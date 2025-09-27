Δέσποινα Βανδή: Η συνάντηση με Γιάννη Πάριο και Νίκο Οικονομόπουλο στην πρεμιέρα της στη Θεσσαλονίκη
Η λαμπερή πρεμιέρα της Δέσποινας Βανδή στη συμπρωτεύουσα.
H Δέσποινα Βανδή, μετά τις συναυλίες της σε διάφορα σημεία της χώρας ξεκίνησε τις εμφανίσεις της στη Θεσσαλινίκη.
Η πρεμιέρα έγινε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου. Αν και ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν μπόρεσε να την συνοδεύσει λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, η κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, βρέθηκε στο πλευρό της για να τη στηρίξει.
Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε λαμπερή και ενθουσιασμένη μπροστά στο κοινό που την περίμενε με ανυπομονησία.
Δέσποινα Βανδή: Η συνάντηση με τον Γιάννη Πάριο και τον Νίκο Οικονομόπουλο
Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, η Δέσποινα Βανδή συναντήθηκε με τον Γιάννη Πάριο και τον Νίκο Οικονομόπουλο στο ξενοδοχείο όπου διαμένει.
Οι τρεις καλλιτέχνες φωτογραφήθηκαν μαζί, με την τραγουδίστρια να αναρτά το κοινό στιγμιότυπο στο Instagram, σχολιάζοντας με ενθουσιασμό: «Με τον τεράστιο αγαπημένο όλων! Πόσες ιστορίες… πόση ιστορία!».
Βασίλης Μπισμπίκης: Γιατί απουσίαζε από την πρεμιέρα της
Ο Βασίλης Μπισμπίκης θα βρεθεί προσκεκλημένος της Ναταλίας Γερμανού στη σημερινή εκπομπή της «Καλύτερα δε γίνεται» και έτσι δεν ήταν στο πλευρό της αγαπημένης του.
Οι εμφανίσεις του φθινοπώρου – χειμώνα
Η Δέσποινα Βανδή θα εμφανίζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο νυχτερινό κέντρο Mona Lisa και κατόπιν θα κατέβει στην Αθήνα όπου θα συνεργάζεται με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο Κέντρο Αθηνών.
