Ουκρανία: Εννέα νεκροί από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην περιοχή της Οδησσού
Εννέα νεκροί από το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας στην Οδησσό – 24.000 άνθρωποι χωρίς ρεύμα
- «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» - Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του στη Νέα Σμύρνη
- Σοκάρουν οι εικόνες από την άγρια επίθεση σε κοσμηματοπώλη – «Έλεγα ότι θα πεθάνω»
- «Ο πόλεμος των drones»: Η νέα υβριδική απειλή που πλανάται πάνω από την Ευρώπη
- ΛΔ Κονγκό: Ερήμην σε θάνατο καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος Ζοζέφ Καμπιλά
Εννέα νεκροί, μεταξύ αυτών κι ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους στην Οδησσό, στα νότια της Ουκρανίας και στη γύρω περιοχή, ως συνέπεια των ακραίων καιρικών συνθηκών και των πλημμυρών, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
«Όλη η πόλη βρίσκεται κάτω από το νερό» αναφέρουν ντόπιοι σε βίντεο που αναρτούν σε Μέσα κοινωνική δικτύωσης καθώς οι ακραίες βροχοπτώσεις πλημμυρίζουν την πόλη και αφήνουν τα προάστια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
More video of the flooding in Odessa, Ukraine. It’s been really bad! pic.twitter.com/l0xAe0YLW4
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 80 mm, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ. Οι δρόμοι είναι παραλυμένοι, τα αυτοκίνητα ακινητοποιημένα και οι κάτοικοι παγιδευμένοι, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης εργάζονται σε όλη την πόλη και σχεδόν 24.000 άνθρωποι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Flash flood in Odessa, Ukraine, this morning! pic.twitter.com/MnolM6z3EI
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 30, 2025
Under tisdagen kom det under lika mycket regn på 7 timmar som det normalt kommer på 2 månader i Odessa. 9 personer dog av naturkatastrofen igår. Hundratals fick evakueras från de värst drabbade delarna av stan. pic.twitter.com/jIGZhpCENL
— Fria Ukraina (@FriaUkraina) October 1, 2025
- Ηλεκτρονικές αποδείξεις: «Κλειδί» για τη μείωση του φόρου και για τα εισοδήματα του 2026
- Toy Κανίς: Ένα σκυλάκι «τσέπης» με εξαιρετικό χαρακτήρα
- Θεσσαλονίκη: Τη ζωή της έχασε 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι όσο καθάριζε παράθυρα
- Κως: Για ένα αγόρι έγινε ο άγριος καυγάς με τις μαθήτριες – Συνελήφθησαν και οι γονείς τους
- Γερμανία: Ένας νεκρός μετά από εκρήξεις και πυροβολισμούς – Γιος έζωσε με εκρητικά το σπίτι των γονιών του
- Κορονοϊός: Διπλάσιος ο κίνδυνος long covid στα παιδιά έπειτα από δεύτερη μόλυνση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις