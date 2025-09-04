Δεκαπέντε ημέρες μετά το ατύχημα με γουρούνα στην Άνω Μερά της Μυκόνου, η κατάσταση της υγείας του μεγιστάνα CEO της Volt, Τομ Γκρίνγουντ παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης, ενώ πλέον επικοινωνεί με το περιβάλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mykonos Live TV , η κατάσταση του Γκρίνγουντ έχει σταθεροποιηθεί.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, ενώ η ιδιωτική του ασφάλεια αναμένει περαιτέρω βελτίωση προκειμένου να λάβει έγκριση για μεταφορά του σε ιδιωτικό νοσοκομείο του εξωτερικού.

Το χρονικό του τραυματισμού του μεγιστάνα

Ο 50χρονος Τομ Γκρίνγουντ τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα της 20ής Αυγούστου ενόσω κινούνταν σε δρόμο της Άνω Μεράς με όχημα τύπου ATV.

Ξαφνικά έχασε τον ελέγχο του τετράτροχου και προσέκρουσε σε τοιχίο, με συνέπεια να υποστεί πολλαπλά κατάγματα από την μέση και κάτω. Άμεσα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου υπέστη και έμφραγμα.

Οι γιατροί της ιδιωτικής ασφάλισής του, οι οποίοι έφτασαν στο νησί με ελικόπτερο, αρνήθηκαν να τον παραλάβουν.

Τελικά, το ΕΚΑΒ ανέλαβε και πραγματοποίησε με ασφάλεια την μεταφορά του στην Αθήνα.

Πάντως οι γιατροί της ιδιωτικής του ασφάλειας περιμένουν να βελτιωθεί περαιτέρω η υγεία του και να λάβουν το οκ από τους Έλληνες συναδέλφους τους ώστε να τον παραλάβουν και να τον μεταφέρουν σε ιδιωτικό νοσοκομείο του εξωτερικού.

Παραμένει αδιευκρίνιστο πώς ο Γκρίνγουντ έχασε τον έλεγχο του τετράτροχου οχήματος.

Ποιος είναι ο Γκρίνγουντ

Ο Τομ Γκρίνγουντ είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Volt, μίας ταχέως αναπτυσσόμενης ευρωπαϊκής fintech εταιρείας που ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και στις τραπεζικές συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

Με έδρα το Λονδίνο, η Volt ιδρύθηκε το 2019 και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς παρόχους υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη.

Ο Γκρίνγουντ θεωρείται από τα πλέον αναγνωρισμένα στελέχη στον χώρο της ψηφιακής τραπεζικής και έχει συμβάλει στην προώθηση λύσεων που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές πραγματοποιούν συναλλαγές.