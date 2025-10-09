There’s a starman waiting in the sky: Ένας χρόνος χωρίς τον Τζορτζ Μπάλντοκ (vids)

Σαν σήμερα πριν ακριβώς ένα χρόνο, στις 9 Οκτωβρίου του 2024, έφυγε από τη ζωή ο Τζορτζ Μπάλντοκ, σκορπίζοντας θλίψη στον ποδοσφαιρικό -και όχι μόνο- κόσμο. Στα 31 του, ο Άγγλος με ελληνικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του, ποδοσφαιριστής, άφησε την τελευταία του πνοή στην πισίνα του σπιτιού του στην Γλυφάδα.

Όταν η σύζυγός του δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού ήταν αυτός που πήγε να τον αναζητήσει και τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για «θάνατο από πνιγμό» και το πόρισμα που μετέπειτα επιβεβαίωσε τις αρχικές αναφορές των Αρχών, έκανε λόγο για ακριβώς αυτό, χωρίς ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τελική ιατροδικαστική έκθεση που εκδόθηκε στο Ιατροδικαστικό Δικαστήριο του Μίλτον Κέινς, οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν μηδενική παρουσία αλκοόλ ή ουσιών, ενώ η νεκροψία αποκάλυψε διογκωμένη καρδιά, παράγοντα που σύμφωνα με τους ειδικούς θα μπορούσε να τον καταστήσει ευάλωτο σε αρρυθμίες και αιφνίδια απώλεια αισθήσεων. Κάπως έτσι, με την έκθεση που έβαλε τέλος σε κάθε φήμη και σενάριο, είχε γραφτεί και η τελευταία σελίδα του δράματος που σόκαρε το ελληνικό κοινό και άφησε ένα τεράστιο κενό, πρωτίστως στην οικογένεια και τους οικείους του και δευτερευόντως στην Εθνική ομάδα και την ομάδα που είχε μόλις πάρει μεταγραφή, τον Παναθηναϊκό.

Αμέσως μετά την δημοσιοποίηση της τραγικής είδησης, ο Παναθηναϊκός με επίσημη ανακοίνωσή του είχε κάνει λόγο για μια «ανείπωτη απώλεια», ζητώντας τον σεβασμό της μνήμης του. Αντίστοιχα, η Εθνική ομάδα είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία του και το μήνυμα των διεθνών: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ φίλε». Και όντως, έκτοτε, η μνήμη του «Τζόρτζι», παραμένει ζωντανή. Λίγες ώρες μετά, στο Wembley, η Εθνική ομάδα, οι φίλοι και οι συμπαίκτες του, τον τίμησαν και με το παραπάνω.

Με μια ιστορική εμφάνιση, η γαλανόλευκη που έπαιζε με… δώδεκα παίκτες, θριάμβευσε 2-1 επί της Αγγλίας για το Nations League, ένα αποτέλεσμα που συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα όλων των εποχών για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Μια νίκη που αφιερώθηκε φυσικά από όλους, στον πρόωρα αδικοχαμένο αθλητή, ο οποίος για ένα παιχνίδι της μοίρας, έναν ασήμαντο μικροτραυματισμό, δεν είχε ταξιδέψει μαζί με την αποστολή στο Λονδίνο, αλλά αντιθέτως είχε μείνει στην Αθήνα για να κάνει αποθεραπεία με τον Παναθηναϊκό.

Ένα χρόνο μετά, πια, η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Στις 5 Οκτωβρίου 2025, ο Παναθηναϊκός τίμησε τον «Starman» των γηπέδων σε αγώνα πρωταθλήματος, με τη φανέλα του και το μήνυμα «Always with us, George Baldock» να δεσπόζουν στις εξέδρες. Οι συμπαίκτες του στην Εθνική, διέθεσαν μέρος του πριμ τους στην οικογένειά του, ενώ ο ΠΣΑΠΠ καθιέρωσε τιμητική διάκριση που φέρει το όνομά του, για αθλητές που ξεχωρίζουν για το ήθος τους. Ο Παναθηναϊκός επίσης πλήρωσε κανονικά ολόκληρο το συμβόλαιό του στη σύζυγό του, φροντίζοντας την οικογένειά του όπως θα ήθελε και ο ίδιος.

Ο Starman των γηπέδων

Πλέον, ο Starman, ο άνθρωπος των άστρων, όπως ήταν το παρατσούκλι που του είχε κολλήσει από τους οπαδούς της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, παρακολουθεί από ψηλά, με την παρουσία του να συνεχίζει να λάμπει σαν υπέρλαμπρο αστέρι.

Το συγκεκριμένο ομότιτλο τραγούδι του Ντέιβιντ Μπάουι άλλωστε είχε διασκευαστεί προς τιμήν του: «There’s a Starman, running down the right. Ηis name is Georgie Baldock and he’s f*cking dynamite».

«Υπάρχει ένας… αστεράνθρωπος, που τρέχει στα δεξιά, το όνομά του είναι Τζόρτζι Μπόλντοκ και είναι γαμ… δυναμίτης».

«Το όνομά μου, είναι Γιώργος»

Ο Τζορτζ Χένρι Άιβορ Μπάλντοκ, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στο Στιπλ Κλέιντον, ένα μικρό χωριό λίγο έξω από το Μπάκιγχαμ της Αγγλίας, στις 9 Μαρτίου 1993 και είχε ελληνικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του. Ήταν ο τρίτος γιος της οικογένειας καθώς είχε δύο μεγαλύτερα αδέλφια. Ο ένας του αδερφός, ο Σαμ, ήταν επίσης ποδοσφαιριστής, ενώ ο δεύτερος, ο Τζέιμς, είναι γιατρός στην Οξφόρδη. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός ανήλικου παιδιού.

Πρώτος σταθμός στην ποδοσφαιρική του καριέρα ήταν η Μίλτον Κέιν Ντονς, με την φανέλα της οποίας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του τον Μάιο του 2010. Παρέμεινε εκεί μέχρι το 2017 και κατέγραψε 107 συμμετοχές. Μέσα στην επταετία 2010-2017 αγωνίστηκε με την μορφή δανεισμού στις Νορθάμπτον, Τάμγουορθ, Όξφορντ Γιουνάιτεντ αλλά και την ισλανδική Βεστμανέγια.

Το 2017 -στα 24 του- έκανε το μεγάλο βήμα της καριέρας του, όταν πήρε μεταγραφή στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με την οποία κατέγραψε 219 συμμετοχές, τις 83 στην Premier League. Με τις «λεπίδες» πέτυχε 6 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ. Στο ενεργητικό του έχει μια συμμετοχή σε ημιτελικό κυπέλλου Αγγλίας το 2023 και δύο προβιβασμούς από την Championship στην Premier League. Σε αυτή την ομάδα έφτιαξε το όνομά του και έφτασε να εξετάζεται από τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, μέχρι και για την Εθνική Αγγλίας. Ωστόσο, η απόφασή του να αγωνιστεί με τη γαλανόλευκη είχε ήδη παρθεί…

Το καλοκαίρι του 2024 πήρε την μεταγραφή για Παναθηναϊκό όπου και είχε υπογράψει έως το καλοκαίρι του 2027. Με τη φανέλα με το «τριφύλλι» ήταν που έμελλε να παίξει για τελευταία φορά μπάλα πριν τον θάνατό του, όταν τρεις μέρες νωρίτερα, στις 6 Οκτωβρίου 2024 ξεκίνησε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ (0-0) πριν αντικατασταθεί στο 75ο λεπτό.

Με την «γαλανόλευκη», στην οποία κλήθηκε για πρώτη φορά από τον Γκουστάβο Πογιέτ, έκανε το ντεμπούτο του στις 2 Ιουνίου του 2022, καταγράφοντας συνολικά 12 συμμετοχές και μια ασίστ. Η τελευταία του εμφάνιση με την Εθνική ήταν στις 26/3/24 στον αποκλεισμό στα πέναλτι από τη Γεωργία, στα πλέι-οφ για το Euro 2024.

Το πρώτο του ματς ήταν ένα ματς με τη Bόρειο Ιρλανδία στο Μπέλφαστ, όταν είχε μπει σαν αλλαγή στο τέλος του αγώνα. Έπειτα, μπαίνει βασικός με το Κόσοβο και ακολουθεί ματς στον Βόλο κόντρα στην Κύπρο, για πρώτη φορά μπροστά στους Έλληνες φιλάθλους.

Τότε «συστήθηκε» ποδοσφαιρικά στο ελληνικό κοινό και λίγο μετά, το έκανε και on camera, λέγοντας απλά «…το όνομά μου είναι Γιώργος».