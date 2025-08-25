«Είχε σαράντα πέτρες από πάνω από το κεφάλι του» – Νέα στοιχεία για το ατύχημα του Τομ Γκρίνγουντ

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή εξακολουθεί να δίνει ο δισεκατομμυριούχος Τομ Γκρίνγουντ, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας, έπειτα από τον τραυματισμό του σε ατύχημα με γουρούνα στη Μύκονο.

Τα τραύματα που φέρει ο Γκρίνγουντ σε όλο του το σώμα είναι σοβαρά, ενώ κατά τη διάρκεια που οι διασώστες του ΕΚΑΒ του έδιναν τις πρώτες βοήθειες ο επιχειρηματίας υπέστη και έμφραγμα.

Πώς συνέβη το ατύχημα

«Γύρισε η γουρούνα και πήγε με τις δύο ρόδες πίσω και αυτός έφυγε μέσα στην αυλή την δική μου εκεί που μένω σε άσχημη κατάσταση ο άνθρωπος είχε σαράντα πέτρες από πάνω από το κεφάλι του αφού γκρέμισε η μάντρα όλη του ήρθε επάνω στο κεφάλι», αναφέρει μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα.

Μάλιστα, όπως προσθέτει ο μάρτυρας, ο Τομ Γκρίνγουντ είχε τραύματα στο κεφάλι, καθώς είχε φύγει το κράνος του. «Στο κεφάλι του είχε χτυπήσει που είδα αίματα και το κράνος του ήτανε 10 μέτρα μακριά» συμπλήρωσε ο μάρτυρας.

Φορούσε ή όχι το κράνος του;

Οι Αρχές ερευνούν αν ο Γκρίνγουντ είχε την προβλεπόμενη άδεια για να οδηγήσει το συγκεκριμένο όχημα και αν φορούσε κράνος την ώρα του μοιραίου ατυχήματος.

Όπως ανέφερε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ενοικίασης οχημάτων, την ημέρα που είχε το ατύχημα θα επέστρεφε την γουρούνα.

«Ο άνθρωπος χτύπησε λένε, ότι ίσως το φόραγε το κράνος του γιατί εγώ πάντα δίνω κράνη αλλά μάλλον δεν το είχε δέσει. Παρόλα αυτά, το κεφάλι του δεν έχει χτυπήσει αλλά έχει χτυπήσει σε ζωτικά όργανα πολύ σοβαρά» ανέφερε.

«Την είχε (την γουρούνα) από τις 14 και την παρέδιδε το μεσημέρι που χτύπησε. Έχω την εντύπωση ότι είναι περσινός μας πελάτης ο κύριος αυτός. Η γουρούνα αυτή είναι του 2023, έχει 4.000 χιλιόμετρα τα λάστιχά της είναι του ’24», συμπλήρωσε ο υπεύθυνος ενοικίασης οχημάτων.

Όσο για το σημείο που έγινε το ατύχημα, όλοι γνωρίζουν την επικινδυνότητα που υπάρχει.

«Μέχρι 80 χιλιόμετρα πάνε, αλλά αυτός ο δρόμος δεν είναι για 80 χιλιόμετρα, δεν είναι ούτε για 40. Είναι ένας πολύ μικρός, στενός, επαρχιακός δρόμος που μετά βίας χωράνε δύο οχήματα. Η γουρούνα να ξέρετε ότι θεωρείται ένα πολύ ασφαλές μέσο, είναι 4 ρόδες, είναι όπως ένα αυτοκίνητο όμως όταν την κακομεταχειριστεί κάποιος, στην συγκεκριμένη περίπτωση αν πηγαίνει με περισσότερα χιλιόμετρα από ότι επιτρέπεται σε αυτόν τον δρόμο, το δρομάκι όχι δρόμο, μπορεί να γίνει επικίνδυνη όπως και ένα αυτοκίνητο».