Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου Μυτιλήνης στα Τσαμάκια
Στην περιοχή φυσάει αρκετά και έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί
- Τέμπη: Το χρονικό της υπονόμευσης των ερευνών για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα
- Το αγκάθι του ενεργειακού κόστους – Η πρόταση του ΣΕΒ και οι κίνδυνοι
- «Μάστιγα» τα τροχαία ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους – Μεγαλώνει η μαύρη λίστα των θυμάτων της ασφάλτου
- Μοτοπορεία αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη ενώθηκε με τον αγώνα τον Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα
Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του κάστρου Μυτιλήνης στην περιοχή Τσαμάκια.
Πυροσβεστικά οχήματα είναι στην περιοχή και έχουν ξεκινήσει την κατάσβεση.
Καίει σε χαμηλή βλάστηση
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά είναι πίσω από το κάστρο της πόλης και θεωρείται αρκετά επικίνδυνη.
Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και για την ώρα δεν κινδυνεύουν σπίτια.
Εικόνες από τη φωτιά
- Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
- Ινδία: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση [βίντεο]
- Ολο το ρεπορτάζ για το VAR στο Καραϊσκάκη: Το πρωτόκολλο δεν έχει χρονικό όριο σε περίπτωση βλάβης
- Ολυμπιακός: Η απονομή στον κάτοχο του Super Cup (pics+vid)
- ΝΑΤΟ: Αυξάνει την παρουσία του στη Βαλτική μετά τις υπερπτήσεις drones στη Δανία
- Live η πορεία της κακοκαιρίας – Νέο έκτακτο δελτίο, πού ήχησε το 112
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις