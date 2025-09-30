Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων

Υψηλές καταθέσεις, επενδυτικά προϊόντα, ακίνητα και δάνεια συνθέτουν το παζλ των δηλώσεων πόθεν έσχες των μελών της εθνικής αντιπροσωπείας για τα έτη 2024 και 2023, τα οποία δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα.

Οι δηλώσεις αποκαλύπτουν για ορισμένους υπόχρεους υψηλά εισοδήματα, πλούσια επενδυτικά χαρτοφυλάκια και σημαντικό αριθμό ακινήτων, ενώ ταυτόχρονα καταγράφουν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση. Στον αντίποδα, μέσα στις 3.406 δηλώσεις περιλαμβάνονται και τα «φτωχότερα» μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου, καθώς και πολιτικοί με μεγάλες δανειακές υποχρεώσεις.

Όλα τα κοντέρ φαίνεται να σπάει ο ανεξάρτητος βουλευτής (πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης) Παύλος Σαράκης, ο οποίος δήλωσε εισόδημα 18 εκατομμυρίων ευρώ. Ο δικηγόρος στο επάγγελμα Παύλος Σαράκης είχε εισέλθει στη Βουλή ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Είχε αποτελέσει προσωπική επιλογή του Κυριάκου Βελόπουλου και κατέλαβε τη μοναδική έδρα που κέρδισε το κόμμα. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 47.381 ευρώ και 4.692 δολάρια. Διαθέτει δύο θυρίδες στην Εθνική Τράπεζα και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο βουλευτής δηλώνει μετοχές και ομόλογα ύψους 161.094 ευρώ, εγγραφές σε 22 ακίνητα σε Αθήνα, Γλυφάδα, Νέα Σμύρνη και Αγρίνιο, τρία Ι.Χ., ενώ διαθέτει τη δικηγορική εταιρεία «ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Οι δανειακές του υποχρεώσεις ανέρχονται σε 561.804 ευρώ.

Στη λίστα με τα εντυπωσιακά εισοδήματα συγκαταλέγεται και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης και νυν πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας. Για το πόθεν έσχες του κ. Κασσελάκη είχε γίνει μεγάλος ντόρος λόγω της εμπλοκής του σε εταιρείες των ΗΠΑ, όταν ήταν ακόμα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παρουσιάζει έσοδα από τις δραστηριότητές του στις ΗΠΑ πριν ασχοληθεί με την πολιτική στην Ελλάδα, όπως επίσης και έσοδα από επενδυτικά κεφάλαια που ξεπερνούν τα 3 εκατ. δολάρια. Δηλώνει τρία ακίνητα (στο κέντρο της Αθήνας, στις Σπέτσες και στην Νέα Υόρκη). Οι τραπεζικές του καταθέσεις στην Ελλάδα ανέρχονται σε 26.793 ευρώ, ενώ οι δανειακές του υποχρεώσεις φτάνουν τα 1.655.368 δολάρια σε τέσσερις πιστωτές.

Επίσης, υψηλά εισοδήματα έχει ο Φραγκίσκος Παρασύρης του ΠΑΣΟΚ, με σχεδόν 1 εκατ. ευρώ. Υψηλά είναι τα εισοδήματα και του Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος δήλωσε έσοδα 1.254.737 ευρώ και απέκτησε μετοχές 813.387 δολαρίων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δηλώνει καταθέσεις 940.778,6 ευρώ σε τράπεζα του Βελγίου και 135.571 ευρώ σε ελληνικές τράπεζες.

Ψηλά βρίσκεται η Έλενα Ακρίτα, η οποία δήλωσε εισοδήματα 185.000 ευρώ, καταθέσεις 653.655 ευρώ, 93.310 δολαρίων και 147.439 λιρών Αγγλίας, καθώς και 13 εγγραφές σε ακίνητα. Επίσης, ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης κατέχει χαρτοφυλάκιο μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων που αποτιμάται σε 1.456.080 ευρώ.

Εγγραφές σε ακίνητα έχουν οι πρώην βουλευτές Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης (122 εγγραφές) και Γεωργία Μαρτίνου (108 εγγραφές). Ο Έλληνας Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας έχει 70 εγγραφές, ενώ 27 εγγραφές σε ακίνητα έχει ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και 20 εγγραφές ο υπουργός Γιώργος Φλωρίδης.

Ξεχωρίζουν επίσης οι δηλώσεις της υπουργού Νίκης Κεραμέως, η οποία δήλωσε καταθέσεις ύψους 1.216.896 ευρώ και 139.123 δολαρίων. Ο υπουργός Κώστας Τσιάρας δήλωσε καταθέσεις 1.147.000 ευρώ. Ο πρώην υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης δηλώνει εισοδήματα 614.884 ευρώ, ενώ η Όλγα Κεφαλογιάννη καταθέσεις 1.254.681 ευρώ.

Οι μεταβολές του 2024 – Ομόλογα, μετοχές, σπίτια

Κατά τη χρήση του 2023 καταγράφηκαν μεταβολές περιουσιακών στοιχείων και αγοραπωλησίες. Μεταξύ άλλων, ο Παύλος Γερουλάνος εμφανίζει αγορά μετοχών και μετρητών (παράγωγα) αξίας 813.387 δολαρίων. Ο Μιχάλης Χνάρης, βουλευτής Ρεθύμνου (ΠΑΣΟΚ), εμφανίζει πλήρη κυριότητα 100% σε 21 βοσκότοπους συνολικής έκτασης 1.068 στρεμμάτων.

Ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης αγοράζει ομόλογα αξίας 134.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 900.000 ευρώ. Ο κ. Νίκος Δένδιας προχώρησε σε εκποίηση/διαγραφή διαμερίσματος (επαγγελματική στέγη) 100 τ.μ. στην Αθήνα, στο οποίο είχε συγκυριότητα 50%. Από την πώληση εισέπραξε 225 χιλ. ευρώ (συνολικό τίμημα 450 χιλ. ευρώ) και απέκτησε δενδροκαλλιέργεια 763 τ.μ. στους Παξούς καταβάλλοντας 18 χιλ. ευρώ. Η Όλγα Κεφαλογιάννη απέκτησε μονοκατοικία 687 τ.μ. στο Ψυχικό και διαμέρισμα 214 τ.μ. στην Αθήνα.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου προχώρησε το 2023 σε αγορά ημιτελούς διώροφης μονοκατοικίας 286 τ.μ. σε οικόπεδο 1,7 στρεμμάτων στη Βάρη Αττικής. Για την αγορά καταβλήθηκε ποσό 250.000 ευρώ και τα χρήματα προήλθαν από δάνειο. Ο κ. Σταύρος Παπασταύρου προχώρησε σε αγορά ακινήτου (διαμέρισμα 126 τ.μ. σε οικόπεδο 1,9 στρεμμάτων) στις Σπέτσες καταβάλλοντας 779.841 ευρώ.

Ο Αλέξης Τσίπρας στο πόθεν έσχες του 2024 (χρήση 2023) δηλώνει τη δημιουργία – απόκτηση του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία (ΑΜΚΕ) με αρχικό κεφάλαιο 2.700 ευρώ.

Ο ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης εντός του 2023 προχώρησε σε σημαντική αγορά ομολόγων. Ειδικότερα, αγόρασε ομόλογα Hellenic T-Bill αξίας 571.000 ευρώ και παράγωγα Structured Investment με αξία κτήσης 100.850 ευρώ.

Εντύπωση προκαλεί η δήλωση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχαήλ Γαυγιωτάκη (πρώην Σπαρτιάτες), ο οποίος το 2022 δήλωσε εισοδήματα 60 ευρώ και καταθέσεις 23 ευρώ, ενώ ένα χρόνο αργότερα, όταν εκλέχτηκε, δήλωσε συνολικά 43.330 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση, διάθεση περιουσιακών στοιχείων και αγροτική δραστηριότητα.

Δύο δενδροκαλλιέργειες στη Μακεδονία και μία στην Αττική έχει δηλώσει η Πόπη Τσαπανίδου, ενώ η Ρένα Δούρου δήλωσε δύο βοσκοτόπια στην Κορινθία.

Οι “φτωχότεροι”

Στη λίστα με τα χαμηλότερα εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός. Σύμφωνα με τις δηλώσεις πόθεν έσχες, ο κ. Κουτσούμπας δηλώνει εισοδήματα 65.000 ευρώ από τη βουλευτική αποζημίωση. Δεν έχει μετοχές και οι καταθέσεις είναι στα 10.600 ευρώ. Διαθέτει δύο μικρά διαμερίσματα από γονική παροχή στη Λαμία. Ο κ. Νατσιός δήλωσε εισοδήματα ύψους περίπου 22.000 ευρώ και καταθέσεις 2.000 ευρώ.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας δήλωσε το 2023 έσοδα συνολικά 106.783,34 ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό των εσόδων προέρχεται από βραβεύσεις του (Βραβείο Ειρήνης Έσσης: 12.500 ευρώ). Το ποσό αυτό δόθηκε σε υποτροφία στο ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το Βραβείο Ειρήνης Βεστφαλίας (25.000 ευρώ) διαμοιράστηκε στα πανεπιστημιακά ιδρύματα Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Πειραιά και Πάντειο.