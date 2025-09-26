Πάτρα: Φωτιά σε εξέλιξη – Καίει σε δύσβατη περιοχή στο Παναχαϊκό όρος – Σηκώθηκαν οκτώ εναέρια
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή - Δύσκολο το έργο της κατάσβεσης - Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι
- Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων
- Τρεις νεκροί μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 400.000 εκτοπίστηκαν στις Φιλιππίνες
- Ο Σαρκοζί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής -Το συγκλονιστικό εξώφυλλο της Liberation
- Βιασμό από Βρετανό κατήγγειλε μια 24χρονη τουρίστρια από τη Νορβηγία
Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή στο Παναχαϊκό όρος, στην Πάτρα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι και πήρε γρήγορα διαστάσεις καθώς πνέουν δυνατοί άνεμοι στην περιοχή.
Στο πύρινο μέτωπο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών. Να σημειωθεί ότι η πυρκαγιά δεν απειλεί προσώρας κάποια κατοικημένη περιοχή, ενώ σύμφωνα με το flamis.gr εκδηλώθηκε σε αρκετά μεγάλο ύψος πίσω από τις ανεμογεννήτριες.
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας και Πολιτικής Προστασίας, Φωκίων Ζαΐμης, η φωτιά μαίνεται στην ορεινή περιοχή στο Άνω Καστρίτσι και προς το παρόν μακριά από κατοικημένες περιοχές.
Ως Πολιτική Προστασία, αναφέρει, «έχουμε ήδη συνδράμει με τρία υδροφόρα οχήματα και χωματουργικά μηχανήματα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής 112 για απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής, καθώς η φωτιά είναι σε δύσβατη, δασική περιοχή».
Στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης έχουν αφιχθεί και συνδράμουν οκτώ εναέρια μέσα, τρία ελικόπτερα και πέντε αεροσκάφη.
Στο έδαφος επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 20 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καστρίτσι Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα 3 Ε/Π και 5 Α/Φ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 26, 2025
- Mitsotakis’ New York Fiasco: A Symptom of a Government in Crisis
- Συμφωνία Καζέρτας: Το μοιραίο μάντρωμα για τον ΕΛΑΣ
- Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
- Ηγουμενίτσα: Στις 17:30 η κηδεία του 11χρονου Μάξιμου που σκοτώθηκε σε τροχαίο
- Χωρίς ΜακΚίσικ στον ημιτελικό του Super Cup ο Ολυμπιακός
- «Cliffhanger»: Το ριμέικ του γνωστού θρίλερ έρχεται το 2026, με τους Πιρς Μπρόσναν και Λίλι Τζέιμς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις