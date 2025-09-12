Γλυφάδα: Επεισόδιο με έναν τραυματία σε λεωφορείο – Κατέβασε το παντελόνι του σε ανήλικες και του επιτέθηκε επιβάτης

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα σε αστικό λεωφορείο στη Γλυφάδα με έναν τραυματία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ένας αλλοδαπός μέσα στο λεωφορείο που εκτελούσε τη γραμμή 122 κατέβασε ή επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του μπροστά σε ανήλικες.

Τον έσπρωξε επιβάτης

Τότε ένας από τους επιβάτες φαίνεται να τον έσπρωξε για να τον αποτρέψει με συνέπεια ο άνδρας να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι.

Ο οδηγός ακινητοποίησε το λεωφορείο στη συμβολή της λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Αύρας στο ρεύμα προς Βούλα.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία όπου εντοπίστηκε ο φερόμενος δράστης με τραύμα στο κεφάλι και άμεσα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας.

Υπό κράτηση ο δράστης

Ωστόσο από το σημείο είχαν αποχωρήσει οι άλλοι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο.

Ο οδηγός του λεωφορείου που κάλεσε την Αστυνομία περιέγραψε τι συνέβη και σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας είναι υπό κράτηση.