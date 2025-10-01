Η ΒΑΒΟΥΡΑ επιστρέφει με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο

Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
01.10.2025 | 21:12
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Ρόδο
Media 01 Οκτωβρίου 2025 | 20:03

Το περιοδικό που μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά κάνει δυναμικό comeback. Αυτό το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο.

Αυτό το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, η εφημερίδα τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο κυκλοφορεί μαζί με το πρώτο τεύχος της θρυλικής ΒΑΒΟΥΡΑΣ, του περιοδικού που έγραψε ιστορία στη δεκαετία του ’80 και του ’90.

Η ΒΑΒΟΥΡΑ δεν ήταν απλώς ένα περιοδικό κόμικς∙ ήταν μια ολόκληρη κουλτούρα. Με τον χαρακτηριστικό υπότιτλο «περιοδικό της πλάκας», χάρισε στιγμές αβίαστου γέλιου σε χιλιάδες παιδιά και εφήβους, που μεγάλωσαν με τις ατάκες, τις φαρσέρικες ιστορίες και το σουρεαλιστικό χιούμορ της. Ήταν η εποχή πριν τα social media, αλλά η ΒΑΒΟΥΡΑ έπαιζε τον ρόλο των σημερινών memes: ανατρεπτική, πρωτοποριακή, αθώα και ξεκαρδιστική.

Ξεκίνησε το 1981, γνώρισε τεράστια επιτυχία και μέσα από 752 τεύχη έφερε στους Έλληνες αναγνώστες ένα πλούσιο μωσαϊκό από χαρακτήρες και ιστορίες, κυρίως μεταφρασμένες από τα βρετανικά Whizzer & Chips, The Beano, Buster, Whoopee, αλλά και με τίτλους από Ισπανία, Αμερική και Γαλλία. Ξεχωριστή θέση είχε το οπισθόφυλλο με την περίφημη «Οδό Τρέλας 13», μια πολυκατοικία που γέμιζε με φαντασία, τρέλα και ξεκαρδιστικά επεισόδια, όσο μεγάλωνε μαζί με το κοινό της.

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, η ΒΑΒΟΥΡΑ υπήρξε σχολείο χιούμορ, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη νεανική ψυχαγωγία και επηρεάζοντας μια ολόκληρη γενιά δημιουργών. Άλλοτε αιχμηρή, άλλοτε πιο αθώα, αλλά πάντα απελευθερωτική, συνόδευσε παιδιά, εφήβους και… μεγάλωσε μαζί τους.

Και τώρα, έρχεται η ώρα να ξανανοίξουμε εκείνες τις σελίδες. Να γελάσουμε ξανά με τους ήρωες που μας συντρόφευαν στα διαλείμματα, στα καλοκαίρια, στα βράδια της εφηβείας μας.

Η ΒΑΒΟΥΡΑ επιστρέφει! Μην τη χάσετε αυτό το Σάββατο 4 Οκτωβρίου με τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο.

World
Scope: Καμπανάκι για τα εταιρικά NPLs στις τράπεζες της ΕΕ

Scope: Καμπανάκι για τα εταιρικά NPLs στις τράπεζες της ΕΕ

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Media
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το μαύρο κουτί της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον
Media 27.09.25

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το μαύρο κουτί της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον

Τα μυστήρια και οι απαντήσεις • Γιατί η Αγκυρα δεν ενημέρωσε εγκαίρως την Αθήνα για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν • Η δεύτερη ανάγνωση της συνάντησης Τραμπ - Ερντογάν

Σύνταξη
Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA
Μυστηριώδης ατμόσφαιρα 26.09.25

Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA

Το «Φως στο Τούνελ», η μακροβιότερη εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει για ακόμη μία χρονιά - Δείτε το backstage video από τη φωτογράφιση.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…
Media 26.09.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…

Αποθέωση του σουλτάνου στον Λευκό Οίκο • Ο τούρκος πρόεδρος θα αγοράσει από τις ΗΠΑ F-16, F-35, Patriot, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ

Σύνταξη
IOBE: Οι Έλληνες καταναλωτές οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ – Το ανησυχητικό 65% που «μόλις τα βγάζει πέρα»
Πίνακες 01.10.25

Οι Έλληνες καταναλωτές οι πιο απαισιόδοξοι στην ΕΕ - Το ανησυχητικό 65% που «μόλις τα βγάζει πέρα»

Προς το χειρότερο κινήθηκε το οικονομικό κλίμα τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ. Μικρή βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αμβλύνεται ελαφρώς η απαισιοδοξία για τα οικονομικά της χώρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση [βίντεο]
Shutdown 01.10.25

Ο αντιπρόεδρος Βανς αποκαλεί «γελοία» τα αιτήματα των Δημοκρατικών για να συνεχιστεί η χρηματοδότηση

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποκάλεσε «γελοία» τα αιτήματα των Γερουσιαστών των Δημοκρατικών για να υπερψηφίσουν την χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους
Champions League 01.10.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους

LIVE: Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Γιουβέντους για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο
Ελλάδα 01.10.25

Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει πρώτα τα νησιά στο Ιόνιο πέλαγος και περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Σύνταξη
Το νέο τρέιλερ του γοτθικού «Frankenstein» αποκαλύπτει επιτέλους το τέρας-Τζέικομπ Ελόρντι
«Συγχώρεση, κατανόηση» 01.10.25

Το νέο τρέιλερ του γοτθικού «Frankenstein» αποκαλύπτει επιτέλους το τέρας-Τζέικομπ Ελόρντι

Μαζί με τον Τζέικομπ Έλορντι, το νέο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου «Frankenstein» περιλαμβάνει επίσης σκηνές με τον Όσκαρ Άιζακ στο ρόλο του Βίκτορ Φον Φρανκενστάιν και τη Μία Γκοθ στο ρόλο της Ελίζαμπεθ Λαβένζα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι
Champions League 01.10.25

LIVE: Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν
Champions League 01.10.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν

LIVE: Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 01.10.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ντόρτμουντ – Αθλέτικ Μπιλμπάο για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Champions League 01.10.25

LIVE: Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νάπολι – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 01.10.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπαρτσελόνα – Παρί Σεν Ζερμέν για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Αέρας η Νιούκαστλ, νίκησε άνετα (4-0) την Ουνιόν
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Αέρας η Νιούκαστλ, νίκησε άνετα (4-0) την Ουνιόν

Η Νιούκαστλ ήταν ανώτερη και εύστοχη. Ετσι, πέτυχε την πρώτη της νίκη, και μάλιστα εκτός έδρας, απέναντι στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Τα δυο γκολ με εύστοχα πέναλτι του Γκόρντον

Βάιος Μπαλάφας
Global Sumud Flotilla: Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία
Κόσμος 01.10.25

Ποιο είναι το πρωτόκολλο ασφαλείας για την περίπτωση ρεσάλτου στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Στην περίπτωση ρεσάλτου μελών του ισραηλινού ναυτικού στα πλοία του Global Sumud Flotilla, όπως ήδη συμβαίνει, έχει καταρτιστεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο για την ασφάλεια των επιβαινόντων

Σύνταξη
Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά
91 ετών 01.10.25

Πέθανε η Τζέιν Γκούντολ, ακτιβίστρια υπέρ της άγριας ζωής και ειδικός σε πρωτεύοντα θηλαστικά

Η Τζέιν Γκούντολ πέθανε από φυσικά αίτια, ανέφερε το Ινστιτούτο της σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν πρωτοπόρος στον τομέα της, τόσο ως γυναίκα επιστήμονας όσο και για το έργο της

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ είναι σε απομόνωση – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απλώς ενδιαφέρεται για τη νίκη
Στοίχημα 01.10.25

Γάζα: Το Ισραήλ είναι σε απομόνωση – Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απλώς ενδιαφέρεται για τη νίκη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τις πλάτες του Τραμπ, ποντάρει πως ο κόσμος θα ξεχάσει τη Γάζα, αν ο πόλεμος τελειώσει με τους δικούς του όρους. Ωστόσο, αναγνωρίζει την απομόνωση και τις συνέπειές της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρσεναλ – Ολυμπιακός
Champions League 01.10.25

LIVE: Άρσεναλ – Ολυμπιακός

LIVE: Άρσεναλ – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
O γαλλικός στρατός κατέλαβε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Φέρεται ύποπτο ως βάση εκτόξευσης drones
Στη Βρετάνη 01.10.25

O γαλλικός στρατός κατέλαβε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» – Φέρεται ύποπτο ως βάση εκτόξευσης drones

Η γαλλική εισαγγελία αναφέρει ότι το πλοίο δεν μπορεί να αποδείξει τη σημαία του. Το τάνκερ φέρεται ότι βρισκόταν ανοιχτά της Δανίας, όταν drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της.

Σύνταξη
Η ισότητα ευκαιριών χωλαίνει στην προσχολική εκπαίδευση – Μεγαλώνει το χάσμα προνομιούχων και μη στην ΕE
Social Europe 01.10.25

Η ισότητα ευκαιριών χωλαίνει στην προσχολική εκπαίδευση – Μεγαλώνει το χάσμα προνομιούχων και μη στην ΕE

Πολύ μεγάλα είναι τα ποσοστά των παιδιών που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και δεν απολαμβάνουν προσχολική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι υποαμείβονται και έχουν επισφαλείς συμβάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της
Συνάντηση κορυφής - Δανία 01.10.25

Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισαν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το Κίεβο σκότωσε με drone φιλορώσο Ουκρανό αξιωματούχο – Η στιγμή της επίθεσης [βίντεο]
Ντοκουμέντο 01.10.25

Το Κίεβο σκότωσε με drone φιλορώσο Ουκρανό αξιωματούχο - Η στιγμή της επίθεσης

Ο θανών είχε κατηγορήσει την Ουκρανία για απόπειρα δολοφονίας του το 2023, κάτι που τελικά κατορθώθηκε σήμερα από Κίεβο, μέσω επιδρομής με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Χερσώνα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Λουτσέσκου: «Πρέπει να βγάλουμε αντίδραση, δεν γίνεται να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι»
Europa League 01.10.25

Λουτσέσκου: «Πρέπει να βγάλουμε αντίδραση, δεν γίνεται να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι»

Ο Ρασβάν Λουτσέσκου μίλησε ενόψει Θέλτα και μεταξύ άλλων στάθηκε στην έντονη κριτική που ασκείται στον ίδιο και την ομάδα του, σημειώνοντας πως η σεζόν δεν βρίσκεται στο τέλος της...

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

