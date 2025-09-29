Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 29.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Στα επαγγελματικά, έχεις να ασχοληθείς με πολλά και διάφορα. Όχι μόνο αυτό, αλλά και πράγματα που είναι εξαιρετικά σημαντικά. Άρα πάρε αποστάσεις από αυτούς που σε νευριάζουν, προκειμένου να μπορέσεις να κάνεις αυτό που πρέπει ανενόχλητος. Μελέτησε καλά τα οικονομικά σου για να τα βελτιώσεις. Απόφυγε τα ρίσκα πάσης φύσεως.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα όσον αφορά τις αποφάσεις που θέλεις να πάρεις. Μην αφήσεις ούτε την ψυχολογία σου όμως να επηρεαστεί αρνητικά από την εσωτερική σου ταραχή ή από τα πολλά που τριγυρνάνε μέσα στο μυαλό σου. Μην κωλώσεις να δράσεις και μη γίνεις απόλυτος λόγω κούρασης.
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την αισιοδοξία σου ψηλά, ώστε να μπορέσεις να διαχωρίσεις τους ανθρώπους που μπορείς να κρατήσεις δίπλα σου από αυτούς που πολύ απλά δεν πάει άλλο. Ειδικά στα επαγγελματικά αυτό, για να δράσεις όπως πρέπει. Δέξου τη βοήθεια των δικών σου ανθρώπων μεν, στηρίξου στις δικές σου δυνάμεις δε.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις εκφράσεις σου, γιατί προδίδεσαι, αλλά ούτε και στις διαπραγματεύσεις που κάνεις. Βέβαια ούτε και ακραία καχύποπτο σε θέλουμε, έτσι; Μην αφήσεις τις αντιπαραθέσεις να υπερισχύσουν και να σου χαλάσουν εντελώς τις επικοινωνίες. Από την άλλη, μην οργανώσεις κάποιο ταξίδι ή εκδρομή την τελευταία στιγμή.
Δίδυμοι
DO’S: Πάρε τις αποστάσεις σου, έτσι ώστε να μπορέσεις να παρατηρήσεις καλύτερα τις εξελίξεις γύρω σου. Προσπάθησε να βρεις την ουσία, ακόμα κι αν αυτή κρύβεται στο παρασκήνιο. Διαχειρίσου σωστά τις πληροφορίες που θα φτάσουν στα χέρια σου. Πρόσεχε πολύ όμως το ποιους εμπιστεύεσαι. Πρόσεχε πολύ και τα έξοδα που κάνεις, έτσι;
DON’TS: Μην απογοητευτείς από το ψυχρό κι απόμακρο κλίμα που ίσως επικρατήσει μεταξύ εσού και ορισμένων συναδέλφων. Ωστόσο μην αφήσεις την κακή επικοινωνία να δημιουργήσει αδιαπέραστο χάσμα μεταξύ σας. Μη διστάσεις να είσαι ο πρώτος που θα κάνει πίσω, αν χρειαστεί. Μην αφήσεις τα θέματα της μέρας να σε αγχώσουν/ πιέσουν.
Καρκίνος
DO’S: Εκμεταλλεύσου την αλλαγή που νιώθεις στη δουλειά για να βάλεις όρια. Ωστόσο πρόσεχε πως θα το κάνεις, γιατί μια λάθος λέξη μπορεί να προκαλέσει καυγάδες μεγάλης έκτασης, κάτι που δεν θέλεις, φαντάζομαι, έτσι; Δέξου τις διαφορετικές απόψεις που ακούς. Εστίασε στις σχέσεις σου, γιατί κι εκεί παρατηρείται αλλαγή στην στάση ορισμένων.
DON’TS: Μην αφήνεις ανοιχτές υποθέσεις και δουλειές. Αν το έκανες το προηγούμενο διάστημα, μην το συνεχίσεις. Μην σου πω πως πρέπει να τις διευθετήσεις σήμερα κιόλας! Μην σοκαριστείς από κάποια πράγματα που θα συνειδητοποιήσεις. Μην αγνοείς τα άτομα που σου φέρονται με αντιπαλότητα ή ανταγωνιστικά, γιατί θα σου προκαλέσουν προβλήματα.
Λέων
DO’S: Σταμάτα πια να χρησιμοποιείς την έκφραση και τη δημιουργικότητα σαν αφορμή για να ξεφύγεις από την πίεση ή και τις ευθύνες σου! Μάλιστα ίσως πιεστείς χρονικά ή οικονομικά, κάτι που θα σε αναγκάσει να δεις κατάματα τις καταστάσεις της ζωής σου γενικώς. Επομένως προσπάθησε να προσαρμόσεις όσο μπορείς τις κινήσεις σου ανάλογα.
DON’TS: Μην απογοητεύεις από την πολλή δουλειά που θα πέσει. Ωστόσο μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τον χρόνο σου για να τα προλάβεις όλα. Για να μην πλακωθείς με τους συναδέλφους σου, δεν πρέπει να πεις πράγματα με ένταση και νεύρα. Μην το πας μέσω Λαμίας, πες αυτό που θες! Απλά μην ξεχάσεις τα επιχειρήματα.
Παρθένος
DO’S: Φτιάξε λίγο τη διάθεσή σου, γιατί έτσι ξινό σαν το λεμόνι δεν σε πάει σχεδόν κανείς! Μήπως πρώτα να κατανοήσεις τα συναισθήματά σου; Ή έστω να προσπαθήσεις. Βρες ποιο από αυτά μπορεί να σε φέρει σε δύσκολη θέση, ώστε να το περιορίσεις και να δημιουργήσεις ένα δίχτυ ασφαλείας για τον εαυτό σου. Έπειτα κινήσου με άνεση.
DON’TS: Μην αντιδράς απότομα, γιατί αυτό θα δημιουργήσει ένταση. Στα επαγγελματικά, μην αγχωθείς από τα δεδομένα που ίσως αλλάξουν την τελευταία στιγμή. Μη γίνεις έντονος στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι εξαιτίας τους άγχους σου, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά. Μην μπερδευτείς και μην παρερμηνεύσεις τις οδηγίες που θα λάβεις.
Ζυγός
DO’S: Στα επαγγελματικά, μπορείς να γίνεις παρατηρητικός, αρκεί να μπορείς να διαχειριστείς αυτά που θα δεις και δεν θα σου αρέσουν. Απόφυγε να γίνεις έντονος, βαρύς ή ψυχρός με τους συναδέλφους σου. Κάνε συζητήσεις, απλά απόφυγε να έχεις υψηλές απαιτήσεις για το αποτέλεσμα αυτών. Οργανώσου σωστά και κράτα αποστάσεις όπου πρέπει.
DON’TS: Μη ζοριστείς από τις λεπτομέρειες που θα μαζευτούν. Μην χάσεις την χαλαρή σου διάθεση και μην σταματήσεις να είσαι ανοιχτός στους άλλους. Μην επηρεαστείς από τους δικούς σου ανθρώπους ως προς τις αποφάσεις που θέλεις να πάρεις, γιατί καλοί και χρυσοί- δεν λέω!- αλλά δεν είναι εσύ! Μην αδιαφορείς για τα οικονομικά και τα ερωτικά σου.
Σκορπιός
DO’S: Αξιοποίησε τα εμπόδια της μέρας και γίνε πιο επιφυλακτικός. Αξιολόγησε ξανά κάποια πράγματα, απλά αυτή την φορά λίγο πιο προσεκτικά. Χαλάρωσε ακόμα κι αν υπάρχουν ζόρια στα ερωτικά. Ειδικά εκεί απόφυγε να περιοριστείς και πες αυτό που πρέπει. Εμπιστεύσου τον εαυτό σου και κάνε τις δουλειές σου ήσυχα και νοικοκυρεμένα.
DON’TS: Μην επεξεργαστείς με ένταση αυτά που παρατηρείς γύρω σου, γιατί να ξέρεις πως δεν θα σου βγει σε καλό. Βέβαια δεν πρέπει να αρνείσαι κάποιες συνειδητοποιήσεις. Αναφέρομαι σε αυτές που αποφεύγεις καιρό, έτσι; Μη γίνεις ωμός- παρότι αληθινός- γιατί αυτά που θα πεις μάλλον θα πονέσουν τους απέναντι. Σίγουρα θα τα μετανιώσεις!
Τοξότης
DO’S: Θα ήθελα να είσαι ψύχραιμος και μαζεμένος. Πάρε κάποιες αποφάσεις που πρέπει, αλλά άκου και το ένστικτό σου σχετικά με το πως πρέπει να κινηθείς. Απόφυγε να επηρεαστείς ή να ταραχτείς από την ένταση που μπορεί να προκληθεί με κάποιους συναδέλφους σου. Παράλληλα πρέπει να είσαι προσεκτικός όσον αφορά τα οικονομικά σου.
DON’TS: Μη ζοριστείς τρέλα από την συναισθηματική πίεση που μπορεί να νιώσεις γενικώς. Μην αφήσεις τίποτα να σε εμποδίσει να δεις λίγο πιο ψύχραιμα τα ερωτικά σου ζητήματα. Πάντως δεν πρέπει να γίνεις απρόβλεπτος ή να αντιδράσεις με γνώμονα τα νεύρα σου, έτσι; Μην αφήσεις τις χαοτικές σκέψεις σου να σε μπερδέψουν περισσότερο.
Αιγόκερως
DO’S: Καλό είναι να παραμείνεις στη θέση του παρατηρητή και να κινηθείς μέσα από τα παρασκήνια. Στα επαγγελματικά, επαναξιολόγησε τις κινήσεις σου βάσει των αποκαλύψεων που θα συμβούν. Έτσι θα μπορέσεις να διαχειριστείς δημιουργικά την ταραχή που θα προκαλέσουν. Όχι μόνο αυτό, αλλά θα αποφύγεις τα νεύρα και το άγχος. Thank me later!
DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου σήμερα. Ωστόσο μη διστάσεις να βελτιώσεις τα πλάνα σου, ειδικά αν νιώθεις ότι αυτό πρέπει να κάνεις. Μην είσαι αυστηρός με τους απέναντι, αλλά ούτε και σκληρός ή απόλυτος, γιατί περνάς το μήνυμα «Ό,τι πω εγώ και τέλος!». Μην επηρεαστείς από αυτά που θα σου πουν κάποιοι δικοί σου άνθρωποι.
Υδροχόος
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις ένα καλό και θετικό κλίμα μέσα στην παρέα. Βέβαια, αν χρειαστεί, πάρε αποστάσεις, ώστε να μπορέσεις να διαχειριστείς όλα αυτά που παρατηρείς. Βάλε όρια εκεί που πρέπει, απλά κάντο με τρόπο, χαλαρά και χωρίς πίεση. Σκέψου τις αγορές που θες να κάνεις, αλλά και το πως θα διευθετήσεις τις εκκρεμότητές σου.
DON’TS: Είπαμε να πάρεις αποστάσεις πριν, αλλά όχι και να απομονωθείς εντελώς, έτσι; Μην είσαι ανοργάνωτος στις σκέψεις που κάνεις λόγω της έντονης κούρασης ή των αλλεπάλληλων αλλαγών που προκύπτουν διαρκώς στα της δουλειάς. Στα ερωτικά, μην τα πεις έξω από τα δόντια, αν προκύψουν εντάσεις, γιατί δεν είναι η κατάλληλη στιγμή.
Ιχθύες
DO’S: Αν κρίνεις ότι είναι απαραίτητο, τότε δούλεψε με πιο γρήγορους ρυθμούς. Παράλληλα βάλε και κάποια όρια. Ειδικά σε αυτούς που ξέρεις ότι θα τα ξεπεράσουν ούτως ή άλλως. Οργάνωσε τις σκέψεις σου, για να μπορέσεις να προχωρήσεις τις δουλειές που έχεις βάλει μέσα στο πρόγραμμα. Συζήτησε όλα αυτά που σε προβληματίζουν ήρεμα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου πάνω σε αυτούς που επιλέγουν να δουν τη φάση πιο χαλαρά. Στην τελική είναι δικαίωμά τους! Ωστόσο μην αγχωθείς τρελά από τις απαιτήσεις και τις ευθύνες που μπορεί να σου ανατεθούν την τελευταία στιγμή. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου από την σύγχυση της σημερινής μέρας ή από τα νεύρα σου.
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 29.09.2025]
