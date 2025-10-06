Η ομιλία του Μπακασέτα για τον Μπάλντοκ που συγκίνησε πριν τον Ατρόμητο (vid)
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός «ανέβασε» βίντεο την συγκινητική ομιλία που έκανε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Τάσος Μπακασέτας προς τους συμπαίκτες του πριν από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
- Οι αεροπορικές στρέφονται στην πολυτέλεια – Στοχεύουν στην premium εξυπηρέτηση
- Τραγωδία: Τουρίστας λιποθύμησε και πέθανε ενώ έκανε πεζοπορία
- «Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα
- Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα
Πολύ συναίσθημα έχει η παρακάμερα του Παναθηναϊκού από το ματς με τον Ατρόμητο καθώς ο Τάσος Μπακασέτας μίλησε στους συμπαίκτες του και αναφέρθηκε στον Τζορτζ Μπάλντοκ.
Τον φίλο και συμπαίκτη τους που έφυγε πριν από έναν χρόνο από τη ζωή και στον οποίο αφιέρωσαν στη συνέχεια το γκολ και τη νίκη απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου.
«Όπως πολλοί ξέρετε, σχεδόν έναν χρόνο πριν “χάσαμε” όχι μόνο έναν συμπαίκτη, αλλά έναν φίλο. Ακόμα πονάει, ειδικά αυτούς που μοιράστηκαν τα αποδυτήρια μαζί του. Το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να νικήσουμε αυτό το ματς και να το αφιερώσουμε στον ίδιο και την οικογένειά του. Είμαστε έτοιμοι, πρέπει να είμαστε ενωμένοι ως ομάδα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή», είπε ο Μπακασέτας προς του συμπαίκτες του.
Από πλευράς του ο Κόντης είπε: «Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Πρέπει να το αφιερώσουμε στον Τζορτζ παιδιά».
Δείτε το βίντεο:
- Ηρακλής: Έβαλε πρόστιμο σε παίκτη επειδή υπέπεσε σε λάθος την ώρα του αγώνα!
- Στη φόρα διάλογοι του VAR για ντέρμπι στην Τουρκία (pics)
- Στους 20 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σύμφωνα με το Forbes – Πρώτος ο Ρονάλντο
- Ο Εμμανουήλ Καραλής μεταξύ των 10 κορυφαίων αθλητών στίβου της σεζόν
- Η απάντηση του ΟΦΗ για το -3: «Θα κινηθούμε θεσμικά»
- Η Λίβερπουλ έγινε εμπορικός κολοσσός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις