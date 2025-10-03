magazin
Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα
19η μέρα 03 Οκτωβρίου 2025 | 17:25

Βασίλης Μπισμπίκης: Επισκέφθηκε τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει την απεργία πείνας, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού του προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Περπάτημα με νόημα: Πόσα βήματα για την ευεξία;

Spotlight

Στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά από τη Βουλή όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 θυμάτων στα Τέμπη, εξακολουθεί να βρίσκεται ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι, συνεχίζοντας την απεργία πείνας για 19η ημέρα, επιμένοντας στο αίτημά του για εκταφή του παιδιού προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τοξικολογικές εξετάσεις.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, όπως και πολύς άλλος κόσμος, επισκέφθηκε τον Πάνο Ρούτσι, όπως μετέδωσε ο Νίκος Ευαγγελάτος στην εκπομπή του Live News. Οι δύο τους κάθισαν αρκετή ώρα και συζήτησαν. Σε στιγμές, ο Βασίλης Μπισμπίκης ήταν εμφανώς συγκινημένος.

Στη 19η ημέρα απεργίας πείνας ο Πάνος Ρούτσι

Η κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι χαρακτηρίζεται πλέον ιδιαίτερα ανησυχητική από τους γιατρούς, καθώς παρουσιάζει ταχυκαρδίες, υπόταση και υπογλυκαιμικά επεισόδια.

Παρά την εξασθένισή του, ο πατέρας του Ντένις εξακολουθεί να πίνει μόνο νερό, χαμομήλι και ηλεκτρολύτες.

Όπως ανακοίνωσε το ΕΚΑΒ, δεν έχει δεχτεί ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε τον αγώνα του στο Σύνταγμα.

Στο νοσοκομείο της Νίκαιας για προληπτικές εξετάσεις μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι

Σήμερα, λίγο μετά τις 08:20 ο Πάνος Ρούστι, μεταφέρθηκε συνοδεία της συζύγου του, στο νοσοκομείο της Νίκαιας, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις.

Σε ανακοίνωσή της η ιατρική ομάδα παρακολούθησης του απεργού πείνας ανέφερε ότι η απώλεια κιλών λειτουργεί επιβαρυντικά δεδομένου του βεβαρημένου ιατρικού του ιστορικού (υπέρταση, καρδιακή αρρυθμία, αγγειοπάθεια, υπνική άπνοια).

«Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιου του, ταυτοποίηση, αλλά και βιοχημικές – τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

Τι ανέφερε το γενικό νοσοκομείο Νίκαιας για την υγεία του Πάνου Ρούτσι

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «κατά την εφημερία της 3ης Οκτωβρίου 2025 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας ο κ. Πάνος Ρούτσι με συμπτώματα γενικής αδυναμίας».

Από το νοσοκομείο συμπληρώνεται πως «υποβλήθηκε σε κλινική εξέταση, καρδιολογικό και παθολογικό έλεγχο, καθώς και σε εργαστηριακές εξετάσεις. Από την ιατρική εκτίμηση δεν προέκυψε άμεση απειλή για τη ζωή του».

Τέλος, αναφέρεται πως «με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και σύμφωνα με τη δική του επιθυμία αποχώρησε από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πάνος Ρούτσι ζυγίστηκε και έχει χάσει 10 κιλά και έχει δείκτες υποθρεψίας. Οι γιατροί του συνέστησαν να παραμείνει στο νοσοκομείο αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Η μεταφορά του στο νοσοκομείο έγινε με ταξί και με την έλευσή του κατευθύνθηκε στα Επείγοντα, προκειμένου να προχωρήσει σε εξετάσεις.

