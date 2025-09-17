Ελεύθερος αφέθηκε από γερμανική φυλακή, όπου εξέτιε ποινή για άλλο αδίκημα, ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚάν, του κοριτσιού που εξαφανίστηκε το 2007, από το θέρετρο Praia da Luz της Πορτογαλίας, ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς της.

Σύμφωνα με το BBC, η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο 48χρονος Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν, αποφυλακίστηκε σήμερα (17.09.2025).

Ο 48χρονος είχε καταδικαστεί για τον βιασμό μιας ηλικιωμένης γυναίκας στην Πορτογαλία το 2005 και θα του τοποθετηθεί «βραχιολάκι» μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές στο Ανόβερο της Γερμανίας.

Στον 48χρονο Γερμανό δεν έχουν ασκηθεί κατηγορίες σε σχέση με την υπόθεση εξαφάνισης της μικρής Μαντλίν, ενώ ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Η εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν

Η μικρή Μαντλίν εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν στο πορτογαλικό θέρετρο Πράια ντα Λουζ το 2007. Εκείνη και τα αδέλφια της κοιμόντουσαν σε τουριστικό κατάλυμα, ενώ οι γονείς τους, Κέιτ και Τζέρι, βρίσκονταν σε ένα κοντινό εστιατόριο.

Οι Γερμανοί εισαγγελείς έχουν εντοπίσει στοιχεία, όπως δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα, που υποδεικνύουν ότι ο Μπρίκνερ μπορεί να βρισκόταν στην περιοχή όταν εξαφανίστηκε η Μαντλίν, ενώ επιμένουν ότι είναι υπεύθυνος. Ωστόσο, δεν έχουν βρει αρκετά ισχυρά στοιχεία για να απαγγείλουν κατηγορίες.

Ο 48χρονος πέρασε πολλά χρόνια στην περιοχή του Αλγκάρβε, ενώ είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών το 1994 και το 2016.

Η πορτογαλική και γερμανική αστυνομία πραγματοποίησαν τον Ιούνιο μια νέα έρευνα μεταξύ του σημείου όπου διέμενε η οικογένεια ΜακΚάν και των διευθύνσεων που σχετίζονται με τον Κρίστιαν Μπρίκνερ, χωρίς να υπάρξουν ανατροπές. Το 2023, οι ερευνητές πραγματοποίησαν έρευνες κοντά στη λίμνη Barragem do Arade, περίπου 30 μίλια από την Praia da Luz, όπου ο Μπρίκνερ είχε περάσει χρόνο.

Φόβοι ότι η μικρή Μαντλίν απήχθη από κύκλωμα παιδεραστών

Τον φόβο ότι η μικρή Μαντλίν, απήχθη από διαβόητο δίκτυο παιδεραστών που συνδέεται με έναν παιδοκτόνο, εξέφρασε χθες πρώην αξιωματούχος, ο οποίος δίνει μία νέα πιθανή τροπή στην υπόθεση που συντάραξε τον κόσμο και ακόμη δεν έχει διαλευκανθεί.

Ο Μαρκ Φερβίλγκεν, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου για τρία χρόνια, πιστεύει ότι μια συμμορία διακινητών με δεσμούς με τη χώρα του μπορεί να συνδέεται με την εξαφάνισή της. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα The Sun ότι πιστεύει ότι μπορεί να έχει απαχθεί από μια συμμορία με επικεφαλής τον διαβόητο δολοφόνο και παιδόφιλο Μαρκ Ντιτρού, γνωστός και ως «τέρας του Βελγίου».

Ο πρώην αξιωματούχος, ο οποίος ηγήθηκε έρευνας για τις ενέργειες του Ντιτρού, δήλωσε στην εφημερίδα: «Μόλις άκουσα για την υπόθεση, ένιωσα deja vu — γιατί μου θύμισε αμέσως τον Ντιτρού». «Αν εξετάσετε την υπόθεση, είναι πιθανό η Μαντλίν να απήχθη κατά παραγγελία. Η ειδοποίηση που στάλθηκε φαίνεται ότι πρέπει να προήλθε από τη βελγική αστυνομία και θα έπρεπε να είχε ληφθεί σοβαρά υπόψη», είπε.

Ο Ντιτρού, σήμερα 68 ετών, απήγαγε, βίασε και σκότωσε πολλά κορίτσια σε όλο το Βέλγιο καθ’ όλη τη δεκαετία του 1990. Συνελήφθη το 1996 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 2004, με την αστυνομία να πιστεύει ότι είχε διασυνδέσεις με δίκτυα εμπορίας παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση σε όλη την Ευρώπη.