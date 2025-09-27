newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το μεγάλο παζάρι του Τραμπ – Στις ΗΠΑ όλα πλέον «πωλούνται»
Κόσμος 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:15

Το μεγάλο παζάρι του Τραμπ – Στις ΗΠΑ όλα πλέον «πωλούνται»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι έχει βάλει καρτελάκι τιμής σε κυβερνητικές παροχές και υπηρεσίες

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Spotlight

Για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως όλα είναι ένα καλό εμπορικό παιχνίδι, καταφέρνοντας να κοστολογίσει κρατικές παροχές και υπηρεσίες.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι οι επαγγελματικές βίζες εργασίας (H-1B) για τις Ηνωμένες Πολιτείες θα κοστίζουν πλέον 100.000 δολάρια στους φορείς που τις χορηγούν. Δεν πρόκειται για τέλος, αλλά για το ποσό που πρέπει να καταβάλει κάθε εταιρεία ή πανεπιστήμιο που επιθυμεί να προσλάβει ή να εγγράψει κάποιον ξένο.

Οι βίζες έχουν μετατραπεί σε συναλλαγές, όπως και η πολιτογράφηση: ο Λευκός Οίκος πουλάει «χρυσές κάρτες Τραμπ» που παρέχουν γρήγορη πρόσβαση σε μόνιμη διαμονή και, τελικά, υπηκοότητα, έναντι 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Οι ΗΠΑ κοστολογούν τα πάντα

Πολλά άλλα είναι πλέον προς πώληση. Η δυνατότητα πώλησης αγαθών στις ΗΠΑ είναι πλέον διαθέσιμη προς αγορά, με τιμή που ποικίλλει ανά χώρα και εξαρτάται από την κρίση του Τραμπ σχετικά με το πόσο αξίζει ή δεν αξίζει η συγκεκριμένη χώρα. Μία γενική εικόνα δείχνει ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης γίνονται σαν συναλλαγές με τιμή.

Μάλιστα, κυβέρνηση Τραμπ αρνήθηκε σε μεγάλες αμερικανικές δικηγορικές εταιρείες την πρόσβαση σε κυβερνητικά κτίρια και πελάτες, εκτός αν προσέφεραν νομικές υπηρεσίες αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για σκοπούς που ενδιαφέρουν τον Τραμπ. Η διαχείριση ενός ερευνητικού πανεπιστημίου δεν είναι πλέον θέμα ανταγωνισμού για κρατική χρηματοδότηση με βάση τα πλεονεκτήματα, και η λειτουργία δικηγορικών εταιρειών δεν είναι πλέον θέμα παροχής ανεξάρτητων επαγγελματικών υπηρεσιών. Αντίθετα, αυτές οι δραστηριότητες υπόκεινται στην έγκριση του προέδρου και στην ικανότητα του καθενός να πληρώσει το τίμημα που απαιτείται, αναφέρει η καθηγήτρια του πανεπιστημίου Κολούμπια Katharina Pistor, στο Social Europe.

Το κράτος υποτάσσει τις πολιτικές του στον μηχανισμό των τιμών.

Η τιμολόγηση των πάντων δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την κυβέρνηση Τραμπ. Είναι το λογικό αποτέλεσμα της αντίληψης του κράτους ως επιχειρηματικής οντότητας. Σε εκτελεστικό διάταγμα του Φεβρουαρίου 1981, ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν απαίτησε όλες οι σημαντικές ρυθμίσεις να υποβάλλονται σε εκτίμηση επιπτώσεων. Ως «σημαντικός» οριζόταν κάθε κανονισμός που θα κόστιζε στην οικονομία 100 εκατομμύρια δολάρια ή περισσότερα ετησίως, θα «αύξανε σημαντικά το κόστος ή τις τιμές για τους καταναλωτές, μεμονωμένες βιομηχανίες, ομοσπονδιακές, πολιτειακές ή τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή γεωγραφικές περιοχές» ή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά «τον ανταγωνισμό, την απασχόληση, τις επενδύσεις, την παραγωγικότητα, την καινοτομία ή την ικανότητα των επιχειρήσεων με έδρα τις ΗΠΑ να ανταγωνίζονται τις επιχειρήσεις με έδρα το εξωτερικό στις εγχώριες ή τις εξαγωγικές αγορές». Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση δεν θα κυβερνούσε πλέον για το λαό, αλλά για τις επιχειρήσεις.

Οι ΗΠΑ προχωρούν στην πώληση κυβερνητικών υπερησιών. REUTER/Carlos Barria

Είναι αλήθεια ότι το να εκτιμάς το κόστος της κυβερνητικής ρύθμισης κυρίως σε νομισματικούς όρους είναι η μία πλευρά του νομίσματος, ενώ το να πουλάς κυβερνητικές υπηρεσίες έναντι αμοιβής είναι εντελώς διαφορετικό. Ωστόσο, η βασική λογική είναι παρόμοια. Και στις δύο περιπτώσεις, το κράτος υποτάσσει τις πολιτικές του στον μηχανισμό των τιμών ή, όπως το έθεσε περίφημα ο Karl Polanyi, ολόκληρη η κοινωνία υπόκειται στην αρχή της αγοράς.

Ποιο είναι όμως το πρόβλημα; Δεν υποτίθεται ότι οι επιχειρήσεις είναι πιο αποτελεσματικές από την κυβέρνηση;

Άλλο επιχείρηση και άλλο κυβέρνηση

Ένα προφανές πρόβλημα είναι ότι η πληρωμή για μια κυβερνητική δράση είναι πολύ κοντά στη διαφθορά. Όσοι μελετούν το ζήτημα υποστηρίζουν ότι σε περιπτώσεις όπου οι κυβερνητικές υπηρεσίες βασίζονται στις ανάγκες ή στην αξία, η πληρωμή χρημάτων σε έναν κυβερνητικό αξιωματούχο ισοδυναμεί με δωροδοκία. Ωστόσο, αυτό το πρόβλημα μπορεί εύκολα να αποφευχθεί, εάν η πληρωμή επιβάλλεται από το νόμο και κατατίθεται σε καθορισμένα κρατικά ταμεία – και όχι στις τσέπες των γραφειοκρατών.

Αλλά αυτή η περιγραφή είναι πολύ απλοϊκή. Οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν απλά να δηλώσουν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να χρεώνουν χρήματα για τις υπηρεσίες τους, και η «διαφθορά» θα εξαφανιζόταν. Το βαθύτερο ερώτημα είναι αν οι κυβερνητικές υπηρεσίες πρέπει να κατανέμονται με βάση μηχανισμούς τιμολόγησης. Αυτή η πρακτική δεν παραβιάζει ορισμένες θεμελιώδεις αρχές των σχέσεων κράτους-πολιτών;

Τα συμφέροντα του λαού οφείλουν να είναι ο βασικός στόχος και όχι η πλήρης εμπορευματοποίηση του κράτους. REUTERS/Andrew Kelly

Όπως τονίζει το Social Europe, οι συνταγματικές δημοκρατίες, που γεννήθηκαν από τον Διαφωτισμό, βασίστηκαν στην ιδέα ενός κοινωνικού συμβολαίου, σύμφωνα με το οποίο «ο λαός» παραχωρεί ορισμένες περιορισμένες εξουσίες στο κράτος σε αντάλλαγμα, τουλάχιστον, για προστασία από εξωτερικές και εσωτερικές απειλές ή, ευρύτερα, για την προώθηση της ευημερίας του. Αλλά το πόση ασφάλεια ή ευημερία δικαιούνται οι πολίτες – με ποια μορφή και υπό ποιες συνθήκες – είναι θέμα πολιτικής διαμάχης. Εάν είναι επιτυχημένες, τέτοιες συζητήσεις οδηγούν αναπόφευκτα σε συμβιβασμό. Το κράτος, όπως έχει σχεδιαστεί, ενσωματώνει τις νόρμες και τις ιδέες που καθορίζουν τους σκοπούς της κυβέρνησης, όχι μόνο τα μέσα της.

Αυτό που έχει εμποδίσει την κρατική εξουσία να υποτάξει την κοινωνία είναι οι έλεγχοι και οι ισορροπίες.

Αν η ιστορία μας διδάσκει κάτι, είναι ότι η διακυβέρνηση του κράτους σαν να ήταν η «απόλυτη εταιρεία», όπως το έθεσε ο Έλον Μασκ όταν ακόμα απολάμβανε την εύνοια του Τραμπ, δεν είναι καλή ιδέα. Κατά την εποχή του αποικιοκρατισμού, οι εταιρείες είχαν την εξουσία να κυβερνούν τους αποικισμένους λαούς, όπως στις διαβόητες περιπτώσεις της Βρετανικής Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών, που κατέκτησε και κυβέρνησε μεγάλο μέρος της Ινδίας, και της Compagnie du Congo Belge του Βέλγου βασιλιά Λεοπόλδου Β’. Αυτές οι «εταιρικές πολιτείες» ήταν ακόμη πιο αδίστακτες από τις παραδοσιακές πολιτείες στην εκμετάλλευση των τοπικών πληθυσμών, αγνοώντας τις πολιτισμικές και θρησκευτικές τους προτιμήσεις και ωθώντας την κερδοφορία πέρα από τα όρια του ανεκτού για τους ανθρώπους. Στην Ινδία, αυτό οδήγησε σε μια εξέγερση που ώθησε το βρετανικό στέμμα να αναλάβει τον έλεγχο της υποηπείρου το 1857, υπενθυμίζει στο άρθρο της η Katharina Pistor.

