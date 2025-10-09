Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη

Στην απόφαση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, να παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτή αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την περιοδεία του στη Μεσσηνία.

Ερωτηθείς ο κ. Φάμελλος για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον κ. Τσίπρα, επανέλαβε την ανάγκη «να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της Δεξιάς».

Όπως είπε ο κ. Φάμελλος, «νομίζω ότι βιάζεστε πάρα πολύ, γιατί δεν μπορώ να κάνω συζήτηση με υποθέσεις. Γνωρίζω, σαφέστατα, την ανακοίνωση του Αλέξη Τσίπρα και έχω τοποθετηθεί σε αυτό. Είπα και για τη διαφορετική ανάγνωση που έχουμε, αλλά και για την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση της δεξιάς».

Συνέχισε λέγοντας πως «αντίθετα με υποθέσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ήδη με ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έχει συγκεκριμένο σχέδιο. Το αποφασίσαμε το προηγούμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή, αυτό υλοποιούμε και όπως βλέπετε δεν σταματάμε, γιατί δεν σταματούν τα προβλήματα». Έφερε ως παράδειγμα τη διεκδίκηση υπεραξίας του πρωτογενούς προϊόντος, καθώς, διαφορετικά, «δεν θα έχουν δουλειά και μέλλον οι αγρότες».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι μέρος της λύσης και είναι ήδη προετοιμασμένος γι’ αυτό»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επισήμανε πως «δεν κατεβάζουμε τα μολύβια. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συνεχίζει τον αγώνα. Θέλουμε να υπάρξουν πλειοψηφίες και συνεργασίες, είτε ξεκινώντας με την πρωτογενή παραγωγή, είτε συνεχίζοντας στην προοδευτική κυβέρνηση της χώρας».

Τέλος, ανέφερε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με συγκεκριμένο σχέδιο συνεχίζει τον πολιτικό του προγραμματισμό. Προφανέστατα, χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων. Εξάλλου, κάνουμε την πρόσκληση και σε άλλους χώρους, και εδώ διεκδικώ να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, που είναι να έχουμε απάντηση στον κ. Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι μέρος της λύσης και είναι ήδη προετοιμασμένος γι’ αυτό».

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Σωκράτη Φάμελλου: