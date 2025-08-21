Θεσσαλονίκη: Επίθεση με πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο – 3 τραυματίες
Άγνωστοι, πέταξαν πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να τραυματιστεί ο οδηγός, και δύο επιβάτες - Το συμβάν σημειώθηκε στα διόδια Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη.
Άγνωστοι, πιθανότατα ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να τραυματιστεί ο οδηγός, 34 ετών, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά άλλοι δύο τουρίστες από τη Σερβία που επέβαιναν στο λεωφορείο.
Μέχρι στιγμής η αστυνομία ανακοίνωσε δύο προσαγωγές.
Σύμφωνα με το MEGA, , το τουριστικό λεωφορείο γυρνούσε χθες (20/08) από την Χαλκιδική στη Σερβία και κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου δέχτηκε επίθεση με πέτρες από τέσσερις ανήλικους.
Οι πέτρες έσπαζαν τζάμια και το παρμπρίζ του λεωφορείου, τραυματίζοντας τρία άτομα.
Ο ένας εκ των τραυματιών είναι ο δεύτερος οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και του έκαναν ράμματα στα χείλη. Οι δύο τουρίστες που τραυματίστηκαν ελαφρά δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.
Για το περιστατικό η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε δύο προσαγωγές.
