Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή στο Παναχαϊκό όρος, στην Πάτρα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι και πήρε γρήγορα διαστάσεις καθώς πνέουν δυνατοί άνεμοι στην περιοχή.

Στο πύρινο μέτωπο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών. Να σημειωθεί ότι η πυρκαγιά δεν απειλεί προσώρας κάποια κατοικημένη περιοχή, ενώ σύμφωνα με το flamis.gr εκδηλώθηκε σε αρκετά μεγάλο ύψος πίσω από τις ανεμογεννήτριες.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας και Πολιτικής Προστασίας, Φωκίων Ζαΐμης, η φωτιά μαίνεται στην ορεινή περιοχή στο Άνω Καστρίτσι και προς το παρόν μακριά από κατοικημένες περιοχές.

Ως Πολιτική Προστασία, αναφέρει, «έχουμε ήδη συνδράμει με τρία υδροφόρα οχήματα και χωματουργικά μηχανήματα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής 112 για απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής, καθώς η φωτιά είναι σε δύσβατη, δασική περιοχή».

Στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης έχουν αφιχθεί και συνδράμουν οκτώ εναέρια μέσα, τρία ελικόπτερα και πέντε αεροσκάφη.

Στο έδαφος επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 20 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ.