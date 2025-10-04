science
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
TikTok: Από τη διασκέδαση, στις αγορές και το… σούπερ μάρκετ
Τεχνολογία 04 Οκτωβρίου 2025 | 21:07

TikTok: Από τη διασκέδαση, στις αγορές και το… σούπερ μάρκετ

Κολοσσοί τροφίμων και ποτών βλέπουν στο TikTok ένα νέο κανάλι διάθεσης προϊόντων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

Spotlight

Απήχηση στις μάρκες τροφίμων και ποτών αρχίζει να βρίσκει το TikTok που βλέπουν την πλατφόρμα σαν ένα νέο τρόπο για να τραβήξουν την προσοχή των καταναλωτών, να πουλήσουν μέσω του TikTok Shop, ακόμη και να αναπτύξουν νέα προϊόντα.

Τη νέα αυτή δυναμική επισήμανε η Amanda Parker, επικεφαλής τροφίμων για το TikTok Shop, στο Modern Retail κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Groceryshop στο Λας Βέγκας.

«Ενώ η πλατφόρμα αρχικά είχε επιτυχία με μικρότερους επιχειρηματίες, μεγάλοι παίκτες CPG όπως η Mars και η Coca-Cola έχουν ενταχθεί πλέον στο TikTok Shop ως ένα επιπλέον κανάλι εμπορίου. Εκεί, οι μάρκες τροφίμων και ποτών μπορούν να εισαγάγουν νέες γεύσεις ή νέα προϊόντα, να κάνουν έρευνα και ανάπτυξη ή να προσφέρουν γεύσεις περιορισμένης διάρκειας — πράγματα που μπορεί να έκαναν ιστορικά μέσω ενός συνεργαζόμενου παντοπωλείου».

το TikTok Shop στο σύνολό του έχει αυξηθεί κατά 120% σε ετήσια βάση και η κατηγορία τροφίμων και ποτών έχει υπερδιπλασιαστεί από τις αρχές του 2024

Ωρίμασε το TikTok;

Είναι ενδεικτικό του πώς, καθώς η πλατφόρμα ωριμάζει, το TikTok Shop εργάζεται για να ενσωματώσει μια μεγαλύτερη ποικιλία από μάρκες και να τις βοηθήσει να αναπτυχθούν μέσω της πλατφόρμας. Για παράδειγμα, έχει προσθέσει πιο καθιερωμένες μάρκες στην πλατφόρμα όπως τα Crocs και τα Pacsun.

Τώρα, προσπαθεί να στρατολογήσει περισσότερες μάρκες CPG πείθοντάς τες ότι το TikTok Shop είναι ένα μέρος όπου μπορούν να δοκιμάσουν νέες γεύσεις ή να προσεγγίσουν τους σούπερ θαυμαστές τους. Και, έχει γίνει μια ολοένα και πιο σημαντική πλατφόρμα για τα παραδοσιακά καταστήματα λιανικής και πώλησης αντίστοιχων προϊόντων, να κατανοήσουν τι είναι τώρα δημοφιλές.

Το TikTok δεν είναι φυσικό κατάστημα, ωστόσο επεκτείνεται σε περισσότερες κατηγορίες προϊόντων, εκτός από ρούχα, καλλυντικά και υποδήματα, μπαίνοντας στον τομέα τροφίμων και ποτών.

Για κάθε κίνηση στην πλατφόρμα, όμως, χρειάζεται η ανάλογη στόχευση. Το TikTok Shop για παράδειγμα συνεργάζεται με επιλεγμένες μάρκες και πωλητές για να προσφέρει προϊόντα νωπού κρέατος στις ΗΠΑ. Προσπαθεί να βοηθήσει τις εταιρείες CPG να καθορίσουν ποια προϊόντα θα πουλήσουν στο TikTok ή ποιες νέες κυκλοφορίες προϊόντων μπορεί να έχουν νόημα εκεί. Ή το πιο απλό, καθοδηγεί τις μάρκες τροφίμων και ποτών σχετικά με το πώς να συνεργαστούν με δημιουργούς περιεχομένου ή αν πρέπει να αγοράσουν διαφημίσεις.

Ψηφιακή αγορά

Η Parker δεν μοιράστηκε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία ανάπτυξης, ωστόσο ανέφερε ότι το TikTok Shop στο σύνολό του έχει αυξηθεί κατά 120% σε ετήσια βάση και η κατηγορία τροφίμων και ποτών έχει υπερδιπλασιαστεί από τις αρχές του 2024.

«Είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες στην πλατφόρμα», είπε. Ο αριθμός των μεγαλύτερων εμπορικών σημάτων – εκείνων με τουλάχιστον 30 εκατομμύρια δολάρια σε ετήσια έσοδα – που συμμετέχουν στο TikTok Shop αυξήθηκε κατά 95% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2025, όπως είχε δηλώσει προηγουμένως η εταιρεία στο Modern Retail.

«Ουσιαστικά, ως πλατφόρμα discovery-commerce, προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε οποιαδήποτε από αυτές τις μάρκες, πωλητές, δημιουργούς περιεχομένου να επωφεληθούν από τον συνδυασμό περιεχομένου και εμπορίου και να τραβήξουν την προσοχή αυτών των 170 εκατομμυρίων Αμερικανών που βρίσκονται ήδη στο TikTok», πρόσθεσε η Parker.

Μια μεγάλη ευκαιρία για τα τρόφιμα και τα ποτά

Στις ευκαιρίες που υπάρχουν για πολύ μεγαλύτερες μάρκες να επωφεληθούν από τάσεις που ξεκινούν οργανικά στην πλατφόρμα, αναφέρθηκε η επικεφαλής πωλήσεων, αναφερόμενη στην  περίπτωση της Mars. Πέρυσι λάνσαρε το Skittles POP’d, το οποίο προήλθε από μια τάση του TikTok όπου οι άνθρωποι έλιωναν τα Skittles ώστε να σκάσουν και να γίνουν τραγανά. Το προϊόν κυκλοφόρησε στο TikTok Shop τον περασμένο Οκτώβριο πριν από μια μεγαλύτερη κυκλοφορία στο λιανικό εμπόριο φέτος.

Ομοίως, η δημοτικότητα της σουηδικής μάρκας γλυκών Bubs στο TikTok την οδήγησε στην έναρξη τακτικής διανομής στις ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες. Αυτό ακολούθησε τη δημοτικότητα τάσεων όπως η «σαλάτα καραμελών » γύρω στο 2023 ή 2024, όπου οι άνθρωποι έριχναν διαφορετικά γλυκά ζελεδάκια μαζί σε ένα μπολ.

Μια τάση που δεν αφορά συγκεκριμένα εμπορικά σήματα και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής φέτος, εξάλλου, είναι η Dubai Chocolate, που μπορεί να μην βρίσκεται πλέον στο αποκορύφωμά της, ωστόσο θα μπορούσε να στεφθεί το mega trend της χρονιάς.

Οι κολοσσοί

Σε αυτό το συμπέρασμα φαίνεταινα καταλήγει και η Katie Neil, επικεφαλής του συνδεδεμένου εμπορίου της The Coca-Cola Company, η οποία τόνισε ότι το TikTok έχει διαταραχθεί σε σχέση με τα παραδοσιακά δίκτυα λιανικής πώλησης όπως η Amazon και η Walmart.

«Αν κοιτάξετε την Ασία – τη Νοτιοανατολική Ασία, όπως η Ταϊλάνδη και η Ινδονησία – το TikTok είναι στην πραγματικότητα μια νόμιμη οδός προς την αγορά. Έχει τόσο μεγάλη επιρροή», εξήγησε η Neil. «Οι ανακαλύψεις μετατρέπονται γρήγορα σε ψυχαγωγία με έναν απλό τρόπο αλλά και πολύ ρευστό. Και την ίδια στιγμή οι διαφημιζόμενοι ξεκλιεδώνουν κοινά που δεν μπορούν να ακουμπήσουν άλλα δίκτυα λιανικής».

Το ξεκλείδωμα

Όπως ανέφεραν τα στελέχη των επιχειρήσεων στο συνέδριο, το TikTok έχει μια μοναδική οπτική, καθώς η πλατφόρμα μπορεί να εξετάσει ποιο περιεχόμενο ή hashtag είναι δημοφιλές για να προσδιορίσει τι μπορεί να γίνει μια τάση αγορών πριν καν ξεκινήσει στο TikTok Shop.

Η Parker είπε ότι αυτή η καθυστέρηση μεταξύ του περιεχομένου και της εμπορευματοποίησης είναι η στιγμή που τα brands έχουν μια ευκαιρία, εφόσον μπορούν να κινηθούν γρήγορα — είτε πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις είτε για μεγάλους παίκτες CPG που είναι σε θέση να υιοθετήσουν τις νέες τάσεις.

«Αυτό είδαμε με την Dubai chocolate», συμπλήρωσε. «Είδαμε ότι η τάση περιεχομένου ξεκίνησε πολύ νωρίτερα στο Ντουμπάι και μεταφέρθηκε σε ολόκληρη την πλατφόρμα». Ο πρώτος πωλητής προϊόντων τέτοιας σοκολάτας εμφανίστηκε στο τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους, με ένα κιτ DIY που ήταν εύκολο να τεθεί γρήγορα στην αγορά, ενώ δημιουργούσε και πιασάρικο περιεχόμενο.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κόσμος
Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

Λιμάνια
Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Δισκογραφικές κοντά σε συμφωνία αδειοδότησης με τις εταιρείες ΑΙ
Σύστημα αποζημίωσης 02.10.25

Ποιος πληρώνει για τη μουσική; Οι δισκογραφικές κοντά σε συμφωνία με τις εταιρείες ΑΙ

Οι δισκογραφικές Warner Music και Universal Music διαπραγματεύονται πώς θα χρησιμοποείται η μουσική τους για την εκπαίδευση της ΑΙ και την παραγωγή νέων τραγουδιών ΑΙ.

Σύνταξη
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισπανικά ΜΜΕ διεκδικούν αποζημίωση μισού δισ. από τη Meta για αθέμιτο ανταγωνισμό
«Παράνομα δεδομένα» 01.10.25

Ισπανικά ΜΜΕ διεκδικούν αποζημίωση μισού δισ. από τη Meta για αθέμιτο ανταγωνισμό

Η Meta κατηγορείται ότι παρααβίασε το GDPR χρησιμοποιώντας δεδομένα χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους για να δημιουργήσει εξατομικευμένα διαφημιστικά προφίλ.

Σύνταξη
Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ
Κόσμος 30.09.25

Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ

Το Youtube αποδέχεται να πληρώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποσύρει την αγωγή του, η οποία κατατέθηκε μετά την επίθεση των οπαδών του προέδρου των ΗΠΑ στο Καπιτώλιο, για την «νοθεία στις εκλογές»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»
Παρασκήνιο 04.10.25

Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»

«Η μικρή μας Farlie έχει γίνει η καρδιά του σπιτιού μας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της σκυλίτσας και του συζύγου, Τάιλερ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)

Ευχάριστη έκπληξη για την αποστολή του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη, καθώς την υποδέχθηκαν στο ξενοδοχείο τα παιδιά της «ερυθρόλευκης» Σχολής ποδοσφαίρου στην πόλη.

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της 30χρονης στο Λονδίνο – Στην Αθήνα η ταφή
Ελλάδα 04.10.25

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο - Στην Αθήνα η ταφή

Η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού κάνει λόγο για εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατό της και έχει κινήσει νομικές διαδικασίες για να διερευνηθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια

Σύνταξη
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
«Παρωδία» 04.10.25

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου
Κούρσα εξοπλισμών 04.10.25

Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου

Ακόμα και χωρίς αδειάσειστες αποδείξεις οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φωτογραφίζουν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για τις πτησεις μη εξουδισοδοτημένων drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκατστάσεις.

Σύνταξη
Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»
Τις χρηματιστηριακές 04.10.25

Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000

Σύνταξη
To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία
Ποδόσφαιρο 04.10.25

To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 3-0 στη Φρανφούρτη κι έφτασε τους 18 βαθμούς σε έξι αγωνιστικές στη Bundesliga. Νίκες για Λεβερκούζεν (2-0) και Άουγκσμπουργκ (3-1), ισοπαλία για τη Ντόρτμουντ.

Σύνταξη
Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»
Το εγχειρίδιο 04.10.25

Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση

Σύνταξη
Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών
Ελλάδα 04.10.25

Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών

Όπως λέει ο γνωστός μετεωρολόγος η σημασία των βροχών το Φθινόπωρο γίνεται μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι υδατικοί πόροι παρουσιάζουν μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις όπου το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά ξηρό.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής
2015-2025 04.10.25

Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής

Η επερχόμενη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Τουρκία ματαιώθηκε, αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον κατηγόρησαν για σιωνισμό λόγω της στήριξης που έχει δείξει στο κράτος του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ

Χάρη σε τέρμα που σημείωσε 18χρονος Εστεβάο στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων η Τσέλσι πήρε το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ (2-1). Μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League η Άρσεναλ με 18 βαθμούς!

Σύνταξη
Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ 3-3: Επιστροφή στο 90+7′ και βαθμός για τον «Αίαντα» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ 3-3: Επιστροφή στο 90+7′ και βαθμός για τον «Αίαντα» (vid)

Παρά το γεγονός ότι ως το 73' ο Άγιαξ έχανε με 3-1 στο Ρότερνταμ από τη Σπάρτα, στο τέλος όμως ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League «έκλεψε» τον βαθμό της ισοπαλίας (3-3) με γκολ στο 90+7′!

Σύνταξη
Ευρώπη: Πώς η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» έμεινε στο… ράφι – Τι μπορούμε να αλλάξουμε
Διατροφικές συνήθειες 04.10.25

Ευρώπη: Πώς η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» έμεινε στο… ράφι – Τι μπορούμε να αλλάξουμε

Τι συνέβη και η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» κατέληξε ανενεργή στην Ευρώπη; Επιστήμονες προειδοποιούν ότι αν δεν αλλάξουμε διατροφικές συνήθειες, θα υποφέρουμε κι εμείς και ο πλανήτης.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ – Βόλος ΝΠΣ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: ΑΕΛ – Βόλος ΝΠΣ

LIVE: ΑΕΛ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Βόλος για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1: «Ανάσα» για τους Σερραίους, ουραγοί οι Αρκάδες (vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1: «Ανάσα» για τους Σερραίους, ουραγοί οι Αρκάδες (vid)

Πολύτιμη εντός έδρας νίκη και πρώτη στη φετινή Super League, πέτυχε ο Πανσερραϊκός επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-1. Έτσι άφησε τους Αρκάδες στην τελευταία θέση της βαθμολογίας,

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο