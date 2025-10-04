TikTok: Από τη διασκέδαση, στις αγορές και το… σούπερ μάρκετ

Απήχηση στις μάρκες τροφίμων και ποτών αρχίζει να βρίσκει το TikTok που βλέπουν την πλατφόρμα σαν ένα νέο τρόπο για να τραβήξουν την προσοχή των καταναλωτών, να πουλήσουν μέσω του TikTok Shop, ακόμη και να αναπτύξουν νέα προϊόντα.

Τη νέα αυτή δυναμική επισήμανε η Amanda Parker, επικεφαλής τροφίμων για το TikTok Shop, στο Modern Retail κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Groceryshop στο Λας Βέγκας.

«Ενώ η πλατφόρμα αρχικά είχε επιτυχία με μικρότερους επιχειρηματίες, μεγάλοι παίκτες CPG όπως η Mars και η Coca-Cola έχουν ενταχθεί πλέον στο TikTok Shop ως ένα επιπλέον κανάλι εμπορίου. Εκεί, οι μάρκες τροφίμων και ποτών μπορούν να εισαγάγουν νέες γεύσεις ή νέα προϊόντα, να κάνουν έρευνα και ανάπτυξη ή να προσφέρουν γεύσεις περιορισμένης διάρκειας — πράγματα που μπορεί να έκαναν ιστορικά μέσω ενός συνεργαζόμενου παντοπωλείου».

το TikTok Shop στο σύνολό του έχει αυξηθεί κατά 120% σε ετήσια βάση και η κατηγορία τροφίμων και ποτών έχει υπερδιπλασιαστεί από τις αρχές του 2024

Ωρίμασε το TikTok;

Είναι ενδεικτικό του πώς, καθώς η πλατφόρμα ωριμάζει, το TikTok Shop εργάζεται για να ενσωματώσει μια μεγαλύτερη ποικιλία από μάρκες και να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν μέσω της πλατφόρμας. Για παράδειγμα, έχει προσθέσει πιο καθιερωμένες μάρκες στην πλατφόρμα όπως τα Crocs και τα Pacsun.

Τώρα, προσπαθεί να στρατολογήσει περισσότερες μάρκες CPG πείθοντάς τες ότι το TikTok Shop είναι ένα μέρος όπου μπορούν να δοκιμάσουν νέες γεύσεις ή να προσεγγίσουν τους σούπερ θαυμαστές τους. Και, έχει γίνει μια ολοένα και πιο σημαντική πλατφόρμα για τα παραδοσιακά καταστήματα λιανικής και πώλησης αντίστοιχων προϊόντων, να κατανοήσουν τι είναι τώρα δημοφιλές.

Το TikTok δεν είναι φυσικό κατάστημα, ωστόσο επεκτείνεται σε περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, εκτός από ρούχα, καλλυντικά και υποδήματα, μπαίνοντας στον τομέα τροφίμων και ποτών.

Για κάθε κίνηση στην πλατφόρμα, όμως, χρειάζεται η ανάλογη στόχευση. Το TikTok Shop για παράδειγμα συνεργάζεται με επιλεγμένες μάρκες και πωλητές για να προσφέρει προϊόντα νωπού κρέατος στις ΗΠΑ. Προσπαθεί να βοηθήσει τις εταιρείες CPG να καθορίσουν ποια προϊόντα θα πουλήσουν στο TikTok ή ποιες νέες κυκλοφορίες προϊόντων μπορεί να έχουν νόημα εκεί. Ή το πιο απλό, καθοδηγεί τις μάρκες τροφίμων και ποτών σχετικά με το πώς να συνεργαστούν με δημιουργούς περιεχομένου ή αν πρέπει να αγοράσουν διαφημίσεις.

Ψηφιακή αγορά

Η Parker δεν μοιράστηκε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία ανάπτυξης, ωστόσο ανέφερε ότι το TikTok Shop στο σύνολό του έχει αυξηθεί κατά 120% σε ετήσια βάση και η κατηγορία τροφίμων και ποτών έχει υπερδιπλασιαστεί από τις αρχές του 2024.

«Είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες στην πλατφόρμα», είπε. Ο αριθμός των μεγαλύτερων εμπορικών σημάτων – εκείνων με τουλάχιστον 30 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα – που συμμετέχουν στο TikTok Shop αυξήθηκε κατά 95% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2025, όπως είχε δηλώσει προηγουμένως η εταιρεία στο Modern Retail.

«Ουσιαστικά, ως πλατφόρμα discovery-commerce, προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε από αυτές τις μάρκες, πωλητές, δημιουργούς περιεχομένου να επωφεληθούν από τον συνδυασμό περιεχομένου και εμπορίου και να τραβήξουν την προσοχή αυτών των 170 εκατομμυρίων Αμερικανών που βρίσκονται ήδη στο TikTok», πρόσθεσε η Parker.

Μια μεγάλη ευκαιρία για τα τρόφιμα και τα ποτά

Στις ευκαιρίες που υπάρχουν για πολύ μεγαλύτερες μάρκες να επωφεληθούν από τάσεις που ξεκινούν οργανικά στην πλατφόρμα, αναφέρθηκε η επικεφαλής πωλήσεων, αναφερόμενη στην περίπτωση της Mars. Πέρυσι λάνσαρε το Skittles POP’d, το οποίο προήλθε από μια τάση του TikTok όπου οι άνθρωποι έλιωναν τα Skittles ώστε να σκάσουν και να γίνουν τραγανά. Το προϊόν κυκλοφόρησε στο TikTok Shop τον περασμένο Οκτώβριο πριν από μια μεγαλύτερη κυκλοφορία στο λιανικό εμπόριο φέτος.

Ομοίως, η δημοτικότητα της σουηδικής μάρκας γλυκών Bubs στο TikTok την οδήγησε στην έναρξη τακτικής διανομής στις ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες. Αυτό ακολούθησε τη δημοτικότητα τάσεων όπως η «σαλάτα καραμελών » γύρω στο 2023 ή 2024, όπου οι άνθρωποι έριχναν διαφορετικά γλυκά ζελεδάκια μαζί σε ένα μπολ.

Μια τάση που δεν αφορά συγκεκριμένα εμπορικά σήματα και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής φέτος, εξάλλου, είναι η Dubai Chocolate, που μπορεί να μην βρίσκεται πλέον στο αποκορύφωμά της, ωστόσο θα μπορούσε να στεφθεί το mega trend της χρονιάς.

Οι κολοσσοί

Σε αυτό το συμπέρασμα φαίνεταινα καταλήγει και η Katie Neil, επικεφαλής του συνδεδεμένου εμπορίου της The Coca-Cola Company, η οποία τόνισε ότι το TikTok έχει διαταραχθεί σε σχέση με τα παραδοσιακά δίκτυα λιανικής πώλησης όπως η Amazon και η Walmart.

«Αν κοιτάξετε την Ασία – τη Νοτιοανατολική Ασία, όπως η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία – το TikTok είναι στην πραγματικότητα μια νόμιμη οδός προς την αγορά. Έχει τόσο μεγάλη επιρροή», εξήγησε η Neil. «Οι ανακαλύψεις μετατρέπονται γρήγορα σε ψυχαγωγία με έναν απλό τρόπο αλλά και πολύ ρευστό. Και την ίδια στιγμή οι διαφημιζόμενοι ξεκλιεδώνουν κοινά που δεν μπορούν να ακουμπήσουν άλλα δίκτυα λιανικής».

Το ξεκλείδωμα

Όπως ανέφεραν τα στελέχη των επιχειρήσεων στο συνέδριο, το TikTok έχει μια μοναδική οπτική, καθώς η πλατφόρμα μπορεί να εξετάσει ποιο περιεχόμενο ή hashtag είναι δημοφιλές για να προσδιορίσει τι μπορεί να γίνει μια τάση αγορών πριν καν ξεκινήσει στο TikTok Shop.

Η Parker είπε ότι αυτή η καθυστέρηση μεταξύ του περιεχομένου και της εμπορευματοποίησης είναι η στιγμή που τα brands έχουν μια ευκαιρία, εφόσον μπορούν να κινηθούν γρήγορα — είτε πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις είτε για μεγάλους παίκτες CPG που είναι σε θέση να υιοθετήσουν τις νέες τάσεις.

«Αυτό είδαμε με την Dubai chocolate», συμπλήρωσε. «Είδαμε ότι η τάση περιεχομένου ξεκίνησε πολύ νωρίτερα στο Ντουμπάι και μεταφέρθηκε σε ολόκληρη την πλατφόρμα». Ο πρώτος πωλητής προϊόντων τέτοιας σοκολάτας εμφανίστηκε στο τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους, με ένα κιτ DIY που ήταν εύκολο να τεθεί γρήγορα στην αγορά, ενώ δημιουργούσε και πιασάρικο περιεχόμενο.

Πηγή: ΟΤ