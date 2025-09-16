Με μια νέα συγκλονιστική αποκάλυψη επανέρχεται στο προσκήνιο η υπόθεση της Μαντλίν ΜακΚάν, που εξαφανίστηκε τον Μάιο του 2007, από διαμέρισμα στο θέρετρο Πράια ντα Λουζ, στην Πορτογαλία, ενώ οι γονείς της, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚαν, βρίσκονταν σε κοντινό εστιατόριο.

Η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη, με την πορτογαλική και τη βρετανική αστυνομία να συνεχίζουν τις έρευνες.

Οι νέες αποκαλύψεις για την εξαφάνιση της Μαντλίν

Ένας πρώην ανώτατος αξιωματούχος αποκάλυψε ότι η αστυνομία εξέδωσε προειδοποίηση κατά ενός διαβόητου δικτύου παιδεραστών τρεις ημέρες πριν από την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚάν.

Ο Μαρκ Φερβίλγκεν, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης του Βελγίου για τρία χρόνια, πιστεύει ότι μια συμμορία διακινητών με δεσμούς με τη χώρα του μπορεί να συνδέεται με την εξαφάνισή της. Όπως δήλωσε στην εφημερίδα The Sun ότι πιστεύει ότι μπορεί να έχει απαχθεί από μια συμμορία με επικεφαλής τον διαβόητο δολοφόνο και παιδόφιλο Μαρκ Ντιτρού, γνωστός και ως «τέρας του Βελγίου».

Ο πρώην αξιωματούχος, ο οποίος ηγήθηκε έρευνας για τις ενέργειες του Ντιτρού, δήλωσε στην εφημερίδα: «Μόλις άκουσα για την υπόθεση, ένιωσα deja vu — γιατί μου θύμισε αμέσως τον Ντιτρού». «Αν εξετάσετε την υπόθεση, είναι πιθανό η Μαντλίν να απήχθη κατά παραγγελία. Η ειδοποίηση που στάλθηκε φαίνεται ότι πρέπει να προήλθε από τη βελγική αστυνομία και θα έπρεπε να είχε ληφθεί σοβαρά υπόψη», είπε.

Ο Ντιτρού, σήμερα 68 ετών, απήγαγε, βίασε και σκότωσε πολλά κορίτσια σε όλο το Βέλγιο καθ’ όλη τη δεκαετία του 1990. Συνελήφθη το 1996 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 2004, με την αστυνομία να πιστεύει ότι είχε διασυνδέσεις με δίκτυα εμπορίας παιδιών για σεξουαλική εκμετάλλευση σε όλη την Ευρώπη.

Ο Φερβίλγκεν δήλωσε ότι ήταν «σαφές ότι υπήρχαν πραγματικά δίκτυα παιδεραστίας και εμπορία παιδιών στην Ευρώπη». Ωστόσο, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, η εξεταστική επιτροπή δεν είχε ποτέ τη δυνατότητα «να τα διερευνήσει σωστά».

Είπε ότι οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι ένα κύκλωμα παιδεραστίας στο Μπέλεγκιουμ «έκανε παραγγελία για ένα νεαρό κορίτσι τρεις ημέρες πριν από την απαγωγή της Μαντλίν ΜακΚάν».

Ο Φερβίλγκεν κατέληξε: «Κάποιος που συνδέεται με αυτήν την ομάδα είδε τη Μαντλίν, την τράβηξε φωτογραφία και την έστειλε στο Βέλγιο. Ο αγοραστής συμφώνησε ότι το κορίτσι ήταν κατάλληλο και η Μαντλίν απήχθη».

Ο βασικός ύποπτος αρνείται να μιλήσει πριν αποφυλακιστεί

Την ίδια ώρα ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, αρνήθηκε να δώσει κατάθεση στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, λίγο πριν από την επικείμενη αποφυλάκισή του από γερμανική φυλακή, όπως επιβεβαίωσε η ίδια η αστυνομία.

Ο Μπρίκνερ εκτίει ποινή 7 ετών στη Γερμανία για τον βιασμό 72χρονης γυναίκας στην ίδια περιοχή που εξαφανίστηκε η Μαντλίν, αλλά το 2005, ενώ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση της Μαντλίν. Μεταξύ 2000 και 2017 ζούσε κατά διαστήματα στο νότιο τμήμα της Πορτογαλίας, και ήταν παρών στην περιοχή την περίοδο της εξαφάνισης.

Οι ερευνητές έχουν διεξάγει επανειλημμένες έρευνες στην Πορτογαλία, περιλαμβανομένων τοποθεσιών γύρω από το φράγμα Barragem do Arade, όπου ο Μπρίκνερ είχε βρεθεί στο παρελθόν.

Παρά το γεγονός ότι έχει χαρακτηριστεί ως «κύριος ύποπτος» από τις γερμανικές αρχές, δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για την εξαφάνιση της Μαντλίν.

Η έρευνα «Operation Grange», που ξεκίνησε το 2011, έχει χρηματοδοτηθεί με πάνω από 13,2 εκατ. λίρες από το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η υπόθεση τελεί υπό παράλληλη διερεύνηση από τις αρχές της Αγγλίας, της Γερμανίας και της Πορτογαλίας και παραμένει μία από τις πιο πολυσυζητημένες ανεξιχνίαστες εξαφανίσεις των τελευταίων δεκαετιών, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον και επανειλημμένες εκκλήσεις για πληροφορίες.