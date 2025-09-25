Φωτιά στη Νέα Πέραμο στα Μέγαρα – Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά εκδηλώθηκε στη Νέα Πέραμο στα Μέγαρα, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική. Η φωτιά, σύμφωνα με τοπική ιστοσελίδα ξέσπασε στο στρατόπεδο των ΛΟΚ, δίπλα από τις δεξαμενές των ΕΛΠΕ.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και γρήγορα η φωτιά οριοθετήθηκε.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική καθώς από νωρίς η εικόνα της φωτιάς ήταν πολύ καλύτερη μειώθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

Πλέον επιχειρούν 12 οχήματα με 34 πυροσβέστες και 1 ομάδα πεζοπόρου.