DO’S: Ασχολήσου με αυτά που σε ενδιαφέρουν και σε αφορούν άμεσα μεν. Ασχολήσου και με την οπτική με την οποία εξετάζεις τα επαγγελματικά σου δε. Επίλεξε να διοχετεύσεις την έντασή σου στη δουλειά. Παράλληλα ρώτα στη γύρα όχι μόνο για κάποιο σεμινάριο που μπορείς να κάνεις, αλλά και για όποιες πληροφορίες χρειάζεσαι.

DON’TS: Μην επιμένεις σε αυτά που λες εσύ και μην απορρίπτεις τις οπτικές των άλλων χωρίς καν να τις έχεις εξετάσει. Μη διστάσεις ούτε να δουλέψεις ατομικά, αν το θέλεις, αλλά ούτε και να βγάλεις έναν πιο δημιουργικό εαυτό προς τα έξω. Μη δώσεις βάση σε σχόλια και συμπεριφορές που παρατηρείς,. Για να μην έρθεις σε ρήξη, μην ξεσπάσεις!