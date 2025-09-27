Φωτιά σε δασική έκταση στο Εξαμίλι στη Θεσσαλονίκη – Κινητοποιήθηκαν και δύο ελικόπτερα
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9) σε δασική έκταση στην περιοχή Εξαμίλι στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική κλήθηκε στις 14:30 για φωτιά που ξέσπασε βόρεια από το χωριό Εξαμίλι, που ανήκει στον Δήμο Λαγκαδά.
Ισχυρές δυνάμεις
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα και από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα.
Η φωτιά εντοπίζεται προς το τέλος γεωργικών εκτάσεων και αρχή δασικής έκτασης και είναι σε απόσταση από οικιστική περιοχή.
