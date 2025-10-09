Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς

Περιοδεία στη Μεσσηνία πραγματοποιεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.

«Η ελληνική ύπαιθρος είναι σε κατάρρευση. Ναρκοθετημένες οι επιδοτήσεις 1 δισ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακυρώθηκαν όλα τα βιολογικά και επιπλέον το σκάνδαλο, όπου οι ‘γαλάζιες ακρίδες’ έφαγαν άλλο 1 δισ. ευρώ», τόνισε ο κ. Φάμελλος, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την επίσκεψή στην Ομάδα Παραγωγών Φιλιατρών ΓΑΙΑ.

Συνέχισε λέγοντας πως «ο ΕΛΓΑ δεν είναι ανταποδοτικός. Δεν υπάρχουν κτηνίατροι και γεωπόνοι δίπλα στον παραγωγό. Υποστελέχωση, έλλειψη στήριξης στην τυποποίηση, στις ομάδες παραγωγών. Οι μεσάζοντες βάζουν τετραπλάσια τιμή στο ράφι».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ζήτησε συζήτηση στη Βουλή. Με όλα τα κόμματα σε ειδική συζήτηση. Γιατί καταρρέει η ύπαιθρος και χωρίς ύπαιθρο δεν υπάρχει Ελλάδα».

«Η κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα»

Ο κ. Φάμελλος τόνισε πως «υπάρχει πρόβλημα ελληνοποιήσεων προϊόντων, εργατών γης, υψηλού κόστους παραγωγής, αποζημιώσεων, κλιματικής κρίσης, άρδευσης (που θέλουν να την κάνουν ιδιωτική)».

Συμπλήρωσε πως «η κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα, γιατί είναι με τους μεσάζοντες, τους ‘Φραπέδες’, τους ‘Χασάπηδες’ και τις ‘γαλάζιες ακρίδες’. Αλλά δεν είναι με τους Έλληνες παραγωγούς.».

Τέλος, ανέφερε πως «πρέπει να γίνει μια μεγάλη αλλαγή και στην περιφέρεια. Απαιτείται μια Προοδευτική Ελλάδα. Θέλουμε ποιοτικά προϊόντα της ελληνικής υπαίθρου και ανθρώπους να παράγουν πραγματικό προϊόν. Χώρα χωρίς πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει».

Δείτε βίντεο: