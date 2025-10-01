Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 01.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Ασχολήσου με αυτά που σε ενδιαφέρουν και σε αφορούν άμεσα μεν. Ασχολήσου και με την οπτική με την οποία εξετάζεις τα επαγγελματικά σου δε. Επίλεξε να διοχετεύσεις την έντασή σου στη δουλειά. Παράλληλα ρώτα στη γύρα όχι μόνο για κάποιο σεμινάριο που μπορείς να κάνεις, αλλά και για όποιες πληροφορίες χρειάζεσαι.
DON’TS: Μην επιμένεις σε αυτά που λες εσύ και μην απορρίπτεις τις οπτικές των άλλων χωρίς καν να τις έχεις εξετάσει. Μη διστάσεις ούτε να δουλέψεις ατομικά, αν το θέλεις, αλλά ούτε και να βγάλεις έναν πιο δημιουργικό εαυτό προς τα έξω. Μη δώσεις βάση σε σχόλια και συμπεριφορές που παρατηρείς,. Για να μην έρθεις σε ρήξη, μην ξεσπάσεις!
Ταύρος
DO’S: Στα επαγγελματικά, καλό είναι να κινηθείς με έναν διαφορετικό τρόπο, καθώς τα γεγονότα που θα προκύψουν θα σε ωθήσουν έτσι κι αλλιώς προς τα εκεί. Ωστόσο απόφυγε να πέσεις στην παγίδα της υπερανάλυσης, γιατί αυτό θα σε μπερδέψει ακραία. Ασχολήσου και με την περαιτέρω επιμόρφωσή σου μεν, οργανώσου καλύτερα δε.
DON’TS: Μην αγνοείς τα έμπειρα άτομα από το φιλικό ή το εργασιακό σου περιβάλλον, όταν βλέπεις πως προσφέρονται να σε καθοδηγήσουν ξεκάθαρα και στοχευμένα, έτσι; Μην κολλάς σε ανούσιες λεπτομέρειες και μην τις χρησιμοποιείς ως επιχείρημα ή ως απάντηση στις σπόντες που φτάνουν στα αυτιά σου. Το καλύτερο είναι να μην ασχοληθείς.
Δίδυμοι
DO’S: Σήμερα μπορείς να εκφραστείς ανοιχτά. Μπορείς όμως να βγάλεις και τον δημιουργικό σου εαυτό προς τα έξω. Έτσι θα μπορέσεις και να λειτουργήσεις με άνεση, αλλά και να απαντήσεις με τον σωστό τρόπο εκεί που θέλεις. Ξέρεις εσύ που αναφέρομαι! Αν είσαι ελεύθερος, φλέρταρε ελεύθερα. Αν είσαι δεσμευμένος, προσέγγισε το αμόρε σου.
DON’TS: Μη βιαστείς να απορρίψεις εναλλακτικές που σου προσφέρονται νομίζοντας πως έτσι φαίνεσαι πιο σίγουρος για τις δικές σου επιλογές. Μη γίνεσαι αντιδραστικός γενικώς. Μην επιτρέψεις στις ανασφάλειές σου να σε κάνουν να κινείσαι άβολα. Μη διστάσεις να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου για να σου πάνε όλα κάπως καλύτερα.
Καρκίνος
DO’S: Εστίασε στις γνώσεις και στο πως μπορείς να τις διευρύνεις. Μπορείς ας πούμε να ψάξεις κάποια σεμινάρια που σε ενδιαφέρουν και μπορούν να σε βοηθήσουν να εξελιχθείς. Αν τώρα δεχτείς κάποιο σχόλιο ή κριτική για αυτή σου την επιλογή, τότε προτίμησε να τα αγνοήσεις εντελώς παρά να αντιδράσεις απότομα θέλοντας να αποδείξεις ότι αξίζεις.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από τα σκαμπανεβάσματα που μπορεί να υπάρχουν στο κλίμα μεταξύ εσού και κάποιων συναδέλφων σου. Μην θεωρείς πως τα πάντα από αυτά που ακούς έχουν ως στόχο να σε εκνευρίσουν. Στο λέω αυτό γιατί τότε θα αντιδράσεις έντονα κι αυτό δεν σε συμφέρει. Γενικώς δηλαδή μην απαντάς όπως να’ ναι. Πώς την είδες;
Λέων
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις με άτομα μπορούν να σε βοηθήσουν να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Παράλληλα κανόνισε να παρακολουθήσεις και κάποιο σεμινάριο που να σε ενδιαφέρει. Κανόνισε και κάποια όμορφη μετακίνηση, καθώς έχεις ανάγκη από λίγη καλοπέραση. Άσε την δημιουργικότητα να σε οδηγήσει σε νέα μονοπάτια.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από τις παρασκηνιακές πληροφορίες που θα μάθεις και μην είσαι απρόσεκτος στο πως θα τις διαχειριστείς, καθώς αυτό θα καθορίσει το αν θα τσακωθείς λίγο ή πολύ. Όπως κατάλαβες τον τσακωμό γενικότερα δεν τον γλιτώνεις! Μην αναλώνεσαι σε ασήμαντα θέματα. Μην προσπαθείς να επιβάλλεσαι στη δουλειά.
Παρθένος
DO’S: Πρόσεξε τον τρόπο που επικοινωνείς σε διαπραγματεύσεις ή σε συνεργασίες που ενδιαφέρεσαι να κλείσεις, καθώς οι εξελίξεις μπορεί να είναι αρκετά θετικές. Προσπάθησε να επικοινωνείς με ήπιο τρόπο, καθώς έτσι θα διεκδικήσεις πολύ περισσότερα απ’ όσα νομίζεις. Αυτό και για τα οικονομικά – επαγγελματικά αλλά και για τα ερωτικά.
DON’TS: Μη γίνεσαι επίμονος σχετικά με αυτά που πιστεύεις και μην στερείς και στους απέναντι το δικαίωμα να σου απαντήσουν. Μην αρνηθείς τη βοήθεια (οικονομική ή και ψυχολογική) που μπορεί να σου χαριστεί από κάποιους συναδέλφους σου. Παράλληλα μην αντιδράς υπερβολικά. Μην πετάς σπόντες, όταν κάποιος πατάει τα όριά σου.
Ζυγός
DO’S: Πρόσεχε πως θα διαχειριστείς κάποιες καταστάσεις στη δουλειά σήμερα. Υπάρχει αρκετή πίεση, είναι η αλήθεια, αλλά εσύ πρέπει να αποφύγεις τις δεύτερες σκέψεις εξαιτίας της. Μπορείς όμως να προσαρμόσεις το πρόγραμμά σου, ώστε και να τα προλάβεις όλα, αλλά και να χωρέσεις κάποιο σεμινάριο που σε ενδιαφέρει να κάνεις- γιατί όχι;
DON’TS: Μην χάσεις ούτε την συγκέντρωση αλλά ούτε και τα οργανωτικά σου skills. Σημαντικά και τα δυο! Μην χάσεις το φίλτρο σε αυτά που λες και μην τα μεγαλοποιήσεις όλα εξαιτίας της έντασης που νιώθεις να πλανάται στην ατμόσφαιρα. Γενικώς δηλαδή μην φτάνεις τα πράγματα στα άκρα, γιατί μετά δεν θα μαζεύονται με τίποτα, κατάλαβες;
Σκορπιός
DO’S: Ασχολήσου με κάποιο σεμινάριο ή επιμόρφωση, αλλά απόφυγε να το αποκαλύψεις στους γύρω σου. Λίγο το μάτι, λίγο η ανάγκη σου να κρατάς τα πάντα κρυφά, ήρθε κι έδεσε το πράγμα! Βέβαια μπορείς να ψαρέψεις κάποιες πληροφορίες έμμεσα μέσα από διάφορες συζητήσεις. Άσε στην άκρη όμως τις ασήμαντες κουβέντες που ίσως σε εκνευρίσουν.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς, γιατί γενικώς αυτός ο τομέας δεν είναι και ο καλύτερος σήμερα. Μη γίνεις παρορμητικός και μην πεις κάτι παραπάνω απ’ αυτό που πρέπει, γιατί αργότερα θα το μετανιώσεις. Μη γίνεις ούτε υπερβολικός στις κινήσεις σου, ειδικά απέναντι σε άτομα που δεν σε ξέρουν και από χθες.
Τοξότης
DO’S: Πάει καιρός που σκέφτεσαι να κάνεις κάποια επαγγελματικά- οικονομικά ανοίγματα ή ακόμα και να κλείσεις συμφωνίες. Σήμερα μπορείς να τα δρομολογήσεις ή έστω να κάνεις κινήσεις που θα σου δημιουργήσουν ένα ασφαλές κλίμα. Μπορείς να μάθεις πολλά από τους φίλους και τους γνωστούς σου, αρκεί να αποφασίσεις να βγεις από το σπίτι.
DON’TS: Μην είσαι κολλημένος στις απόψεις σου και μην κάνεις σχόλια βασισμένος σε αυτές, γιατί ενδέχεται να εκτεθείς. Μην αναλώνεσαι σε σκηνικά και άτομα που δεν σου προσφέρουν κάτι. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου γενικώς. Ωστόσο μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε έχει στη μπούκα πετώντας σπόντες. Μην χάσεις ούτε την δημιουργικότητά σου.
Αιγόκερως
DO’S: Βρες ωφέλιμους τρόπους για να επεκτείνεις τις γνώσεις σου. Αυτό ας πούμε μπορεί να σχετίζεται και με ένα απλό σεμινάριο, έτσι; Σίγουρα πάντως πρέπει να είναι κάτι που θα σε βοηθήσει να εξελιχθείς κι άλλο στο κομμάτι των επαγγελματικών σου. Μπορείς ακόμα να ζητήσεις τη γνώμη ή και τη βοήθεια κάποιων έμπιστων συναδέλφων σου.
DON’TS: Μην είσαι ούτε απρόσεκτος αλλά ούτε και υπερβολικός. Γενικώς δηλαδή δεν πρέπει με τίποτα να χάσεις την αυτοσυγκράτησή σου, καθώς πολλά θα είναι και τα νεύρα σου. Στα επαγγελματικά, μην ανακατευτείς με πράγματα που δεν σε πολυαφορούν, γιατί τότε δεν θα αποφύγεις να εμπλακείς και σε εντάσεις που επίσης δεν σε πολυ-αφορούν.
Υδροχόος
DO’S: Σταμάτα να αγνοείς τη φωνούλα που σου φωνάζει να ασχοληθείς με την επιμόρφωσή σου, καθώς αυτή θα σε βοηθήσει να ανέβεις κάποια επαγγελματικά σκαλοπάτια. Πάρε αποστάσεις, αν θες να κρατήσεις ήπιους τόνους στη μέρα σου. Όχι μόνο αυτό αλλά θα μπορέσεις να κάνεις όλα αυτά που θέλεις λίγο πιο άνετα. Προσοχή σε λεπτομέρειες.
DON’TS: Μην αρχίσεις τις μπηχτές εξαιτίας αυτών που θα ακούσεις και- κακά τα ψέματα- θα σου δημιουργήσουν ένταση. Μην τραβάς τα πάντα από τα μαλλιά απλά και μόνο για να πεις τη βλακεία σου. Επομένως μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο μιλάς και μη γίνεσαι υπερβολικός. Μην επιμένεις σε αυτά που λες, γιατί μπορεί να έχεις κι άδικο.
Ιχθύες
DO’S: Εστίασε στα ερωτικά σου, καθώς υπάρχουν κάποια θέματα εκεί που σε απασχολούν και πρέπει να βρεις μία λύση. Πρέπει να ανανεωθείς, καθώς είναι κάτι που επιθυμείς αρκετά. Για να γίνει αυτό όμως πρέπει και να ακούσεις τις συμβουλές που σου δίνονται, αλλά και να ξεβολευτείς από το comfort zone σου. Οργάνωσε κάποιο ταξίδι με μικρό budget.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην είσαι εντελώς ανοργάνωτος. Όμως μη διστάσεις και να αναλάβεις κάποια δουλειά εντελώς μόνος σου, αν κρίνεις ότι έτσι μπορείς να την φέρεις εις πέρας πιο αποτελεσματικά. Μην αφήσεις στην άκρη την δημιουργικότητά σου, όταν θα θελήσεις να εκφραστείς. Μην επιτρέψεις σε κανέναν να μπλεχτεί στις υποθέσεις σου.