Το διαχρονικό δίδαγμα είναι ότι η απληστία δεν έχει όρια. Αυτό που έχει εμποδίσει την κρατική εξουσία να υποτάξει την κοινωνία είναι οι έλεγχοι και οι ισορροπίες, καθώς και οι χάρτες δικαιωμάτων που συνδέουν τον σκοπό της κυβέρνησης με τα συμφέροντα του λαού. Αυτή είναι η λογική των δημόσιων θεσμών, όχι των ιδιωτικών οντοτήτων. Αν καταρρεύσει, η απόλυτη εταιρεία θα υπαγορεύει τα πάντα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Economy
Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

Ενεργειακό κόστος: Το μεγάλο εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητας  

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Λαβρόφ στον ΟΗΕ: Συζήτηση για την Ουκρανία αν διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί
«Πρώτα η ασφάλειά μας» 27.09.25

Λαβρόφ στον ΟΗΕ: Συζήτηση για την Ουκρανία αν διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί

Ο Σεργκέι Λαβρόφ παραδέχθηκε ότι ρωσικά drones παραβιάζουν εναέριο χώρο άλλων κρατών, μιλώντας για «περιστατικά». Η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν, είπε, αλλά θα απαντήσει «αποφασιστικά», αν δεχθεί επίθεση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Αναθεωρεί τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας – Ο στρατός θα μπορεί να καταρρίπτει drones
Δύο πυλώνες 27.09.25

Γερμανία: Αναθεωρεί τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας – Ο στρατός θα μπορεί να καταρρίπτει drones

Επίσημο ρόλο στον γερμανικό στρατό όσον αφορά την άμυνα με drones θα δώσει η γερμανική κυβέρνηση. Θα μπορεί να τα καταρρίπτει αν βρίσκονται στον εναέριο χώρο της Γερμανίας.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία
Πίεση στο Ισραήλ 27.09.25 Upd: 18:54

Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία

Σύμφωνα με τη Haaretz, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Νετανιάχου εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο που είχε για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στόχος, τώρα, με το σχέδιο να διασωθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045
«Έκθεση για το Μέλλον» 27.09.25

Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045

Η «Έκθεση για το Μέλλον» παρουσιάζει τέσσερα σενάρια έως το 2045 - Από έναν κόσμο κυριαρχούμενο από τεχνολογικούς κολοσσούς έως έναν όπου οι παλιές συμμαχίες έχουν καταρρεύσει και οι συγκρούσεις γίνονται η νέα κανονικότητα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Ρωσία: Ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία – Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο
Μαίνεται ο πόλεμος 27.09.25

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία - Ανταλλάσσουν επιθέσεις με drones Μόσχα και Κίεβο

Η Ρωσία έχει καταλάβει περίπου το 0,8% της συνολικής επιφάνειας της Ουκρανίας από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας

Σύνταξη
Λετονία: Στη Ρίγα οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones
Στη Ρίγα 27.09.25

Στη Λετονία συναντώνται οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones

«Κλιμακωτά ριψοκίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο ζωές - Η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες», τόνισε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε για τις παραβιάσεις από drones

Σύνταξη
Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα
Δείτε αναλυτικά 27.09.25

Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα

Η πρόταση των ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν 48 ώρες μετά τη δημόσια αποδοχή της από το Ισραήλ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…
On Field 27.09.25

Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού είναι πάντα έτοιμος για να εκμεταλλευτεί και την… μισή φάση, κάτι που τον καθιστά υπερπολύτιμο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια
Στοιχήματα 27.09.25

«Ο Γιώργος Λάνθιμος πάει για Όσκαρ»: Το BBC επιλέγει τις 12 ταινίες που θα διεκδικήσουν τρόπαια

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Βουγονία του είναι ανάμεσα στους κινηματογραφικούς τίτλους που θα διεκδικήσουν τα μεγάλα βραβεία των Όσκαρ φέτος. Ποιοί άλλοι είναι τα μεγάλα στοιχήματα του BBC;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λαβρόφ στον ΟΗΕ: Συζήτηση για την Ουκρανία αν διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί
«Πρώτα η ασφάλειά μας» 27.09.25

Λαβρόφ στον ΟΗΕ: Συζήτηση για την Ουκρανία αν διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί

Ο Σεργκέι Λαβρόφ παραδέχθηκε ότι ρωσικά drones παραβιάζουν εναέριο χώρο άλλων κρατών, μιλώντας για «περιστατικά». Η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν, είπε, αλλά θα απαντήσει «αποφασιστικά», αν δεχθεί επίθεση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η οικογένεια Gucci ετοιμάζει μια νέα σειρά ως απάντηση στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ – «Πόνος, χρήμα, δόξα»
Κράμα 27.09.25

Η οικογένεια Gucci ετοιμάζει μια νέα σειρά ως απάντηση στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ – «Πόνος, χρήμα, δόξα»

Η νέα σειρά έξι επεισοδίων με τίτλο «Gucci: Game Over» σε σκηνοθεσία Γκαμπριέλ Μουτσίνο, βασίζεται στις αναμνήσεις της Αλέγκρα Γκούτσι, κόρης του Μαουρίτσιο Γκούτσι και της Πατρίσια Ρετζιάνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2: Ο Τσικίνιο «εκτέλεσε» τους Βοιωτούς (vids)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ο Τσικίνιο εκτέλεσε τον Λεβαδειακο (3-2, vids)

Με πρωταγωνιστή τον Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός έσπασε το «μπλόκο» του Λεβαδειακού και του VAR, που «χάλασε» και μέτρησε λανθασμένα το γκολ των Βοιωτών στο 79’ (2-2) και πήρε το τρίποντο της νίκης.

Σύνταξη
Γερμανία: Αναθεωρεί τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας – Ο στρατός θα μπορεί να καταρρίπτει drones
Δύο πυλώνες 27.09.25

Γερμανία: Αναθεωρεί τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας – Ο στρατός θα μπορεί να καταρρίπτει drones

Επίσημο ρόλο στον γερμανικό στρατό όσον αφορά την άμυνα με drones θα δώσει η γερμανική κυβέρνηση. Θα μπορεί να τα καταρρίπτει αν βρίσκονται στον εναέριο χώρο της Γερμανίας.

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Άρης – Πανσερραϊκός

LIVE: Άρης – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Άρης – Πανσερραϊκός, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Το «θηρίο» της τεχνητής νοημοσύνης και οι κίνδυνοι που καλείται να προλάβει η Ευρώπη
«Καμπανάκι» 27.09.25

Το «θηρίο» της τεχνητής νοημοσύνης και οι κίνδυνοι που καλείται να προλάβει η Ευρώπη

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα της τεχνητής νοημοσύνης, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με κινδύνους που καλείται να προβλέψει και να προλάβει

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ηλιούπολη: Ζητά να μιλάει με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων
Ελλάδα 27.09.25

Ηλιούπολη: Ζητά να μιλάει με το παιδί του ο προπονητής ταε κβον ντο που καταδικάστηκε για βιασμούς ανηλίκων

Η μητέρα του παιδιού μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» είπε πως το παιδί είχε βρεθεί μπροστά στη στιγμή που ο πατέρας του συνευρισκόταν σεξουαλικά με μία ανήλικη μαθήτριά του.

Σύνταξη
Time Out 2025: Αυτή είναι η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο σήμερα (που εκθρόνισε το Λονδίνο)
Βαλίτσα 27.09.25

Time Out 2025: Αυτή είναι η πιο κουλ γειτονιά στον κόσμο σήμερα (που εκθρόνισε το Λονδίνο)

Η κατάταξη του Time Out με τις πιο κουλ γειτονιές ανά τον κόσμο βασίζεται σε κριτήρια όπως η κουλτούρα, η κοινότητα, η βιωσιμότητα, το φαγητό και, κυρίως, «αυτή η δυσδιάκριτη αίσθηση του Τώρα»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΚΚΕ για ομιλία Μητσοτάκη: Εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ
«Υποκριτική ευαισθησία» 27.09.25

ΚΚΕ για ομιλία Μητσοτάκη: Εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ

Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να διαταράξει το Ισραήλ τις σχέσεις με τους συμμάχους του, σχολίασε το ΚΚΕ την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Premier League: Σοκ για τη Λίβερπουλ από την Κρίσταλ Πάλας στις καθυστερήσεις – «5άρα» η Σίτι, ήττα η Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Premier League: Σοκ για τη Λίβερπουλ από την Κρίσταλ Πάλας στις καθυστερήσεις – «5άρα» η Σίτι, ήττα η Τσέλσι

Η Κρίσταλ Πάλας υποχρέωσε τη Λίβερπουλ στην πρώτη της ήττα στη φετινή Premier League μετά από το 5Χ5 που είχε κάνει. Επιβλητική η Μάντσεστερ Σίτι με 5-1 επί της Μπέρνλι, ήττα με 1-3 για την Τσέλσι.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Σάντερλαντ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ έξω από φαρμακείο – Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί
Ελλάδα 27.09.25

Καλαμάτα: Τροχαίο με σύγκρουση δύο ΙΧ έξω από φαρμακείο – Στο νοσοκομείο οι δύο οδηγοί

Στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης στην Καλαμάτα έχουν προηγηθεί δεκάδες παρόμοια τροχαία ατυχήματα, ενώ πάγιο αίτημα των περίοικων είναι να τοποθετηθούν φανάρια,

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Γιουβέντους – Αταλάντα

LIVE: Γιουβέντους – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Αταλάντα, για την 5η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο