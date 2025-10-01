Νότια προάστια: Καμία ανησυχία από την αλλαγή οσμής του νερού, λέει η ΕΥΔΑΠ
Η ΕΥΔΑΠ καθησυχάζει σχετικά με την ποιότητα του νερού στα νότια προάστια. Αναφέρει ότι η αλλαγή οσμής είναι παροδική και το νερό είναι ασφαλές.
- «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» - Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του στη Νέα Σμύρνη
- Σοκάρουν οι εικόνες από την άγρια επίθεση σε κοσμηματοπώλη – «Έλεγα ότι θα πεθάνω»
- «Ο πόλεμος των drones»: Η νέα υβριδική απειλή που πλανάται πάνω από την Ευρώπη
- ΛΔ Κονγκό: Ερήμην σε θάνατο καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος Ζοζέφ Καμπιλά
Η ΕΥΔΑΠ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την αλλαγή οσμής του νερού που παρατηρήθηκε στο νερό βρύσης σε περιοχές στα νότια προάστια.
Σύμφωνα με την εταιρεία, λόγω έκτακτων χειρισμών εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση οσμής στο νερό της βρύσης, στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου.
Η εταιρεία στην ανακοίνωσή της διαβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται θέμα με την ποιότητα του νερού και ότι το φαινόμενο είναι παροδικό.
Και υπογραμμίζει:
«Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια το αγαθό του νερού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ταχύτητα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν».
- Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht [Βίντεο]
- Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]
- Στα ΝΕΑ της Τετάρτης: Οι τρεις φάκελοι της Λάουρα Κοβέσι
- Νότια προάστια: Καμία ανησυχία από την αλλαγή οσμής του νερού, λέει η ΕΥΔΑΠ
- Google: Γιατί οι τελείες στο Gmail… δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο
- Μπαρτζώκας: «Κλειδί το ότι δεν κάναμε κανένα λάθος στο τέλος»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις