχεση ότι θα «αλλάξει πορεία» και θα ιδρύσει νόμιμη εταιρεία κυβερνοασφάλειας, ο νεαρός χάκερ βρέθηκε ξανά αντιμέτωπος με τον νόμο. Συνελήφθη ξανά στη Μαδρίτη οδηγώντας ένα BMW αξίας 128.000 ευρώ χωρίς έγκυρη άδεια οδήγησης, ενώ το 2025 συνελήφθη εκ νέου για ξέπλυμα χρήματος, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, μαζί με τον πρώην υφυπουργό Εσωτερικών της κυβέρνησης Ραχόι, Φρανθίσκο Μαρτίνεθ.

Πέρα από τα σύνορα

Σήμερα, μέσω του δικηγόρου του, ο Alcasec επισημαίνει ότι έχουν περάσει 131 ημέρες από την προσωρινή του κράτηση (από τις 29 Μαΐου) και ότι το διάστημα αυτό είναι υπεραρκετό ώστε οι Αρχές να έχουν κατασχέσει και ασφαλίσει όλα τα ψηφιακά του μέσα. Κατά συνέπεια, όπως υποστηρίζει, ο κίνδυνος καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων «έχει εκλείψει», αφού οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ήδη υπό τον έλεγχό τους όλους τους servers και τους υπολογιστές που του κατασχέθηκαν.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο διαφυγής, η υπεράσπιση επιμένει ότι «είναι ανύπαρκτο», τονίζοντας πως ο Alcasec έχει σεβαστεί πλήρως τις προϋποθέσεις που του είχαν επιβληθεί σε άλλη υπόθεση, όπως η αφαίρεση διαβατηρίου και η τακτική παρουσία στο δικαστήριο. Παράλληλα, δηλώνει ότι θα αποδεχθεί οποιαδήποτε νέα μέτρα αποφασίσει η δικαστής για να εξασφαλιστεί η παραμονή του στη χώρα.

Η δικηγόρος του αμφισβητεί επίσης την εκτίμηση της δικαστή ότι ο πελάτης της διαθέτει «σημαντικά ποσά σε κρυπτονομίσματα», ισχυρισμό που είχε χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για την απόρριψη προηγούμενου αιτήματος αποφυλάκισης. Όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση, ο Alcasec δεν έχει τέτοιους οικονομικούς πόρους, καθώς οι λογαριασμοί του έχουν δεσμευτεί και τα ψηφιακά του πορτοφόλια βρίσκονται υπό έλεγχο.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Alcasec έχει καταφέρει να αποκτήσει φήμη που ξεπερνά τα όρια της χώρας του. Θεωρείται ένας από τους πιο ικανούς χάκερ της Ευρώπης, με εντυπωσιακές τεχνικές γνώσεις, αλλά και μια ιστορία που κινείται ανάμεσα στην παρανομία και την τεχνολογία.