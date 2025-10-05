Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Πορτοκαλί συναγερμός σήμανε στη βόρεια και δυτική Ευρώπη από το πέρασμα της καταιγίδας «Έιμι». Η καταιγίδα έπληξε το Σάββατο τη βόρεια Γαλλία με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Η κακοκαιρία κινήθηκε ανατολικά με ισχυρές ριπές ανέμου στα κοντά στις ακτές της Μάγχη.

Η καταιγίδα Έιμι σαρώνει την βόρεια και δυτική Ευρώπη

Στις βόρειες ακτές της Γαλλίας καταγράφηκαν οι ισχυρότεροι ανέμους, από την αρχή της εβδομάδας, με ριπές που έφτασαν τα 131 χιλιόμετρα. Η καταιγίδα άφησε έως και 5.000 νοικοκυριά στη Νορμανδία χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, το πρωί του Σαββάτου.

Την ίδια μέρα, οι οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες συγκοινωνίες επηρεάστηκαν σημαντικά σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Σκανδιναβία με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Ένας νεκρός στην Ιρλανδία

Οι αρχές της Ιρλανδίας ανέφεραν ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε στο Λέτερκεννι, στη βορειοδυτική Ιρλανδία, σε περιστατικό που η αστυνομία χαρακτήρισε σχετιζόμενο με τις καιρικές συνθήκες.

Η μετεωρολογική υπηρεσία Met Office της Βρετανίας ενημέρωνε για ακραία καιρικά φαινόμενα, με τις ριπές των ανέμων να φτάνουν κατά τόπους τα 154 χλμ/ώρα.

Ο κίτρινος συναγερμός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που κάλυπτε όλη τη Σκωτία έληξε τα μεσάνυχτα.

Περισσότερες από 200.000 νοικοκυριά στην Ιρλανδία έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ στη Σκωτία πολλά δρομολόγια πλοίων ανεστάλησαν και οδικές αρτηρίες και σιδηροδρομικές γραμμές αποκλείστηκαν από πεσμένα δέντρα.

Oban bay in western Scotland yesterday resembled one of those videos you see of the Florida Keys during hurricane season. pic.twitter.com/KTo1R1kiCe — Iain Cameron (@theiaincameron) October 4, 2025

Σε Βέλγιο, Νορβηγία και Σουηδία

Στο Βέλγιο, η καταιγίδα Έιμι έγινε επίσης αισθητή, με ισχυρούς ανέμους που ξεπερνούσαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ως αποτέλεσμα, οι αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί προειδοποίηση για ολόκληρη τη χώρα.

Στέγες σπιτιών έπεσαν, δέντρα ξεριζώθηκαν και δρόμοι έκλεισαν στη Νορβηγία.

Ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν το Σάββατο στη νότια και κεντρική Σουηδία.