Κλοπές και παρενοχλήσεις: Αυξάνεται η εγκληματικότητα στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Η κυρία Λαμπρινή έπεσε θύμα ληστείας από δύο γυναίκες όταν ανέβαινε τις κυλιόμενες του Μετρό. Έδωσε μάχη για να πάρει πίσω το πορτοφόλι της.

«Η μία πάτησε το κουμπί το κόκκινο και σταμάτησε την ηλεκτρική την σκάλα στη μέση οπότε άρχισα να ανεβαίνω με τα πόδια πήγε σιγά σιγά πίσω και άνοιξε το φερμουάρ το κατάλαβα όμως και της λέω το πορτοφόλι μου, μου λέει δεν το πήρα την χτυπούσα με μανία ”δώσε μου το τώρα, δώσε μου το τώρα” μέχρι που μου το έδωσε».

Οι πορτοφολάδες στα μέσα μαζικής μεταφοράς σχεδόν ποτέ δεν δρουν μόνοι τους αλλά σε οργανωμένες ομάδες. Ο ένας θα κάνει τη βρώμικη δουλειά και ο τσιλιαδόρος η κάποιο τρίτο πρόσωπο θα πάρει τα κλοπιμαία και θα γίνει καπνός.

Για την ασφάλεια των επιβατών πραγματοποιούνται καθημερινές περιπολίες σε δρομολόγια της δυτικής Αττικής. Από τις αρχές του έτους έχουν γίνει πάνω από 90.000 έλεγχοι με την αστυνομία να προχωρά σε 1536 συλλήψεις για ναρκωτικά, ληστείες, όπλα, φθορές, και άλλες παραβάσεις.

«Την παρενόχλησε στο τρόλεϊ»

«Βλέπω αυτόν τον άνθρωπο με τα γεννητικά του όργανα έξω και τριβόταν από πίσω μου». Η Ελεονώρα, έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης πριν λίγες μέρες μέσα στο τρόλεϊ. Μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, άρχισε να φωνάζει σοκαρισμένη.

«Τον αρπάζω από την μπλούζα του με όλη μου την δύναμη, αρχίζω να φωνάζω και να λέω ”τι έκανες, πώς τόλμησες να το κάνεις΄΄ και τα σχετικά».

Η φίλη της ακινητοποίησε τον δράστη μέχρι να φθάσει η αστυνομία για να τον συλλάβει. Ακόμα και σήμερα προσπαθεί να συνέλθει από την τραυματική εμπειρία που έζησε.

«Φόραγα ένα συγκεκριμένο παντελόνι, όταν γύρισα σπίτι μου, αισθάνθηκα τέτοια απέχθεια που δεν μπορούσα να το πλύνω γιατί κάθε φορά που έβλεπα το τζιν, μου ερχόταν στο μυαλό μου αυτή η εικόνα».

Αυτό ωστόσο που την σόκαρε ακόμη περισσότερο είναι ότι ούτε ο οδηγός, αλλά ούτε οι επιβάτες έσπευσαν να την βοηθήσουν.