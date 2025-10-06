Οι πολίτες έχτισαν το μέλλον – Το Παλαιό Φάληρο αποκτά νέο σχολικό χώρο με τη δική τους συνεισφορά

Η ειδική εισφορά των πολιτών του δήμου Παλαιού Φαλήρου για την αγορά οικοπέδου προκειμένου να ανεγερθεί ένα καινούργιο σχολείο έπιασε τόπο, με την δημοτική Αρχή να ανακοινώνει την απόκτηση του συγκεκριμένου χώρου.

Ειδικότερα, με την απόφαση 120 του Δημοτικού Συμβουλίου την 23η Σεπτεμβρίου 2021, επιβλήθηκε τέλος 0,20€ με αποκλειστικό σκοπό την αγορά ηλεκτροδοτούμενου οικοπέδου για την κάλυψη ζωτικών αναγκών σχολικής στέγης.

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου, ο Δήμος ανακοινώνει την ολοκλήρωση της απόκτησης του οικοπέδου στην οδό Αφροδίτης 130, συνολικής επιφάνειας 1.278,94 τ.μ., υλοποιώντας τη δέσμευση ότι οι πόροι αυτοί επιστρέφουν έμπρακτα στην κοινωνία και ειδικά στις οικογένειες της περιοχής «Παναγίτσα».

«Η αγορά του ακινήτου αποτελεί καθοριστικό βήμα για την εξυπηρέτηση της αυξημένης ανάγκης για σχολική στέγη, με στόχο ένα ασφαλές, σύγχρονο και λειτουργικό περιβάλλον για τα παιδιά της πόλης μας» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

Υλοποιείται η δέσμευσή μας

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος, δήλωσε:

«Ό,τι υποσχεθήκαμε, το πράξαμε. Με την απόφαση του 2021 εξηγήσαμε ξεκάθαρα στους συμπολίτες μας γιατί ζητήσαμε ένα μικρό τέλος για την απόκτηση οικοπέδου, ώστε να προχωρήσουμε στη δημιουργία νέας σχολικής μονάδας. Με την αγορά του οικοπέδου στην οδό Αφροδίτης 130, υλοποιείται η δέσμευσή μας και τα χρήματα επιστρέφουν στους πολίτες ως ένα χειροπιαστό έργο που ενισχύει το μέλλον των παιδιών μας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συμπολίτες μας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη σε αυτό το σημαντικό εγχείρημα. Μαζί δημιουργούμε λύσεις που έχουν ουσία και αντοχή στον χρόνο.»