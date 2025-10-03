Βασίλης Μπισμπίκης: Ζήτησε συγγνώμη και πήγε γλυκά σε αυτούς που υπέστησαν ζημιές από το τροχαίο

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, λίγες ώρες μετά το τροχαίο που προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα, συνάντησε τους ιδιοκτήτες των Ι.Χ για να ζητήσει συγνώμη.

Βασίλης Μπισμπίκης: Τι είπε με τους γειτόνους του

Μια εκ των ιδιοκτητών μίλησε στην εκπομπή Buongiorno του MEGA και είπε για τη συνομιλία τους.

«Έστω και εκ των υστέρων ήρθε και μας ζήτησε συγγνώμη και εμείς δηλώσαμε την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. Εγώ προσωπικά δε θα αποσύρω καμία μήνυση αν δεν αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά.

Ήταν συγκαταβατικός, είπε ότι μας ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση. Ήρθε το Σάββατο το πρωί να δηλώσει το παρών, αφού δε μπορούσε τη νύχτα, για να μην ψαχνόμαστε.

Δε θα τον κρεμάσουμε στην πλατεία Συντάγματος τον άνθρωπο

Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Δε θα τον κρεμάσουμε στην πλατεία Συντάγματος τον άνθρωπο. Είπαμε ότι θα έπρεπε να έχει αναλάβει τις ευθύνες του νωρίτερα» ήταν τα λόγια της γυναίκας.

Λίγο αργότερα όμως, η γυναίκα επικοινώνησε ξανά με την εκπομπή θέλοντας να διορθώσει τη μέρα επίσκεψης του ηθοποιού. Πιο συγκεκριμένα, είπε πως ανέφερε αρχικά το Σάββατο ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πως ο Βασίλης Μπισμπίκης την επισκέφθηκε χθες 2 Οκτωβρίου.