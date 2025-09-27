Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου Μυτιλήνης στα Τσαμάκια

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του κάστρου Μυτιλήνης στην περιοχή Τσαμάκια.

Πυροσβεστικά οχήματα είναι στην περιοχή και έχουν ξεκινήσει την κατάσβεση.

Καίει σε χαμηλή βλάστηση

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά είναι πίσω από το κάστρο της πόλης και θεωρείται αρκετά επικίνδυνη.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και για την ώρα δεν κινδυνεύουν σπίτια.

Εικόνες από τη φωτιά