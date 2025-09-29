Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.
Μέλη του υπουργικού συμβουλίου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χρωστούν πάνω από 5 εκατ. ευρώ, ενώ αν προστεθούν και πρώην υπουργοί-υφυπουργοί, που ήταν στο κυβερνητικό σχήμα ως το 2023, ο λογαριασμός ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ.
Ένα επίσης ενδιαφέρον εύρημα, που προκύπτει από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, είναι τα πρόσωπα που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσά οφειλών. Οι περισσότεροι εξ αυτών βρίσκονται στη λίστα του top 5 με υψηλά χρέη και τις προηγούμενες χρονιές, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για την αποπληρωμή και την εξυπηρέτηση των χρεών.
Ενδεικτικά, ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, έχει συνολικές οφειλές σε δάνεια ύψους 553.153,3 ευρώ για το 2024, ενώ το 2023 ήταν περί τα 543.000 ευρώ. Φουσκωμένα και διαχρονικά χρέη εμφανίζει και ο νυν υφυπουργός, αρμόδιος για τον απόδημο Ελληνισμό, Γιάννης Λοβέρδος. Η συνολική οφειλή για τη χρήση του 2023 ανέρχεται σε 921.051 ευρώ, από 834.732 ευρώ. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζει οφειλές από στεγαστικό δάνειο και πιστωτικές κάρτες, ύψους 519.287,38 ευρώ. Επίσης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κων. Τσιάρας έχει δάνεια και οφειλές ύψους 693.712,3 ευρώ (στεγαστικό δάνειο, πιστωτικές κάρτες).
Υψηλά ποσά δανεισμού εμφανίζουν και ο πρώην υπουργός Νότης Μηταράκης (987.000 ευρώ), ο πρώην υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς (383.900 ευρώ), καθώς και ο πρώην υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης (1 εκατ. ευρώ).
Ενδεικτικά:
- Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές 10.560 ευρώ σε πιστωτική κάρτα και 150.000 ευρώ προς την αδελφή του, Αλεξάνδρα.
- Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης: Κωστής Χατζηδάκης. Δάνεια και οφειλές: 85.056,34 ευρώ προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από δάνειο 280.000 ευρώ που είχε λάβει το 2007.
- Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. 131.153,27 ευρώ (στεγαστικό δάνειο και κάρτα).
- Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών. Αρχικό δάνειο 280.000 ευρώ το 2006, το οποίο έχει αυξηθεί σε 416.414,39 ευρώ. Οι συνολικές οφειλές σε δάνεια ανέρχονται σε 553.153,3 ευρώ για το 2024, ενώ το 2023 ήταν περί τα 543.000 ευρώ.
- Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης. Συνολικές οφειλές 279.000 ευρώ, σε δάνεια και κάρτα.
- Υφυπουργός αρμόδιος για τον απόδημο Ελληνισμό, Γιάννης Λοβέρδος. Συνολική οφειλή για τη χρήση του 2023: 921.051 ευρώ, από 834.732 ευρώ.
- Νίκος Δένδιας, υπουργός Άμυνας. Συνολικές οφειλές σε δάνεια και κάρτες: 52.657,31 ευρώ.
- Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης. Οφειλές: 316.716 ευρώ.
- Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Δάνεια και οφειλές: 519.287,38 ευρώ (στεγαστικό δάνειο, πιστωτικές κάρτες). Από αυτά, τα 88.443 ευρώ είναι σε ελβετικό φράγκο.
- Υφυπουργός Εργασίας, Κώστας Καραγκούνης. Στεγαστικό δάνειο μαζί με τη σύζυγό του το 2023, ύψους 341.632 ευρώ. Καταναλωτικό δάνειο 47 ευρώ μαζί με τη σύζυγό του το 2023. Συνολικά: 390.318 ευρώ.
- Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος. Δάνεια και οφειλές: 39.231 ευρώ (από πιστωτικές κάρτες και δάνεια).
- Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κων. Τσιάρας. Δάνεια και οφειλές: 693.712,3 ευρώ (στεγαστικό δάνειο, πιστωτικές κάρτες).
- Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης. Συνολικές οφειλές: 264.032 ευρώ σε δάνεια.
- Υπουργός Ανάπτυξης: Τάκης Θεοδωρικάκος. Περί τα 148.048 ευρώ (στεγαστικό δάνειο μαζί με τη σύζυγό του).
- Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιάννης Μπούγας. 334.000 ευρώ.
- Υπουργός Προστασίας του Πολίτη: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Οφειλές σε δάνεια και κάρτα: 135.125 ευρώ.
