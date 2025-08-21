Άγνωστοι, πιθανότατα ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε τουριστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα τζάμια και να τραυματιστεί ο οδηγός, 34 ετών, ενώ τραυματίστηκαν ελαφρά άλλοι δύο τουρίστες από τη Σερβία που επέβαιναν στο λεωφορείο.

Μέχρι στιγμής η αστυνομία ανακοίνωσε δύο προσαγωγές.

Σύμφωνα με το MEGA, , το τουριστικό λεωφορείο γυρνούσε χθες (20/08) από την Χαλκιδική στη Σερβία και κοντά στα διόδια του Ωραιοκάστρου δέχτηκε επίθεση με πέτρες από τέσσερις ανήλικους.

Οι πέτρες έσπαζαν τζάμια και το παρμπρίζ του λεωφορείου, τραυματίζοντας τρία άτομα.

Ο ένας εκ των τραυματιών είναι ο δεύτερος οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και του έκαναν ράμματα στα χείλη. Οι δύο τουρίστες που τραυματίστηκαν ελαφρά δεν χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Για το περιστατικό η ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε δύο προσαγωγές.