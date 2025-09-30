Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά
Λογιστές εντοπίστηκαν να έχουν εμπλοκή σε κύκλωμα που διέπραττε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ, με την αστυνομία να έχει κατασχέσει 500.000 ευρώ σε μετρητά
- H βασίλισσα της διαδικτυακής απάτης πιάστηκε με λεία δισεκατομμυρίων – Το κόλπο με τα κρυπτονομίσματα
- Τέσσερις μέρες junk food ίσως είναι αρκετές για να επηρεάσουν τη μνήμη
- Σκοτώθηκε για μια selfie - Βίντεο που σοκάρει
- Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή
Μεγάλη επιχείρηση έστησε η αστυνομία το πρωί της Τρίτης, για εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν σε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.
Σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία
Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές.
Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.
- Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
- Στρατηγός Πετρέους: Η ήττα του Πούτιν στην Ουκρανία θα έρθει από τη θάλασσα
- Παναθηναϊκός: Οι παίκτες ψήφισαν καθαρά υπέρ της μονιμοποίησης Κόντη
- Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock
- Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης
- ΥΠΠΟ: Ο Δήμος Νάξου παραιτείται από την αίτηση για απομάκρυνση της προσωρινής περίφραξης της Πορτάρας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις