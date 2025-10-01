Στο επίκεντρο το ζήτημα της δυσοσμίας σε σημεία του Κοντόπευκου
Από κοινού προσπάθεια του δήμου Αγίας Παρασκευής και της ΕΥΔΑΠ προκειμένου να εντοπιστούν τα αίτια της έντονης δυσοσμίας που παρατηρείται στο Κοντόπευκο.
Με στόχο την άμεση και οριστική επίλυση του προβλήματος της δυσοσμίας που παρατηρείται στο Κοντόπευκο και σε άλλες περιοχές της Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση εργασίας μεταξύ του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη με τον Πρόεδρο Γιώργο Στεργίου και τον Γενικό Διευθυντή Αποχετεύσεων της ΕΥΔΑΠ, Κώστα Βουγιουκλάκη.
Παρόντες ήταν επίσης η Αντιδήμαρχος Υποδομών, Δικτύων και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Λιάνα Σιούλα, και υπηρεσιακά στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Κατά τη συνάντηση ο Δήμαρχος ανέδειξε την ένταση του προβλήματος, επισημαίνοντας πως το θέμα χρήζει άμεσης επίλυσης καθώς όπως ανέφερε δημιουργεί σοβαρό ζήτημα στην πόλη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Αγίας Παρασκευής, σε μία προσπάθεια να εντοπιστεί το αίτιο της δυσοσμίας, υποδείχθηκαν στο Προεδρείο της ΕΥΔΑΠ και νέα σημεία προς διερεύνηση, ενώ συμφωνήθηκε να ληφθούν, από ειδικά συνεργεία της ΕΥΔΑΠ και δείγματα από το νερό του ρέματος που διατρέχει την επίμαχη περιοχή.
Τόσο ο κ. Στεργίου όσο και ο κ. Βουγιουκλάκης, αναγνώρισαν τη σοβαρότητα του ζητήματος και δεσμεύθηκαν πως θα μεριμνήσουν, σε συνεργασία με τον Δήμο, με νέους και ακόμα πιο στοχευμένους ελέγχους, να δώσουν λύση.
Το πρόβλημα θα λυθεί
Σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση ο κ. Μυλωνάκης τόνισε μεταξύ άλλων πως «θα κάνουμε ό,τι απαιτείται, σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, αλλά και με τις δικές μας παράλληλες ενέργειες οι οποίες θα συνεχιστούν, ώστε να εντοπίσουμε το αίτιο και να το εξαλείψουμε. Το πρόβλημα θα λυθεί».
