view
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
InView 05 Οκτωβρίου 2025 | 18:02
Eνσωμάτωση

Πολλά προβλήματα από την καταιγίδα «Έιμι» – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Σαρώνει στα πέρασμά της η καταιγίδα «Έιμι» την βόρεια και δυτική Ευρώπη αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον τρεις νεκρούς, πολύωρες διακοπές στην ηλεκτροδότηση και σημαντικές καταστροφές σε υποδομές.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Spotlight

Πορτοκαλί συναγερμός σήμανε στη βόρεια και δυτική Ευρώπη από το πέρασμα της καταιγίδας «Έιμι». Η καταιγίδα έπληξε το Σάββατο τη βόρεια Γαλλία με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. Η κακοκαιρία κινήθηκε ανατολικά με ισχυρές ριπές ανέμου στα κοντά στις ακτές της Μάγχη.

Η καταιγίδα Έιμι σαρώνει την βόρεια και δυτική Ευρώπη

Στις βόρειες ακτές της Γαλλίας καταγράφηκαν οι ισχυρότεροι ανέμους, από την αρχή της εβδομάδας, με ριπές που έφτασαν τα 131 χιλιόμετρα. Η καταιγίδα άφησε έως και 5.000 νοικοκυριά στη Νορμανδία χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, το πρωί του Σαββάτου.

Την ίδια μέρα, οι οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες συγκοινωνίες επηρεάστηκαν σημαντικά σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Σκανδιναβία με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Ένας νεκρός στην Ιρλανδία

Οι αρχές της Ιρλανδίας ανέφεραν ότι ένας άνδρας σκοτώθηκε στο Λέτερκεννι, στη βορειοδυτική Ιρλανδία, σε περιστατικό που η αστυνομία χαρακτήρισε σχετιζόμενο με τις καιρικές συνθήκες.

Η μετεωρολογική υπηρεσία Met Office της Βρετανίας ενημέρωνε για ακραία καιρικά φαινόμενα, με τις ριπές των ανέμων να φτάνουν κατά τόπους τα 154 χλμ/ώρα.

Ο κίτρινος συναγερμός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που κάλυπτε όλη τη Σκωτία έληξε τα μεσάνυχτα.

Περισσότερες από 200.000 νοικοκυριά στην Ιρλανδία έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ στη Σκωτία πολλά δρομολόγια πλοίων ανεστάλησαν και οδικές αρτηρίες και σιδηροδρομικές γραμμές αποκλείστηκαν από πεσμένα δέντρα.

Σε Βέλγιο, Νορβηγία και Σουηδία

Στο Βέλγιο, η καταιγίδα Έιμι έγινε επίσης αισθητή, με ισχυρούς ανέμους που ξεπερνούσαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Ως αποτέλεσμα, οι αρχές εξέδωσαν πορτοκαλί προειδοποίηση για ολόκληρη τη χώρα.

Στέγες σπιτιών έπεσαν, δέντρα ξεριζώθηκαν και δρόμοι έκλεισαν στη Νορβηγία.

Ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις καταγράφηκαν το Σάββατο στη νότια και κεντρική Σουηδία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Σύντομα η θέση της κυβέρνησης

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη – Σύντομα η θέση της κυβέρνησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Τουρισμός
Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream view
Νεπάλ – Ινδία: Σφοδρές βροχές και πλημμύρες – Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία
Κατολισθήσεις 05.10.25

Σφοδρές βροχές και πλημμύρες σε Νεπάλ και Ινδία - Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία

Οι 35 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιοχή Ιλάμ - Στο Νεπάλ, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έχουν αποκλειστεί ή καταστραφεί από τις πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους

Σύνταξη
Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
19η μέρα 03.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
Ιωάννινα: Εντοπίστηκε τεράστια φυτεία κάνναβης με 1.650 δενδρύλλια ενός έως τριών μέτρων
Διενεργείται προανάκριση 03.10.25

Τεράστια φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης έως 3 μέτρα εντοπίστηκε στα Ιωάννινα (βίντεο)

Η φυτεία βρισκόταν σε δύσβατη δασώδη περιοχή στα Ιωάννινα - Για τη μεταφορά των δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία ξεριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, επιστρατεύτηκε ελικόπτερο

Σύνταξη
Η Μαρίνα Σάττι υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025!
Music Stage 02.10.25

Η Μαρίνα Σάττι υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025!

Η φετινή υποψηφιότητα έρχεται να επισφραγίσει μια εντυπωσιακή χρονιά για τη Σάττι, την πολυπλατινένια δημιουργό που γεφυρώνει τις παραδοσιακές ρίζες με τον ήχο του μέλλοντος

Σύνταξη
Κοβέσι για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκληματίες με την κάλυψη κρατικών λειτουργών έκλεβαν για χρόνια ευρωπαϊκά χρήματα
Ευρωπαία Εισαγγελέας 02.10.25

Κοβέσι για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγκληματίες με την κάλυψη κρατικών λειτουργών έκλεβαν για χρόνια ευρωπαϊκά χρήματα

«Η διαφθορά μπορεί να σκοτώσει», είπε μεταξύ άλλων η ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, για την τραγωδία των Τεμπών - Δεκάδες οι υποθέσεις που ερευνά

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο
Η «επιστροφή» 02.10.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε την «Ταράτσα» του Φοίβου Δεληβοριά για να πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην σκηνή, μετά από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι...

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Χαμός και ανατροπή…
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Χαμός και ανατροπή…

Η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-0 από νωρίς στο Περιστέρι, αλλά η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 3-2 αν και αγωνιζόταν με δέκα παίκτες. «Φωνάζουν» για αποβολή του Πιερό οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
Η ιστορική Κομπανί(α) της Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Η ιστορική Κομπανί(α) της Μπάγερν

Η Μπάγερν Μονάχου, με προπονητή τον Κομπανί, έγινε η πρώτη ομάδα από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα που κέρδισε τους πρώτους δέκα αγώνες

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 05.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

LIVE: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λαθος, μεθούσε συνέχεια»
«Νεότητα» 05.10.25

Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λαθος, μεθούσε συνέχεια»

Μετά την προβολή της ταινίας «Jay Kelly» στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ μοιράστηκε μια την ιστορία της άλλοτε διάσημης θείας του, Ρόζμαρι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα
Παρασκήνιο 05.10.25

Τσίπρας μετά τη συνάντηση με Έλληνες φοιτητές στο Παρίσι: Εγώ ήμουν αυτός που έλυσα απορίες και αποκόμισα περισσότερα

Στην original Σορβόννη, το εμβληματικό πανεπιστήμιο «Paris 1 Panthéon-Sorbonne», ο Αλέξης Τσίπρας, μετά την ομιλία του σε εκδήλωση με θέμα το έλλειμμα ηγεσίας, οι ρόλοι αντιστράφηκαν…

Σύνταξη
Βενιζέλος: Ο αποχαιρετισμός στον Γιώργο Κασιμάτη – «Βρήκε οριστικά και αμετάκλητα τα αγαπημένα του Κύθηρα»
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Ο αποχαιρετισμός Βενιζέλου στον Γιώργο Κασιμάτη - «Βρήκε οριστικά και αμετάκλητα τα αγαπημένα του Κύθηρα»

«Διέθετε σοβαρό θεωρητικό υπόβαθρο και η διδακτική πτυχή του εαυτού του ήταν αφιερωμένη στους φοιτητές του στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ», ανέφερε στον αποχαιρετισμό του ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Βουλή: Αρχίζει η 3η σύνοδος της 20ής περιόδου – Κατατίθεται το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026
Με αγιασμό 05.10.25

Αρχίζει η 3η σύνοδος της 20ής περιόδου της Βουλής - Κατατίθεται το προσχέδιο προϋπολογισμού 2026

Θα ανακοινωθεί το Προεδρικό Διάταγμα για τη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου και θα ακολουθήσει Αγιασμός για την έναρξη των εργασιών της Γ΄ Συνόδου από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος

Σύνταξη
Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν – «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»
Βγήκε από τα ρούχα του 05.10.25

Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν - «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»

Σε μια συνέντευξη από τις 2 Σεπτεμβρίου, η οποία έγινε viral μετά την είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, ο σταρ της κάντρι μουσικής φάνηκε να αισθάνεται άβολα όταν ρωτήθηκε για την πρωταγωνίστρια του Babygirl.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ολυμπιακός έφτασε στην Τούμπα (vids)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ο Ολυμπιακός έφτασε στην Τούμπα (vids)

Ο Ολυμπιακός αντιμeτωπίζει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 6η αγωνιστική της Super League με τους Πειραιώτες να φτάνουν στο γήπεδο πριν από λίγη ώρα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Χαρίτσης: Τη Δευτέρα θα μιλήσουν οι 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla – Θα είμαστε εκεί, με τα μάτια στη Γάζα

«Η πίεση του κινήματος αλληλεγγύης αποδίδει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μάθημα και για το μέλλον», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Έρχονται επιπλέον παρεμβάσεις για τα Airbnb, προανήγγειλε ο Πιερρακάκης
Βραχυχρόνια μίσθωση 05.10.25

Έρχονται επιπλέον παρεμβάσεις για τα Airbnb, προανήγγειλε ο Πιερρακάκης

Οι εισηγήσεις που δέχεται η κυβέρνηση, όπως είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αφορούν πιο αυστηρούς περιορισμούς στην προσφορά, έως και μέτρα που επηρεάζουν τη φορολόγηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης

Σύνταξη
Καλώδιο: Σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου
Μπρος πίσω για το καλώδιο 05.10.25 Upd: 19:15

Σιγή ασυρμάτου από το Μαξίμου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ για ζητήματα που αφορούν το καλώδιο που σχετίζεται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»
Μήνας Ευαισθητοποίησης 05.10.25

Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»

«Αυτό είναι το ίδιο φόρεμα που φόρεσα στην πρεμιέρα της ταινίας 'Εισιτήριο για τον Παράδεισο' στο Λος Άντζελες πριν από τρία χρόνια», είπε στο περιοδικό Variety η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»
Αποκάλυψη Axios 05.10.25

Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»

O Τραμπ επιδιώκει άμεση πρόοδο κεφαλαιοποιώντας την απάντηση της Χαμάς, ενώ ο Νετανιάχου επιχειρεί να αποτρέψει το αφήγημα ότι η οργάνωση ανταποκρίθηκε θετικά

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο