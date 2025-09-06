Ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Συγγρού όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό.

Κυκλοφοριακά προβλήματα

Λόγω του τροχαίου, υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της οδού Κράτητος στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

* Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου είναι αρχείου.