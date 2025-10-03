magazin
03.10.2025 | 14:07
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε
Βασίλης Μπισμπίκης: Ζήτησε συγγνώμη και πήγε γλυκά σε αυτούς που υπέστησαν ζημιές από το τροχαίο
03 Οκτωβρίου 2025 | 12:15

Βασίλης Μπισμπίκης: Ζήτησε συγγνώμη και πήγε γλυκά σε αυτούς που υπέστησαν ζημιές από το τροχαίο

Ο Βασίλης Μπιμπίκης θέλησε να δει από κοντάς τους γείτονες του και να συνομιλήσει μαζί τους.

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης, λίγες ώρες μετά το τροχαίο που προκάλεσε φθορές σε αυτοκίνητα, συνάντησε τους ιδιοκτήτες των Ι.Χ για να ζητήσει συγνώμη.

Βασίλης Μπισμπίκης: Τι είπε με τους γειτόνους του

Μια εκ των ιδιοκτητών μίλησε στην εκπομπή Buongiorno του MEGA και είπε για τη συνομιλία τους.

«Έστω και εκ των υστέρων ήρθε και μας ζήτησε συγγνώμη και εμείς δηλώσαμε την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. Εγώ προσωπικά δε θα αποσύρω καμία μήνυση αν δεν αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά.

Ήταν συγκαταβατικός, είπε ότι μας ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση. Ήρθε το Σάββατο το πρωί να δηλώσει το παρών, αφού δε μπορούσε τη νύχτα, για να μην ψαχνόμαστε.

Δε θα τον κρεμάσουμε στην πλατεία Συντάγματος τον άνθρωπο

Δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Δε θα τον κρεμάσουμε στην πλατεία Συντάγματος τον άνθρωπο. Είπαμε ότι θα έπρεπε να έχει αναλάβει τις ευθύνες του νωρίτερα» ήταν τα λόγια της γυναίκας.

Λίγο αργότερα όμως, η γυναίκα επικοινώνησε ξανά με την εκπομπή θέλοντας να διορθώσει τη μέρα επίσκεψης του ηθοποιού. Πιο συγκεκριμένα, είπε πως ανέφερε αρχικά το Σάββατο ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πως ο Βασίλης Μπισμπίκης την επισκέφθηκε χθες 2 Οκτωβρίου.

Business
Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Euronext: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η πρόταση για το Χρηματιστήριο Αθηνών

Vita.gr
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Business
Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

Γιώργος Περιστέρης: «Η ισχυρή ανάπτυξη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα συνεχιστεί»

inWellness
inTown
Η Σαρλίζ Θερόν στην πιο στιλάτη, κομψή και σέξι εμφάνισή της στο show του Dior
03.10.25

Η Σαρλίζ Θερόν στην πιο στιλάτη, κομψή και σέξι εμφάνισή της στο show του Dior

Η Σαρλίζ Θερόν έκανε μια πολύ τολμηρή, ωστόσο εξόχως κομψή, εμφάνιση καθώς παρακολουθούσε από την πρώτη σειρά το ντεμπούτο του Jonathan Anderson στον Dior για τη γυναικεία συλλογή ss2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;
03.10.25

Γεννήθηκα για να σε αγαπάω: Αυτή είναι η 25χρονη για την οποία ο Κιθ Έρμπαν άφησε την Νικόλ Κίντμαν;

Λίγες ημέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν και του μουσικού Κιθ Έρμπαν και οι φήμες ήδη οργιάζουν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε
03.10.25

Ο Άνταμ Σάντλερ δεν πολυ νοιάζεται για το αν θα κερδίσει Όσκαρ για το «Jay Kelly» – Του φτάνει που συμμετείχε

Ο Άνταμ Σάντλερ κλήθηκε να απαντήσει στις φήμες που τον θέλουν φαβορί για τα φετινά Όσκαρ για την ερμηνεία του στην «Jay Kelly» - και εκείνος απάντησε με το χαρακτηριστικό του στυλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατερίνα Γερονικολού: Το θέατρο είναι το δεύτερο σπίτι μου και μια σχέση ζωντανή. Θέλω να παίζω κάθε χρόνο
02.10.25

Κατερίνα Γερονικολού: Το θέατρο είναι το δεύτερο σπίτι μου και μια σχέση ζωντανή. Θέλω να παίζω κάθε χρόνο

Η Κατερίνα Γερονικολού, μια «ανάσα» πριν την πρεμιέρα της νέας σεζόν της θεατρικής παράστασης «Η ληστεία της συμφοράς», βρέθηκε στο πλατό του «Buongiorno» και με ειλικρίνεια για την ευθύνη που αισθάνεται απέναντι στο κοινό

Σύνταξη
Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν
02.10.25

Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αιφνιδίασαν τον πλανήτη με την ανακοίνωση του διαζυγίου τους μετά από 19 χρόνια γάμου, αλλά το πραγματικό δράμα εκτυλίσσεται στο παρασκήνιο της προγαμιαίας συμφωνίας τους με τη ρήτρα κοκαΐνης να αλλάζει τα πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ
02.10.25

«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Χάρι, μέσω του δικηγόρου του, κατηγόρησε τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2003

Σύνταξη
Η Μαρίνα Σάττι υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025!
02.10.25

Η Μαρίνα Σάττι υποψήφια στα UK Music Video Awards 2025!

Η φετινή υποψηφιότητα έρχεται να επισφραγίσει μια εντυπωσιακή χρονιά για τη Σάττι, την πολυπλατινένια δημιουργό που γεφυρώνει τις παραδοσιακές ρίζες με τον ήχο του μέλλοντος

Σύνταξη
Ισραήλ: Επενδύει εκατομμύρια για να «χειραγωγήσει» το ChatGPT ώστε να αναπαράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο για την Gen Z
02.10.25

Ισραήλ: Επενδύει εκατομμύρια για να «χειραγωγήσει» το ChatGPT ώστε να αναπαράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο για την Gen Z

Συμβόλαιο 6 εκατ. δολαρίων αποκαλύπτει το σχέδιο του Ισραήλ να «εκπαιδεύσει» το ChatGPT και να παράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο ειδικά για τη Gen Ζ σε TikTok, Instagram, YouTube και άλλα μέσα

Σύνταξη
Για την κληρονομιά τους και τον Λίαμ Πέιν: Οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους
02.10.25

Για την κληρονομιά τους και τον Λίαμ Πέιν: Οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους

Εννέα χρόνια μετά από την ημέρα που έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη σύντομη αλλά άκρως εντυπωσιακή πορεία τους, οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους στο προσκήνιο, αλλά με ένα διαφορετικό reunion.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;
03.10.25

Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;

«Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
03.10.25

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης

Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα
03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα

«Όταν ένας υπουργός και μια κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν ούτε το απολύτως στοιχειώδες –να δώσουν στους αγρότες τα λεφτά που δικαιούνται και μάλιστα στην ώρα τους– δεν έχουν καμία νομιμοποίηση να συνεχίσουν»

Σύνταξη
Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος
03.10.25

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων του σκάφους Cassini αποκαλύπτει την παρουσία νέων οργανικών μορίων στον Εγκέλαδο, ο οποίος κρύβει κάτω από την επιφάνειά του έναν απέραντο ωκεανό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή
03.10.25

ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή

Το ΚΚΕ τονίζει πως «για μια ακόμη αφορά η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση προτάσσουν τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ, νομιμοποιώντας τις εγκληματικές πρακτικές του»

Σύνταξη
Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply
03.10.25

Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply

Only 10% of beef consumed in Greece is locally produced, with rising dependence on imports pushing retail prices toward €20 per kilo. Farmers warn of further shortages.

Σύνταξη
Έρευνα: Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών
03.10.25

Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών

Όταν ο ύπνος διαταράσσεται, ο εγκέφαλος νιώθει τις συνέπειες με ανεπαίσθητους τρόπους που συσσωρεύονται με τα χρόνια, προκαλώντας γνωστική εξασθένηση, άνοια και άλλες νευρολογικές ασθένειες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο
03.10.25

Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο

Ένα αξιαγάπητο κατοικίδιο είναι ο απίθανος πρωταγωνιστής μιας ταινίας 73 λεπτών με τίτλο Good Boy και θέμα ένα στοιχειωμένο σπίτι -«κάποιες ευφυείς στιγμές αλλά και έντονη επανάληψη» γράφει ο Benjamin Lee στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης
03.10.25

Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος διαφοροποιήθηκε εκ νέου από την κυβερνητική γραμμή, αυτή τη φορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας «οπωσδήποτε» να κληθούν στην εξεταστική επιτροπή πρόσωπα οι Φραπές, Χασάπης και Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του
03.10.25

Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του

Στο Κρατικό Νίκαιας βρέθηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με την ομάδα που τον παρακολουθεί να ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας του

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες
03.10.25

Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες

Για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι έτοιμος, όχι απλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε κοινή δράση για να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει τον κ. Μητσοτάκη στις άλλες εκλογές»

Σύνταξη
Άρτα: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
03.10.25

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία στην Άρτα αφορά σε ανθρωποκτονία από αμέλεια - «Άπειρους και ανάλγητους» χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους η δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…
03.10.25

Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο Champions League δεν ήταν ιδανικό βάσει αποτελεσμάτων, όμως η εικόνα της ομάδας είναι που σε πείθει για τη συνέχεια, όταν κάποια στιγμή τα... παράδοξα στερέψουν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

