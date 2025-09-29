DO’S: Στα επαγγελματικά, έχεις να ασχοληθείς με πολλά και διάφορα. Όχι μόνο αυτό, αλλά και πράγματα που είναι εξαιρετικά σημαντικά. Άρα πάρε αποστάσεις από αυτούς που σε νευριάζουν, προκειμένου να μπορέσεις να κάνεις αυτό που πρέπει ανενόχλητος. Μελέτησε καλά τα οικονομικά σου για να τα βελτιώσεις. Απόφυγε τα ρίσκα πάσης φύσεως.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα όσον αφορά τις αποφάσεις που θέλεις να πάρεις. Μην αφήσεις ούτε την ψυχολογία σου όμως να επηρεαστεί αρνητικά από την εσωτερική σου ταραχή ή από τα πολλά που τριγυρνάνε μέσα στο μυαλό σου. Μην κωλώσεις να δράσεις και μη γίνεις απόλυτος λόγω κούρασης.