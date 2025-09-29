Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Μέλη του υπουργικού συμβουλίου και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χρωστούν πάνω από 5 εκατ. ευρώ, ενώ αν προστεθούν και πρώην υπουργοί-υφυπουργοί, που ήταν στο κυβερνητικό σχήμα ως το 2023, ο λογαριασμός ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ.

Ένα επίσης ενδιαφέρον εύρημα, που προκύπτει από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, είναι τα πρόσωπα που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσά οφειλών. Οι περισσότεροι εξ αυτών βρίσκονται στη λίστα του top 5 με υψηλά χρέη και τις προηγούμενες χρονιές, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για την αποπληρωμή και την εξυπηρέτηση των χρεών.

Ενδεικτικά, ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, έχει συνολικές οφειλές σε δάνεια ύψους 553.153,3 ευρώ για το 2024, ενώ το 2023 ήταν περί τα 543.000 ευρώ. Φουσκωμένα και διαχρονικά χρέη εμφανίζει και ο νυν υφυπουργός, αρμόδιος για τον απόδημο Ελληνισμό, Γιάννης Λοβέρδος. Η συνολική οφειλή για τη χρήση του 2023 ανέρχεται σε 921.051 ευρώ, από 834.732 ευρώ. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εμφανίζει οφειλές από στεγαστικό δάνειο και πιστωτικές κάρτες, ύψους 519.287,38 ευρώ. Επίσης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κων. Τσιάρας έχει δάνεια και οφειλές ύψους 693.712,3 ευρώ (στεγαστικό δάνειο, πιστωτικές κάρτες).

Υψηλά ποσά δανεισμού εμφανίζουν και ο πρώην υπουργός Νότης Μηταράκης (987.000 ευρώ), ο πρώην υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς (383.900 ευρώ), καθώς και ο πρώην υπουργός Λευτέρης Αυγενάκης (1 εκατ. ευρώ).

