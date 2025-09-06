Λεωφόρος Συγγρού: Συγκρούστηκε λεωφορείο με γερανό – Προβλήματα στην κυκλοφορία
Ευτυχώς, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες μετά το τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Συγγρού
Ατύχημα σημειώθηκε στη Λεωφόρο Συγγρού όταν αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με γερανό.
Κυκλοφοριακά προβλήματα
Λόγω του τροχαίου, υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της οδού Κράτητος στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή του Νέου Κόσμου.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
* Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου είναι αρχείου.
