Το πολιτικό «μασάζ» του Φάμελλου στους βουλευτές μετά την παραίτηση Τσίπρα και οι νέες ισορροπίες στην Κουμουνδούρου

Την Τρίτη το πρωί τα τηλέφωνα «έσπασαν» στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Για την ακρίβεια, οι συνεργάτες του Σωκράτη Φάμελλου επικοινώνησαν με τους βουλευτές του κόμματος, προκειμένου να προσέλθουν στο γραφείο του προέδρου κατά μόνας. Όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στη Βουλή είχαν τετ- α- τετ μαζί του. Προφανώς, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καταιγιστικές εξελίξεις στο κόμμα. Άλλωστε, η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται πως λειτουργεί -και για την ίδια την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ- ως «επιταχυντής» εξελίξεων. Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Όλγα Γεροβασίλη, Συμεών Κεδίκογλου, Γιώργος Ψυχογιός, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Πόπη Τσαπανίδου, Γιώργος Παπαηλιού, Χάρης Μαμουλάκης, Γιώργος Γαβρήλος, Κώστας Μπάρκας κ.α. πέρασαν την πόρτα του γραφείου του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος αφού ολοκληρώσει την περιοδεία του σε Ηλεία και Μεσσηνία θα συνεχίσει τον κύκλο επαφών με τους υπόλοιπους βουλευτές.

Βέβαια, κατά την επιστροφή θα κληθεί να διαχειριστεί και τις εσωκομματικές ισορροπίες με δεδομένο ότι ήδη 4 μέλη της Πολιτικής Γραμματείας ζήτησαν έκτακτη σύγκληση του οργάνου.

Τα μηνύματα στους βουλευτές

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φάμελλος συζήτησε αναλυτικά με τους βουλευτές για τον αντίκτυπο της παραίτησης του πρώην πρωθυπουργού. Μάλιστα, ζήτησε τη γνώμη τους για την δήλωση που έκανε ο ίδιος τη Δευτέρα το απόγευμα αναφορικά με την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, ενώ φέρεται να τόνισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προχωρήσει και να αποτελέσει μέρος της λύσης, επαναλαμβάνοντας ότι δεν περισσεύει κανείς.

Δεν παρέλειψε δε να ζητήσει από τους συνομιλητές του να είναι πιο προσεκτικοί στις δημόσιες δηλώσεις τους. Άλλωστε, το γεγονός ότι υπήρξαν βουλευτές που έσπευσαν να τοποθετηθούν με θετικό τρόπο για την κίνηση Τσίπρα δεν ήταν κάτι που χαροποίησε την Κουμουνδούρου.

Κατά την ομιλία του στο Olympia Forum, ο κ. Φάμελλος κράτησε εκ νέου χαμηλούς τόνους απέναντι στον πρώην αρχηγό του κόμματός του. Είναι χαρακτηριστικό ότι επέμεινε στη γραμμή περί συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, υπογραμμίζοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω των αποφάσεων τόσο του συνεδρίου του όσο και της Κεντρικής Επιτροπής του κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Απέφυγε πάντως να ανοίξει τα χαρτιά του για το πώς θα κινηθεί σε περίπτωση που εν τέλει ο Αλέξης Τσίπρας δημιουργήσει έναν νέο πολιτικό φορέα.

Το κλίμα στην Κ.Ο. και τα «λιμνάζοντα ύδατα»

Άλλοι μίλησαν για «αναστάτωση, αβεβαιότητα και αμηχανία» και άλλοι για «κίνηση που βγάζει τον ΣΥΡΙΖΑ και την προοδευτική παράταξη από τα λιμνάζοντα ύδατα». Οι βουλευτές της Κουμουνδούρου, από τα πηγαδάκια του Κοινοβουλίου, έως τα τηλέφωνα και τους διαδρόμους των κομματικών γραφείων φαίνεται να κάθονται πάντως σε αναμμένα κάρβουνα, γνωρίζοντας ότι τα πράγματα δεν θα είναι όπως παλιά ελλείψει…Τσίπρα. Άλλωστε, είναι λογικό αρκετοί από αυτούς να σταθμίζουν τα δεδομένα και με γνώμονα μία ενδεχόμενη επανεκλογή τους, η οποία απομακρύνεται όσο ο ΣΥΡΙΖΑ συρρικνώνεται.

Άπαντες μπορεί να αναγνωρίζουν το πολιτικό εκτόπισμα του πρώην πρωθυπουργού, εντούτοις δεν φαίνεται να κινούνται όλοι στην ίδια κατεύθυνση. Πέρα από αυτούς που δεν συμφωνούν με το σχέδιό του, υπάρχουν και εκείνοι που είτε περιμένουν ένα νεύμα προκειμένου να τον ακολουθήσουν, είτε είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε μία επιλογή ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ. Από τους υποστηρικτές του Αλέξη Τσίπρα εντός κοινοβουλευτικής ομάδας πάντως, κανείς δεν φαίνεται πως θα επιδιώξει να μιλήσει ερήμην του ή εξ ονόματός του. Ειδικότερα, μετά το φρένο που μπήκε από την Αμαλίας για πρόσωπα και διαθέσεις σε σχέση με την επόμενη ημέρα. Προς το παρόν θα τηρήσουν στάση αναμονής, εκτιμώντας συγχρόνως τον τρόπο που κινείται ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος έχει επιλέξει να κρατήσει, μέσω της δήλωσής του, ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τον πρώην πρωθυπουργό.