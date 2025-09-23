Έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ – Εκτροπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Μαρκοπούλου
Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται επί τόπου για την αποκατάσταση της ζημιάς
Εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, στο ρεύμα προς Λαύριο πραγματοποιείται από νωρίς το πρωί της Τρίτης καθώς έσπασε αγωγός της ΕΥΔΑΠ, προκαλώντας καθίζηση του οδοστρώματος στο σημείο.
Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται επί τόπου για την αποκατάσταση της ζημιάς και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της τροχαίας.
