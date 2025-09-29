Ένας ιδιωτικός ερευνητής που είχε προσλήφθηκε αρχικά από τους γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν για να αναζητήσει την κόρη τους προειδοποίησε ότι «ο απαγωγέας της είναι ακόμα ελεύθερος».

Η τριών ετών Μαντλίν εξαφανίστηκε από το θέρετρο Praia da Luz της Πορτογαλίας το 2007 και η υπόθεση εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες της σύγχρονης ιστορίας, με τις έρευνες να συνεχίζονται σχεδόν δύο δεκαετίες μετά.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα Metro, ο Julian Peribañez που υπήρξε μέλος της ισπανικής εταιρείας ιδιωτικών ερευνών Metodo 3 την οποία είχαν προσλάβει οι γονείς της Μαντλίν, Τζέρι και Κέιτ ΜακΚαν, κατηγόρησε τους Γερμανούς εισαγγελείς για «μονόπλευρη» προσέγγιση.

Ο ιδιωτικός ντετέκτιβ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την «στενόμυαλη» στάση των γερμανών εισαγγελέων, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στον 48χρονο Κρίστιαν Μπρίκνερ κύριο ύποπτο για την απαγωγή της.

Ο 48χρονος αποφυλακίστηκε για βιασμό μιας 72χρονης γυναίκας στην ίδια περιοχή της Πορτογαλίας όπου η οικογένεια ΜακΚαν βρισκόταν σε διακοπές το 2007.

«Η αποφυλάκιση του Κρίστιαν Μπρίκνερ θα έπρεπε να αποτελέσει σημείο καμπής. Κατά τη γνώμη μου, ο Γερμανός εισαγγελέας Κρίστιαν Βόλτερς θα έπρεπε να παραιτηθεί – όχι μόνο για το δημόσιο θέατρο που στήθηκε γύρω από την υπόθεση, αλλά κυρίως επειδή για χρόνια η προσοχή είχε στραφεί σε έναν ύποπτο που, κατά την εκτίμησή μου, δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση της Μαντλίν. Ο πραγματικός απαγωγέας παραμένει ασύλληπτος», τόνισε.

«Είμαι απολύτως βέβαιος για το ποιος πήρε την Μαντλίν»

Ο ιδιωτικός ερευνητής υποστηρίζει ότι γνωρίζει ποιος μπορεί να ευθύνεται για την εξαφάνιση της μικρής, αν και παραδέχεται ότι ο Μπρίκνερ, όσο επικίνδυνος κι αν είναι, ενδέχεται να είναι αθώος για αυτό το συγκεκριμένο έγκλημα. «Είμαι απολύτως βέβαιος για το ποιος πήρε την Μαντλίν. Επρόκειτο για μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα που δρούσε στην περιοχή και η οποία δεν έχει ερευνηθεί, καθώς εξαφανίστηκε αμέσως μετά την απαγωγή της. Έφυγαν από την περιοχή και προς το παρόν δεν μπορώ να πω περισσότερα», δήλωσε.

Οι ισχυρισμοί του έρχονται σε αντίθεση με όσα έχει πει ένας πρώην συνεργάτης του Μπρίκνερ, ο οποίος υποστήριξε ότι είναι «100% σίγουρος» πως ο Γερμανός καταδικασμένος βιαστής ευθύνεται για την εξαφάνιση της Μαντλίν.

Ο Julian Peribañez πρόσθεσε για τον Μπρίκνερ: «Μου φαίνεται πως όλο αυτό σχετίζεται περισσότερο με αναζήτηση δημοσιότητας παρά με οποιαδήποτε πραγματική ομολογία. Ίσως να τον ρωτούσα για τις συνεντεύξεις που έχει δώσει και για τα στοιχεία που υποτίθεται ότι είχε η γερμανική αστυνομία. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν καταδικασμένο εγκληματία, έναν χειραγωγό και ψεύτη. Αν τον είχα μπροστά μου, θα τον ρωτούσα αν γνωρίζει κάποια εγκληματική οργάνωση που εμπλέκεται σε εμπορία ανθρώπων, είτε γυναικών είτε ανηλίκων».