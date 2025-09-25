Φωτιά στη Νέα Πέραμο στα Μέγαρα – Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Η φωτιά οριοθετήθηκε γρήγορα - Επιχειρούν 12 οχήματα με 34 πυροσβέστες και 1 ομάδα πεζοπόρου.
Φωτιά εκδηλώθηκε στη Νέα Πέραμο στα Μέγαρα, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική. Η φωτιά, σύμφωνα με τοπική ιστοσελίδα ξέσπασε στο στρατόπεδο των ΛΟΚ, δίπλα από τις δεξαμενές των ΕΛΠΕ.
Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και γρήγορα η φωτιά οριοθετήθηκε.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική καθώς από νωρίς η εικόνα της φωτιάς ήταν πολύ καλύτερη μειώθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης.
Πλέον επιχειρούν 12 οχήματα με 34 πυροσβέστες και 1 ομάδα πεζοπόρου.
- Κύπρος: Τραγωδία στον Ιππόδρομο Λευκωσίας – Αφηνιασμένο άλογο σκότωσε 67χρονο
- Συνελήφθη 77χρονος αρχαιοκάπηλος – Είχε στην κατοχή του και φιάλη με ανθρώπινο έμβρυο
- Ολυμπιακός: Έφτασε τις 100 συμμετοχές ο Ελ Κααμπί (pic)
- Το NATO έχει όπλα, αλλά του λείπει κάτι που έχουν ακόμα οι Ρώσοι – Η Ελλάδα;
- Η φωτογραφία Ερντογάν δίπλα στον Τραμπ και το c’ est la vie του Μητσοτάκη
- Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας – Βρέθηκαν κάλυκες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις