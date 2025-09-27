Ο γιος του Αμερικανού απεσταλμένου στη Μέση Ανατολή, Άλεξ Γουίτκοφ προσπάθησε να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια για επενδύσεις από το Κατάρ, ενώ ο πατέρας του Στιβ διαπραγματευόταν για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, σύμφωνα με έρευνα των New York Times.

Υπενθυμίζεται ότι το Κατάρ ήταν ο βασικός διαμεσολαβητής ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, τουλάχιστον μέχρι την πρόσφατη ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα.

Ο Άλεξ Γουίτκοφ προσπάθησε να προωθήσει ένα προγραμματισμένο επενδυτικό σχέδιο στην Qatar Investment Authority, με επίκεντρο ακίνητα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της καταριανής αρχής που μίλησε στην εφημερίδα.

Ο γιος του Στιβ Γουίτκοφ αντικατέστησε τον πατέρα του στη διοίκηση της Witkoff Group, της οικογενειακής εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων, από τότε που ο τελευταίος έγινε απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ το 2024.

Ο εκπρόσωπος της Qatar Investment Authority δήλωσε ότι η χώρα δεν προχωρά με την πρόταση του Γουίτκοφ.

The Qataris ultimately invested in several Witkoff deals. Witkoff’s son Alex recently solicited billions of dollars from Qatar and other Gulf countries for an investment fund. After @nytimes asked about it, Witkoff said it had shelved the fund. https://t.co/ZecRXuvICy — David Enrich (@davidenrich) September 26, 2025

Εκτεταμένοι δεσμοί με το Κατάρ

Η έρευνα των New York Times προσθέτει ότι η σχέση των Γουίτκοφ με το πλούσιο σε πετρέλαιο κράτος του Κόλπου είχε ήδη ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, πριν από σχεδόν δέκα χρόνια, αποκαλύπτοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι οι δεσμοί της οικογένειας με τη χώρα είναι πιο εκτεταμένοι από ό,τι ήταν γνωστό μέχρι τώρα.

Ένα ενημερωτικό σημείωμα που έλαβε η εφημερίδα υποδηλώνει ότι οι Καταριανοί είχαν επενδύσει σε έργα της Witkoff Group ήδη από το 2017.

Στο ίδιο memo σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η προηγούμενη σχέση της οικογένειας με το Κατάρ έχει επηρεάσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Επιπλέον, ο Ζακ Γουίτκοφ, ο άλλος γιος του Στιβ, έχει συμμετάσχει σε διάφορες διασκέψεις για τα κρυπτονομίσματα, σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσει επενδύσεις από τα κράτη του Κόλπου για την εταιρεία κρυπτονομισμάτων που ανήκει στον Τραμπ και τον μπαμπά Γουίτκοφ, την World Liberty Financial, παρά το γεγονός ότι έχει κατηγορηθεί για παραβίαση ενός κανόνα δεοντολογίας που απαγορεύει στους αξιωματούχους των ΗΠΑ να εμπλέκονται σε θέματα που τους ωφελούν.

Σε συνέντευξη με τον Τάκερ Κάρλσον τον Μάρτιο, ο Στιβ Γουίτκοφ χαρακτήρισε τους Καταριανούς «καλούς, αξιοπρεπείς ανθρώπους» που έχουν «καλές προθέσεις» στις προσπάθειές τους να επιτύχουν κατάπαυση του πυρός, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς ότι είναι «υπέρμαχος του Κατάρ».