Δέσποινα Βανδή: Βγήκε στην πίστα και είπε: «Πέρασα δύσκολη εβδομάδα»

Η Δέσποινα Βανδή μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, που έγινε πριν λίγες ημέρες κοντά στο σπίτι του ζευγαριού στην περιοχή της Φιλοθέης, εμφανίστηκε σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η τραγουδίστρια δεν δίστασε να επικοινωνήσει τη διάθεση της με το κοινό και μάλιστα να τους ζητήσει τη συμπαράσταση τους.

Δέσποινα Βανδή: «Έχω ανάγκη την καλή σας ενέργεια»

«Θέλω να με εμψυχώσετε. Έχω ανάγκη την καλή σας ενέργεια, διότι έχω περάσει δύσκολη εβδομάδα» και λίγο αργότερα την ώρα που ξεκίνησε να τραγουδάει το τραγούδι με τίτλο «Πανσέληνο», είπε: «Δεν είναι πολύ καλή η πανσέληνός μου αυτή την περίοδο».

Η τραγουδίστρια στενοχωρήθηκε και ανησύχησε πολύ γι’ αυτό που συνέβη, αλλά βρίσκεται στο πλευρό του ηθοποιού και τον στηρίζει.

Αντώνης Ρέμος: Τι είπε για την ψυχολοηική κατάσταση της Βανδή, μετά το τροχαίο

Για την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Δέσποινα Βανδή μίλησε και ο Αντώνης Ρέμος στον ΑΝΤ1.

«Αυτό ήταν ένα ατυχές γεγονός. Ο Βασίλης είναι παλικάρι και αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Δεν κρύφτηκε. Ήταν μια κακή στιγμή και ας μείνει μια κακή στιγμή. Ευτυχώς που είναι μόνο υλικές οι ζημιές.

Ας είναι ένα μικρό καμπανάκι και γι’ αυτόν για να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Μίλησα με το οικογενειακό περιβάλλον της Δέσποινας Βανδή, είναι στεναχωρημένη αλλά είναι εκεί και τον στηρίζει», είπε ο τραγουδιστής σε πρωινή εκπομπή.

Πότε ορίστηκε η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη

Η δίκη του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη έχει οριστεί για την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου.