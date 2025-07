Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ και ο Αμερικανός πρέσβης, Μάικ Χάκαμπι θα ταξιδέψουν στη Γάζα την Παρασκευή για να επιθεωρήσουν τα διαβόητα κέντρα του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF).

Ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι Παλαιστίνιοι έχουν καταγγείλει αυτά τα κέντρα διανομής ως «παγίδες θανάτου», καθώς δεκάδες πεινασμένοι κάτοικοι της Γάζας χάνουν κάθε μέρα τη ζωή τους, επιχειρώντας να βρουν φαγητό στον παλαιστινιακό θύλακα.

Μόνο την Πέμπτη, σύμφωνα με ιατρικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera, σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι που επιχείρησαν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια.

Σύμφωνα με την Κάρολαϊν Λίβιτ, την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, ο Γουίτκοφ και ο Χάκαμπι θα εργαστούν πάνω σε ένα σχέδιο έτσι ώστε να παραδίδονται περισσότερα τρόφιμα στη Γάζα.

Η ίδια πρόσθεσε ότι θα συναντηθούν με κατοίκους της Γάζας για να «ακούσουν από πρώτο χέρι για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή».

Η ανακοίνωση της Λίβιτ:

Press secretary Karoline Leavitt confirms Steve Witkoff is going to Gaza tomorrow and says a new aid plan will be approved following his visit. pic.twitter.com/KQG9s7fEQJ

— dustin mills (@dustinemills24) July 31, 2025