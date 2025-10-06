Η ομιλία του Μπακασέτα για τον Μπάλντοκ που συγκίνησε πριν τον Ατρόμητο (vid)

Πολύ συναίσθημα έχει η παρακάμερα του Παναθηναϊκού από το ματς με τον Ατρόμητο καθώς ο Τάσος Μπακασέτας μίλησε στους συμπαίκτες του και αναφέρθηκε στον Τζορτζ Μπάλντοκ.

Τον φίλο και συμπαίκτη τους που έφυγε πριν από έναν χρόνο από τη ζωή και στον οποίο αφιέρωσαν στη συνέχεια το γκολ και τη νίκη απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου.

«Όπως πολλοί ξέρετε, σχεδόν έναν χρόνο πριν “χάσαμε” όχι μόνο έναν συμπαίκτη, αλλά έναν φίλο. Ακόμα πονάει, ειδικά αυτούς που μοιράστηκαν τα αποδυτήρια μαζί του. Το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να νικήσουμε αυτό το ματς και να το αφιερώσουμε στον ίδιο και την οικογένειά του. Είμαστε έτοιμοι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι ως ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή», είπε ο Μπακασέτας προς του συμπαίκτες του.

Από πλευράς του ο Κόντης είπε: «Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Πρέπει να το αφιερώσουμε στον Τζορτζ παιδιά».

