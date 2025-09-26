Βόλος: Φωτιά δίπλα σε σπίτια στην Καντήραγα στη Νέα Αγχίαλο – Περιορίστηκε άμεσα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 19:00, όταν ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση εντός κατοικημένης περιοχής στην περιοχή Καντήραγας του Δήμου Βόλου.

Σύμφωνα με το THE NEWSPAPER, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς η οποία ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς στην περιοχή υπάρχουν πολλές μόνιμες αλλά και παραθεριστικές κατοικίες.

Υπό έλεγχο

Όπως φαίνεται στις εικόνες στις τεράστιες φλόγες τυλίχθηκαν μεγάλα δένδρα και μια κολόνα ηλεκτροδότησης σε απόσταση αναπνοής από σπίτια.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά περιορίστηκε πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.