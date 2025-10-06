newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου
Επικαιρότητα 06 Οκτωβρίου 2025 | 12:05

Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου

«Σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας», αναφέρει ο Σ. Φάμελλος στην επιστολή του.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Spotlight

Επιστολή προς τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την οποία ζητά την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας για την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας απέστειλε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος.

«Ανταποκρινόμενοι στο ισχυρό αίτημα της κοινωνίας, στην αγωνία των εργαζομένων, που βιώνουν την εργασιακή επισφάλεια, τη συνεχή μείωση της αγοραστικής τους δύναμης και αγωνίζονται για μισθούς και δουλειά με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και δικαιώματα, όπως εκφράστηκε και στην πρόσφατη γενική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και να μην εισαχθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για συζήτηση», αναφέρει ο Σ. Φάμελλος στην επιστολή του.

Φάμελλος: Η πρόταση από το βήμα της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Την πρόταση για κοινή στάση απέναντι στο αντεργατικό -όπως το χαρακτήρισε- νομοσχέδιο της κυβέρνησης, την εξέφρασε ο κ. Φάμελλος και κατά την ομιλία του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, από όπου είχε καλέσει τα κόμματα να συνυπογράψουν κοινή δήλωση, απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Ο ίδιος έδωσε έμφαση στην ανάγκη συνεργασίας με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, προκειμένου να δημιουργηθεί πλειοψηφία και να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή.

«Στόχος», τόνισε, «είναι να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή για να φύγει το συντομότερο η δεξιά και να πάρει ανάσα ο τόπος μας». Πρόσθεσε ότι «Θα ξεκινήσουμε την καμπάνια για την Προοδευτική Ελλάδα και μία προοδευτική κυβέρνηση που θα φέρνει την ανατροπή».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,4% και πλεόνασμα 2,8% το 2026 [πίνακας]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στη Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δοκιμάζεται από τις εξελίξεις στη Γαλλία

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση
Πολιτική 05.10.25

«Αφωνία» Μητσοτάκη για τους 27 Έλληνες απαχθέντες στην κυριακάτικη ανάρτηση

Μπορεί να υπήρξε «αφωνία» για τους Έλληνες ακτιβιστές, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της ανάρτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη επικεντρώθηκε στο να διαφημίσει τις πολιτικές της κυβέρνησης. 

Σύνταξη
Τέμπη: Πολιτική κόντρα με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι
«Σειρά λαθών» 04.10.25

Πολιτική κόντρα για τα Τέμπη με φόντο την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και τις δηλώσεις Κοβέσι

Τι είπαν ο βουλευτής της ΝΔ, Στέλιος Πέτσας, και της αντιπολίτευσης Ράνια Θρασκιά από το ΠΑΣΟΚ και Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ για τα θέματα διαφθοράς, Δικαιοσύνης αλλά και για τα Τέμπη

Σύνταξη
Δένδιας για τα 51 χρόνια της ΝΔ: «Είμαστε και οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη»
Επέτειος 04.10.25

Μήνυμα Δένδια για τα 51 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας

Η παράταξη που «αναδεικνύει τα ταυτοτικά στοιχεία του νέου Ελληνισμού» αλλά και εκείνη που «που τολμά να εφαρμόζει μεγάλες μεταρρυθμίσεις» τονίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες
Πολιτική 03.10.25

Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες

Για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι έτοιμος, όχι απλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε κοινή δράση για να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει τον κ. Μητσοτάκη στις άλλες εκλογές»

Σύνταξη
Νικητιάδης: «Σε σύγχυση η κυβέρνηση ικετεύει τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών»
Πολιτική 02.10.25

Νικητιάδης: «Σε σύγχυση η κυβέρνηση ικετεύει τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών»

«Πουθενά στον κόσμο δε γίνεται τη μία μέρα η κυβέρνηση να επιβάλλει πρόστιμα και την άλλη να ζητά ελεημοσύνη από αυτούς που τα επέβαλε» τονίζει ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: «Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» – Τι λέει για τα πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ
«Ανακτήσεις ενισχύσεων» 27.09.25

«Θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» - Θεοδωρικάκος για τους ελέγχους και τα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ

Μετά τα πρόστιμα «άλλος λέει μπράβο, άλλος κακώς» τονίζει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος - «Ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν τη δουλειά τους χάνεται λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης»

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό
Επικαιρότητα 26.09.25

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Συζήτησαν και για το Κυπριακό

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στην έδρα του ΟΗΕ συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη

Σύνταξη
Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group
Πολιτική 26.09.25

Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη
Πολιτική 26.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή», τονίζει, στην ανακοίνωση της, η Χαριλάου Τρικούπ

Σύνταξη
Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16, F-35 και απεξάρτηση από Ρωσία
Παζάρια 26.09.25

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν: Στο τραπέζι F-16, F-35 και απεξάρτηση από Ρωσία

«Ηταν επική με μία μόνο λέξη», η συνάντηση του Ερντογάν με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο οποίος προεξόφλησε την προμήθεια της Αγκυρας με τα F-35.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαρίτσης: Μόνος δρόμος η ενότητας της Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Χαρίτσης: Μόνος δρόμος η ενότητας της Αριστεράς

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Δευτέρας και μίλησε, εκτός των άλλων και για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»

Επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι είναι άμεση η ανάγκη λήψης μέτρων.

Σύνταξη
Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι
Παναθηναϊκός 06.10.25

Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι

Ο Χρήστος Κόντης συνεχίζει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και η απόφαση σχετίζεται τον χρόνο που χρειάζεται ο Φράνκο Μπαλντίνι για να μάθει πρόσωπα και πράγματα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εθνική Ελλάδος: Κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς, αμφίβολος ο Καρέτσας λόγω ίωσης
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εθνική Ελλάδος: Κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς, αμφίβολος ο Καρέτσας λόγω ίωσης

Μία ακόμα προσθήκη υπήρξε στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς.

Σύνταξη
Σε αμηχανία κυβέρνηση και αντιπολίτευση από την κίνηση Αλέξη Τσίπρα – οι ερμηνείες, οι «χαρές» και οι αντιδράσεις
Παραίτηση Τσίπρα 06.10.25 Upd: 13:53

Σε αμηχανία κυβέρνηση και αντιπολίτευση από την κίνηση Αλέξη Τσίπρα – οι ερμηνείες, οι «χαρές» και οι αντιδράσεις

Η κίνηση - έκπληξη από τον Αλέξη Τσίπρα προκαλεί αμηχανία στο πολιτικό σκηνικό. Οι αντιδράσεις και τα πρώτα σχόλια.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν
Αντίχειρας ψηλά 06.10.25

Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν

Μέσα σε μια θάλασσα από «ντεμπούτα» σχεδιαστών στην τρέχουσα Εβδομάδα Μόδας (συμπεριλαμβανομένων των Loewe, Mugler, Margiela και Dior), ο Pierpaolo Piccioli αποκάλυψε τελικά τη νέα του προσέγγιση για τον οίκο Balenciaga απομακρύνοντας την σκληρότητα του Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε βουλευτές: «Ο λαός μας παραπαίει και χρειάζεται να αγωνιστούμε ενωμένοι»
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε βουλευτές: «Ο λαός μας παραπαίει και χρειάζεται να αγωνιστούμε ενωμένοι»

Ξεκίνησε η νέα κοινοβουλευτική περίοδος μετά τον καθιερωμένο αγιασμό - Παραίνεση Αρχιεπισκόπου προς όλους να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να εργαστούν για το λαό

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γαλλία: Κατέρρευσε η νέα κυβέρνηση σε 12 ώρες – Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν
Όλες οι εξελίξεις 06.10.25 Upd: 14:19

Μόλις 12 ώρες άντεξε η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία - Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου - Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο
Το κάλεσμα 06.10.25

Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο

Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου με χρηματική ενίσχυση 500 ευρώ το μήνα δημιουργεί κίνητρα για την προσέλκυση νέων γιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στα Νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολης.

Σύνταξη
Αναστάσιος Ορλάνδος: Αρχιτέκτων και φιλόλογος περιωπής
Χαλκέντερος άνθρωπος 06.10.25

Αναστάσιος Ορλάνδος: Προσφοράς εγκώμιο

Ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική όχι μόνο θεωρητικά σε πλήθος μελετών του, αλλά και στην πράξη, επί σαράντα ολόκληρα χρόνια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Must Read
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο