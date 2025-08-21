newspaper
Θεσσαλονίκη: Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο – 3 τραυματίες
Ελλάδα 21 Αυγούστου 2025 | 07:58

Άγνωστοι, πέταξαν πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να τραυματιστεί ο οδηγός, και δύο επιβάτες - Το συμβάν σημειώθηκε στα διόδια Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.

Άγνωστοι,  πιθανότατα ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να τραυματιστεί ο οδηγός, 34 ετών, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά άλλοι δύο τουρίστες από τη Σερβία που επέβαιναν στο λεωφορείο.

Μέχρι στιγμής η αστυνομία ανακοίνωσε δύο προσαγωγές.

Σύμφωνα με το MEGA, , το τουριστικό λεωφορείο γυρνούσε χθες (20/08) από την Χαλκιδική στη Σερβία και κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου δέχτηκε επίθεση με πέτρες από τέσσερις ανήλικους.

Οι πέτρες έσπαζαν τζάμια και το παρμπρίζ του λεωφορείου, τραυματίζοντας τρία άτομα.

Ο ένας εκ των τραυματιών είναι ο δεύτερος οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και του έκαναν ράμματα στα χείλη. Οι δύο τουρίστες που τραυματίστηκαν ελαφρά δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Για το περιστατικό η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε δύο προσαγωγές.

Πώς εξελίσσεται η υγεία του 15χρονου που έκανε μεταμόσχευση μετά από θερμοπληξία – Τι λέει ο πατέρας του
Ελλάδα 21.08.25

«Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε εικόνα για το πότε θα πάρουμε εξιτήριο. Θα μας καλέσουν οι γιατροί για να μας ενημερώσουν για την εικόνα του παιδιού μας και για το ποια θα είναι η εξέλιξη» λέει ο πατέρας για τον 15χρονο γιο του

Σύνταξη
Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια
Απουσία Πυροπροστασίας 21.08.25

Μάρτυρες και ειδικοί μιλούν στο in για το τι έφταιξε και η Χίος ξανακάηκε για 4η φορά σε 13 χρόνια- Προδημοσίευση χάρτη του WWF Ελλάς με 33.000 καμένα στρέμματα σε Natura- Η μελέτη του Λέκκα το 2017

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Χίος: Τρομακτικός ο αριθμός των καμένων εκτάσεων – Σοβαρές οι επιπτώσεις σε περιβάλλον και οικονομία
Χάρτες 20.08.25

Η Χίος εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Αποκαρδιωτικός είναι ο απολογισμός της πύρινης λαίλαπας που κατέκαψε το νησί. Η επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης φανερώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ελλάδα: «Κίτρινες κάρτες» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Οι πιέσεις σε δημοσιογράφους και η αγωγή SLAPP του Δημητριάδη
Σοβαρές ανησυχίες 20.08.25

Αναφορές ότι δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν πίεση να αποφύγουν την κριτική προς την κυβέρνηση στην ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Σε περίοπτη θέση η αγωγή SLAPP του πρώην γ.γ του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη κατά ΜΜΕ και δημοσιογράφων που ερευνούσαν το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους 46χρονη για την επίθεση με χλωρίνη σε βάρος 38χρονου τον Δεκαπενταύγουστο
Ασφαλιστικά μέτρα 20.08.25

Η γυναίκα είχε ρίξει χλωρίνη στον 38χρονο, διότι όπως ισχυρίστηκε, προκαλούσε πολύ θόρυβο, ενώ βρισκόταν σε παρέα και έπιναν μπίρες. Ελεύθερη χωρίς όρους η 44χρονη που την προμήθευσε με χλωρίνη.

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους
Σήμα κινδύνου 20.08.25

Οι λαγοκέφαλοι είναι επικίνδυνα μεταναστευτικά ψάρια, που διαταράσσουν το μεσογειακό οικοσύστημα και προκαλούν προβλήματα στην αλιεία. Συνιστάται η μη κατανάλωσή τους. Περιέχουν μια επικίνδυνη τοξίνη.

Σύνταξη
PRC: Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία
Έρευνα σε 25 χώρες 21.08.25

Οι ψευδείς πληροφορίες, η παγκόσμια οικονομία και η τρομοκρατία θεωρούνται ως οι κύριες απειλές, ενώ έχει μειωθεί η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή. Την οικονομία ιεραρχούν οι Έλληνες ως την υπ’ αριθμόν ένα απειλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο για επιθέσεις ρωσικών drones και πυραύλων εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών
Πόλεμος 21.08.25

Το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας - Ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Φάμελλος: Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε αμέριμνοι την γενοκτονία στην Γάζα
Πολιτική 21.08.25

«Να μην εφαρμοστεί το εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το διεθνές δίκαιο και βάζει φωτιά στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής» τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Η Καπέλα Σιξτίνα κλείνει για την αιωνιότητα
Έργα συντήρησης 21.08.25

Το Βατικανό ανακοινώνει για το 2026 μια εξαιρετικά ευαίσθητη επέμβαση την Καπέλα Σιξτίνα, το εμβληματικό φρέσκο του Μιχαήλ Άγγελου, με στόχο τη διατήρησή του για τις επόμενες γενιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια
Απουσία Πυροπροστασίας 21.08.25

Θέμα διαφάνειας στις εκλογές επιμένουν να θέτουν βουλευτές της ΝΔ – Ετοιμάζουν τροπολογία για αναγραφή των σταυρών
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Νέα κίνηση αναμένεται από Σεπτέμβριο από «γαλάζιους» βουλευτές προς την κυβέρνηση, με την οποία θα ζητούν την αναγραφή του αριθμού σταυρών προτίμησης στα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών. Εξετάζουν την κατάθεση πρότασης τροπολογίας. Από Φθινόπωρο και νέες εκφράσεις εσωκομματικής κριτικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το τίμημα της Pax Americana αλά Τραμπ – Διδάγματα για την Ουκρανία από το μακρινό Κονγκό
Διπλωματικά «μπαλώματα» 21.08.25

Συνδέοντάς την με κρίσιμες πρώτες ύλες, η κυβέρνηση Τραμπ μεσολάβησε σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Κονγκό και της Ρουάντα, όμως το σχέδιο της Ουάσιγκτον παραμένει στον αέρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πάντα μιλούσα κατά της αδικίας: Η σφαγή στη Γάζα, η λογιστική εταιρία με τις εβραϊκές ρίζες και ο punker Πολ Γουέλερ
Επαναστάστης 21.08.25

Ο γνωστός μουσικός Πολ Γουέλερ μηνύει την λογιστική φίρμα που τον εκπροσωπούσε 30 χρόνια, επειδή διέκοψε τη συνεργασία τους όταν μίλησε για τη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

