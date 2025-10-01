Εννέα νεκροί, μεταξύ αυτών κι ένα παιδί έχασαν τη ζωή τους στην Οδησσό, στα νότια της Ουκρανίας και στη γύρω περιοχή, ως συνέπεια των ακραίων καιρικών συνθηκών και των πλημμυρών, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

«Όλη η πόλη βρίσκεται κάτω από το νερό» αναφέρουν ντόπιοι σε βίντεο που αναρτούν σε Μέσα κοινωνική δικτύωσης καθώς οι ακραίες βροχοπτώσεις πλημμυρίζουν την πόλη και αφήνουν τα προάστια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

More video of the flooding in Odessa, Ukraine. It’s been really bad! pic.twitter.com/l0xAe0YLW4 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 30, 2025

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι βροχοπτώσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 80 mm, καταρρίπτοντας κάθε ρεκόρ. Οι δρόμοι είναι παραλυμένοι, τα αυτοκίνητα ακινητοποιημένα και οι κάτοικοι παγιδευμένοι, ενώ οι ομάδες έκτακτης ανάγκης εργάζονται σε όλη την πόλη και σχεδόν 24.000 άνθρωποι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Flash flood in Odessa, Ukraine, this morning! pic.twitter.com/MnolM6z3EI — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 30, 2025