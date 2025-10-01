newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
01.10.2025 | 12:36
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μύκονος: Εξιτήριο από το νοσοκομείο παίρνει ο Τομ Γκρίνγουντ, 40 ημέρες μετά το τροχαίο με τη γουρούνα
Ελλάδα 01 Οκτωβρίου 2025 | 14:01

Μύκονος: Εξιτήριο από το νοσοκομείο παίρνει ο Τομ Γκρίνγουντ, 40 ημέρες μετά το τροχαίο με τη γουρούνα

Ο CEO της Volt, Τομ Γκρίνγουντ, είχε αρχίσει να επικοινωνεί με το περιβάλλον από τις αρχές Σεπτεμβρίου - Θα παραμείνει στη χώρα μας στο πλαίσιο της ανάρρωσης ώστε να παρακολουθείται από τους γιατρούς

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι έτρωγε κάθε μέρα η γυναίκα που έζησε μέχρι τα 117;

Τι έτρωγε κάθε μέρα η γυναίκα που έζησε μέχρι τα 117;

Spotlight

Σαράντα ημέρες μετά το ατύχημα που είχε με «γουρούνα» στη Μύκονο, ο μεγιστάνας CEO της Volt, Τομ Γκρίνγουντ, παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο σήμερα Τετάρτη.

Ο 50χρονος μεγιστάνας είχε υποστεί πολλαπλά κατάγματα ενώ αμέσως μετά το τροχαίο έπαθε και έμφραγμα

Η κατάσταση της υγείας του δισεκατομμυριούχου άρχισε να παρουσιάζει σημαντικά σημάδια βελτίωσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου και να επικοινωνεί με το περιβάλλον.

Ο Τομ Γκρίνγουντ είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο στις 20 Αυγούστου στην Άνω Μερά της Μυκόνου. Ο ίδιος έχει αποφασίσει να παραμείνει σε ενοικιαζόμενη κατοικία στη Γλυφάδα, προκειμένου να τον παρακολουθούν οι γιατροί του μέχρι να αναρρώσει πλήρως.

Το χρονικό του τραυματισμού

Ο 50χρονος Τομ Γκρίνγουντ τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα της 20ής Αυγούστου ενόσω κινούνταν σε δρόμο της Άνω Μεράς με όχημα τύπου ATV (γουρούνα).

Ξαφνικά έχασε τον ελέγχο του τετράτροχου και προσέκρουσε σε τοιχίο, με συνέπεια να υποστεί πολλαπλά κατάγματα από τη μέση και κάτω. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου υπέστη και έμφραγμα.

Οι γιατροί της ιδιωτικής ασφάλισής του, οι οποίοι έφτασαν στο νησί με ελικόπτερο, αρνήθηκαν να τον παραλάβουν λόγω των πολύ σοβαρών τραυμάτων του. Τελικά, το ΕΚΑΒ ανέλαβε και πραγματοποίησε με ασφάλεια τη μεταφορά του στην Αθήνα.

Παραμένει αδιευκρίνιστο πώς ο Γκρίνγουντ έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος.

Ποιος είναι ο Τομ Γκρίνγουντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Volt, μίας ταχέως αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής fintech εταιρείας που ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και στις τραπεζικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

Με έδρα το Λονδίνο, η Volt ιδρύθηκε το 2019 και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς παρόχους υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη.

Ο Γκρίνγουντ θεωρείται από τα πλέον αναγνωρισμένα στελέχη στον χώρο της ψηφιακής τραπεζικής και έχει συμβάλει στην προώθηση λύσεων που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές πραγματοποιούν συναλλαγές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Πληθωρισμός: Στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα – Στο 2,2% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα – Στο 2,2% στην ευρωζώνη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Προστατεύει τελικά ο καφές το συκώτι; Τι δείχνει νέα ανασκόπηση

Economy
Πιερρακάκης: Συνεργασία με τη Λάουρα Κοβέσι για θέματα απάτης

Πιερρακάκης: Συνεργασία με τη Λάουρα Κοβέσι για θέματα απάτης

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Ύπουλη και επικίνδυνη» – Καμπανάκι Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία
Έκτακτο ΕΜΥ 01.10.25

«Ύπουλη και επικίνδυνη» - Καμπανάκι Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία

Η ζεστή θάλασσα παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της, τονίζει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Βαριές διώξεις εις βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για απάτες με επιστροφές ΦΠΑ
Τα αδικήματα 01.10.25

Βαριές διώξεις εις βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για απάτες με επιστροφές ΦΠΑ

Τα μέλη του κυκλώματος με την έκδοση εικονικών τιμολογίων φέρονται να αποκόμισαν οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ - Οι συλληφθέντες παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε και έκλεβε ηλικιωμένους στην Αττική – Δείτε βίντεο
Δείτε βίντεο 01.10.25

Εξαρθρώθηκε σπείρα που εξαπατούσε και έκλεβε ηλικιωμένους στην Αττική - Πώς δρούσε

Η λεία της σπείρας που εξαπατούσε ηλικιωμένους στην Αττική, υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ - Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα
Οι περιοχές 01.10.25

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Σφοδρή κακοκαιρία αναμένεται το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ - Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύνταξη
ΠΟΕΔΗΝ: «Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» – Επιστολή για το έλλειμμα στα κρεβάτια
ΕΣΥ 01.10.25

«Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» - Επιστολή της ΠΟΕΔΗΝ για το έλλειμμα στα κρεβάτια

Στο ΕΣΥ λειτουργούν 3,5 νοσοκομειακά κρεβάτια ανά 1.000 κατοίκους όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 5,3 τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ - Ζητούν να μην καταργηθεί η οργανική αυτοτέλεια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων

Σύνταξη
Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό
Ανάρτηση Κολυδά 01.10.25

Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό

Σύμφωνα με τους ειδικούς ο υδροστρόβιλος οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη - Αναμένεται επιδείνωση του καιρού από απόψε το βράδυ, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς

Σύνταξη
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Υποβάλει αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της Καρολάιν
Ελλάδα 01.10.25

Εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς - Τι ζητά ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος προτίθεται, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, να υποβάλει αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.

Σύνταξη
Πανελλαδική απεργία για το 13ωρο: Αντιδρούν στον «εργασιακό Μεσαίωνα» οι εργαζόμενοι
Ελλάδα 01.10.25 Upd: 14:27

Πανελλαδική απεργία για το 13ωρο: Αντιδρούν στον «εργασιακό Μεσαίωνα» οι εργαζόμενοι

Απεργιακές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και σε πάνω από 70 πόλεις σε όλη τη χώρα, με μαζική συμμετοχή.

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Πέρρος - Φωτογραφίες/Βίντεο: Δημήτρης Μιχαλάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»
Europa League 01.10.25

Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Γκοου Αχέντ Ίγκλς για το Europa League, στέλνοντας μήνυμα σοβαρότητας και πίστης στην ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
«Ύπουλη και επικίνδυνη» – Καμπανάκι Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία
Έκτακτο ΕΜΥ 01.10.25

«Ύπουλη και επικίνδυνη» - Καμπανάκι Τσατραφύλλια για την επερχόμενη κακοκαιρία

Η ζεστή θάλασσα παίζει σημαντικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία και μπορεί να επηρεάσει τόσο την ένταση όσο και την πορεία της, τονίζει σε ανάρτησή του ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Σύνταξη
Greece’s Waste Battle: The High-Stakes Gamble on Incineration
English edition 01.10.25

Greece’s Waste Battle: The High-Stakes Gamble on Incineration

With landfills overflowing, Greece plans six waste-to-energy plants by 2035 to cut burial rates from 80% to 10%. But delays in infrastructure, especially in Athens, and local opposition threaten to derail the ambitious strategy

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
Youth League 01.10.25

LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19

LIVE: Άρσεναλ Κ19 – Ολυμπιακός Κ19. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League.

Σύνταξη
Βαριές διώξεις εις βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για απάτες με επιστροφές ΦΠΑ
Τα αδικήματα 01.10.25

Βαριές διώξεις εις βάρος των συλληφθέντων που κατηγορούνται για απάτες με επιστροφές ΦΠΑ

Τα μέλη του κυκλώματος με την έκδοση εικονικών τιμολογίων φέρονται να αποκόμισαν οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ - Οι συλληφθέντες παραπέμπονται να απολογηθούν σε ανακριτή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ισπανικά ΜΜΕ διεκδικούν αποζημίωση μισού δισ. από τη Meta για αθέμιτο ανταγωνισμό
«Παράνομα δεδομένα» 01.10.25

Ισπανικά ΜΜΕ διεκδικούν αποζημίωση μισού δισ. από τη Meta για αθέμιτο ανταγωνισμό

Η Meta κατηγορείται ότι παρααβίασε το GDPR χρησιμοποιώντας δεδομένα χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους για να δημιουργήσει εξατομικευμένα διαφημιστικά προφίλ.

Σύνταξη
Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla
Στολίσκος για Γάζα 01.10.25

Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla

Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας τονίζουν για το Gaza Sumud Flotilla πως «όλοι πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν όσοι εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

Σύνταξη
Κοινή δράση Μπιλιράκη – Φαραντούρη για τη Μονή Σινά – «Να μην αναλάβει την ηγεσία της UNESCO η Αίγυπτος»
Μέσω εκδήλωσης 01.10.25

Κοινή δράση Μπιλιράκη – Φαραντούρη για τη Μονή Σινά – «Να μην αναλάβει την ηγεσία της UNESCO η Αίγυπτος»

«Από το 2015, οι αιγυπτιακές αρχές έχουν αμφισβητήσει τα ιδιοκτησιακά του δικαιώματα και το καθεστώς της περιουσίας του», υπογράμμισε ο Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Η σημερινή μάχη για τον εργάσιμο χρόνο είναι μόνο η αρχή – Το σημείωμα στήριξης στον Π. Ρούτσι
Απεργία 01.10.25

Κουτσούμπας: Η σημερινή μάχη για τον εργάσιμο χρόνο είναι μόνο η αρχή – Το σημείωμα στήριξης στον Π. Ρούτσι

«Έχει ξεκινήσει η συζήτηση στους χώρους δουλειάς, έχει ξεκινήσει ο αγώνας, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα», τόνισε από την απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Στη Δανία Ευρωπαίοι ηγέτες για τη σύνοδο με βασικά ζητήματα την άμυνα – «Βρισκόμαστε σε επικίνδυνη κατάσταση»
Πρώτες δηλώσεις 01.10.25

Στη Δανία Ευρωπαίοι ηγέτες για τη σύνοδο με βασικά ζητήματα την άμυνα – «Βρισκόμαστε σε επικίνδυνη κατάσταση»

Στη Δανία βρίσκονται σήμερα Ευρωπαίοι ηγέτες για να συμμετάσχουν σε σύνοδο κορυφής, η οποία αναμένεται να λάβει αποφάσεις για τη δημιουργία ενός τείχους προστασίας από drones

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο