Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά

Μεγάλη επιχείρηση έστησε η αστυνομία το πρωί της Τρίτης, για εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν σε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία

Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές.

Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.