Η αποτυχία του VAR φαίνεται και δεν κρύβεται

Το είχε πει και ο υπεύθυνος του VAR Πάολο Βαλέρι πριν από έναν χρόνο (10/10/25), δυο μήνες αφότου ανέλαβε, άσχετα αν η δήλωσή του πέρασε στα ψιλά. «Χρειάζονται (σ.σ. οι διαιτητές) περισσότερη δουλειά στις διαδικασίες και στην επικοινωνία που μέχρι τώρα έχουν δουλέψει ελάχιστα», δήλωνε ο Ιταλός, ο οποίος είναι αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ. Πως αλλιώς να παραδεχθεί ότι παρέλαβε καμένη γη;

Όμως, με αποδείξεις πρόβλημα υπάρχει και μετά από έναν χρόνο. Δεν είναι μόνο ότι ο Βαλέρι χώρισε τους διαιτητές σε γκρουπ για να τους περνάει από ειδική εκπαίδευση κάθε μήνα, όπου αναλύουν φάσεις από αγώνες της Super League (τι έκαναν σωστά και τι λάθος), μέχρι και περιπτώσεις που έπρεπε να παρέμβουν και δεν έγινε. Η κορυφαία απόδειξη είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι τιμωρημένοι οι δυο ειδικοί VAR (Κουμπαράκης, Πουλικίδης) που δεν ορίζονται για δεύτερη σερί αγωνιστική, μαζί με τον Ζαμπαλά που είναι και διεθνής στο VAR! Για λάθος ως διαιτητής VAR τιμωρήθηκε και ο Σιδηρόπουλος.

Το πλήγμα είναι πολύ μεγάλο. «Ο κ. Πάολο Βαλέρι στάθηκε στη σημασία του ρόλου των VAR specialists κκ Κουμπαράκη και Πουλικίδη», ανέφερε το Δελτίο Τύπου της ΕΠΟ για το σεμινάριο ενημέρωσης (24/10) προς τους εκπροσώπους του Τύπου για θέματα διαιτησίας.

Κι όμως, οι Ελληνες διαιτητές κάνουν παιδαριώδη λάθη στο VAR. Ο Βαλέρι δεν έδωσε συνολικά στατιστικά για την προηγούμενη σεζόν, όμως είχε δηλώσει ότι μέχρι την 22η αγωνιστική είχαμε 54 περιπτώσεις on field review (δηλαδή ένα κάθε τρία ματς) και παράλληλα χάθηκαν 24 που είναι πολλά για τις προαναφερόμενες αγωνιστικές.

Δεν εξετάζουμε τα παιχνίδια που άκουσαν «καμπάνες» οι διαιτητές. Εκείνο που καταδεικνύεται είναι ότι εκτός από το χορτάρι υπάρχει χαμηλό επίπεδο και στο VAR. «Η συζήτηση περιστράφηκε κυρίως σε θέματα επικοινωνίας του διαιτητή με τους διαιτητές VAR και στην ανάγκη για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη ειδοποίηση του διαιτητή, αλλά και την επιλογή της σωστής γωνίας λήψης ώστε να διευκολυνθεί ο διαιτητής στη λήψη σωστής και γρήγορης απόφασης», δήλωσε ο Βαλέρι μετά το πέρας του σεμιναρίου του πρώτου γκρουπ στο VAR center, στις 19 Σεπτεμβρίου στο Μαρούσι. Πολύ κομψά παραδέχθηκε ότι οι διαιτητές είναι μετεξεταστέοι αν αναλογιστούμε ότι το VAR έχει καθιερωθεί στην Super League από τη σεζόν 2018-19.