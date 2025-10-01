Νότια προάστια: Καμία ανησυχία από την αλλαγή οσμής του νερού, λέει η ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την αλλαγή οσμής του νερού που παρατηρήθηκε στο νερό βρύσης σε περιοχές στα νότια προάστια.

Σύμφωνα με την εταιρεία, λόγω έκτακτων χειρισμών εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση οσμής στο νερό της βρύσης, στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου.

Η εταιρεία στην ανακοίνωσή της διαβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται θέμα με την ποιότητα του νερού και ότι το φαινόμενο είναι παροδικό.

Και υπογραμμίζει:

«Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια το αγαθό του νερού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ταχύτητα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν».