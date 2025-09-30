Γιάννης Ξανθούλης για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον»
Ο Γιάννης Ξανθούλης μιλώντας για τη Μαρινέλλα τονίζει ότι η κατάσταση της μεγάλης Ελληνίδας τραγουδίστριας δεν έχει βελτιωθεί.
- Απεργιακός ξεσηκωμός την Τετάρτη ενάντια στο 13ωρο - Δεμένα τα πλοία, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
- Ιοί σχεδιάστηκαν για πρώτη φορά από ΑΙ – Πρώτο βήμα για συνθετικές μορφές ζωής
- Σήψη από τσίμπημα εντόμου η αιτία θανάτου της Μαρίσσας Λαιμού - Τι λέει η οικογένειά της
- «Δεν ήθελα να τα ταΐζει» - Σκότωσε και μαγείρεψε τα παγόνια του για να εκδικηθεί τη γειτόνισσά του
Ο βιογράφος της Μαρινέλλας, ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο «Μαρινέλλα: οι νύχτες που έγιναν μεσημέρια» για την κατάσταση της υγείας της αγαπημένης τραγουδίτριας, η οποία υπέστη εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο, πριν περίπου ένα χρόνο.
Γιάννης Ξανθούλης: «Είναι μια γυναίκα που αυτή τη στιγμή δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον»
«Δυστυχώς η κατάσταση δεν έχει αλλάξει εδώ και έναν χρόνο. Είναι μια γυναίκα που αυτή τη στιγμή δεν έχει επικοινωνία με το περιβάλλον. Είναι μια θλιβερή κατάσταση όταν ξέρεις ότι ένας δικός σου άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και ο Θεός να βάλει το χέρι του», είπε αρχικά ο Γιάννης Ξανθούλης.
Μαρινέλλα: Στο πλευρό η κόρης της
«Δεν έχω επιχειρήσει να την δω από τότε και ούτε και θέλω γιατί θα αρρωστήσω και εγώ. Μόνο που το σκέφτομαι, αισθάνομαι άσχημα. Μιλάω με την κόρη της, προσπαθεί όσο μπορεί και εκείνη. Δεν υπάρχει μέλλον από ότι βλέπουμε», συμπλήρωσε ο Γιάννης Ξανθούλης.
Ο Γιάννης Ξανθούλης γράφει στο βιβλί0 – βιογραφία της Μαρινέλλας
«Εσύ με ξέρεις», η Μαρινέλλα. «Εγώ σ’ αγαπώ, αλλά φοβάμαι ότι εσύ δεν με ξέρεις», απαντούσα. Τσούλησε ένα διάστημα με «σε ξέρω», «δεν με ξέρεις», ώσπου να το πάρουμε απόφαση και να ξεκινήσουν τα μεσημεριανά συμπόσια εις μνήμην του Πλάτωνα και άλλων συγγενών ανάλογων συμποσιακών εμπειριών.
Έτσι προχωρήσαμε, φωτίζοντας με μεσημβρινό φως νύχτες ή και μέρες μιας ζωής από χώμα, φωνή, έρωτα, μόχθο και πολλή αγάπη.
Κι έγινε ένα βιβλίο που, χωρίς να είναι a priori βιογραφία, άρχισε να μοιάζει με μυθιστόρημα δικό μου. (Γιάννης Ξανθούλης, από τον εκδότη)
- Η κρίση χτυπά τη βιομηχανία όπλων: Πτωχεύσεις και κλεισίματα το 2025 στις ΗΠΑ
- Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»
- Άρσεναλ: Τα πειράγματα στον Σαλιμπά για την ανανέωση του συμβολαίου του (vid)
- Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου
- Κάρι Ράνσον: Ο 18χρονος γκολκίπερ της Άρσεναλ που… ετοιμάζεται για Ολυμπιακό και Youth League
- Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις