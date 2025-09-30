Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ

Ένα μεγάλο κύκλωμα που αποκόμιζε τεράστια έσοδα με εικονικά τιμολόγια και παράνομες επιστροφές ΦΠΑ εξάρθρωσε η Αστυνομία μετά από πολύμηνη έρευνα.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ σε έρευνες που έγιναν σε οικίες και γραφεία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ.

Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας ο αρχηγός

Σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ των συλληφθέντων είναι λογιστές και εκπρόσωποι εταιρειών. Ωστόσο σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ρόλο αρχηγού στο κύκλωμα φέρεται να είχε ένας 52χρονος, πρόεδρος τοπικής ομάδας ποδοσφαίρου στη Δυτική Αττική και δημοτικός σύμβουλος στον δήμο της περιοχής.

Ένας από τους λογιστές που συνελήφθη φέρεται να είχε σχέσεις και με μέλος της greek mafia που δολοφονήθηκε στον Νέο Κόσμο προ ετών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το κύκλωμα εξαπατούσε το ελληνικό δημόσιο ιδρύοντας εικονικές εταιρείες και εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια ώστε να καρπώνονται τον ΦΠΑ και την επιστροφή φόρου.

Μάλιστα τα μέλη του κυκλώματος είχαν στρατολογήσει “αχυρανθρώπους”, τουλάχιστον 60 άτομα, για τις εικονικές εταιρείες που άνοιγαν.

Ο γνωστός παρουσιαστής

Υπολογίζεται ότι το ύψος των πλαστών τιμολογίων που εκδόθηκαν για την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις-μαϊμού αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ. Μάλιστα φέρεται να είχαν εισπράξει ήδη 5 εκατ. ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ και να ανέμεναν να τους αποδοθούν ακόμη 3,5 εκατ. ευρώ.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στη δικογραφία που συντάσσεται για την υπόθεση, περιλαμβάνεται και το ονοματεπώνυμο ενός γνωστού παρουσιαστή – ιδιοκτήτη εταιρείας παραγωγής, καθώς έχουν βρεθεί κάποιες επαφές του με μέλη του κυκλώματος, αλλά και τουλάχιστον δύο εικονικά τιμολόγια ύψους σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ.