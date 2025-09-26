Βόλος: Φωτιά δίπλα σε σπίτια στην Καντήραγα στη Νέα Αγχίαλο – Περιορίστηκε άμεσα
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Χρυσή Ακτή Παναγιάς
- Άγριο ξύλο στη μέση του δρόμου για την... προτεραιότητα στο φανάρι - Δείτε βίντεο
- Χωρίζει το ζευγάρι που είχε τραυματιστεί με φουσκωτό στη Λέρο - Για το ακριβότερο διαζύγιο μιλούν στην Τουρκία
- Σοκ στην Αργεντινή – Σε ζωντανή μετάδοση η φρικτή δολοφονία τριών κοριτσιών, μετά τον βασανισμό τους
- Πατέρας, πατερούλης, μπαμπάς: Η πατρική μορφή σε κρίση ή σε μετάβαση;
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 19:00, όταν ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση εντός κατοικημένης περιοχής στην περιοχή Καντήραγας του Δήμου Βόλου.
Σύμφωνα με το THE NEWSPAPER, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς η οποία ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς στην περιοχή υπάρχουν πολλές μόνιμες αλλά και παραθεριστικές κατοικίες.
Υπό έλεγχο
Όπως φαίνεται στις εικόνες στις τεράστιες φλόγες τυλίχθηκαν μεγάλα δένδρα και μια κολόνα ηλεκτροδότησης σε απόσταση αναπνοής από σπίτια.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά περιορίστηκε πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.
- LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης
- H Μόντσα του Μπερλουσκόνι περνά σε αμερικανικά χέρια
- Βοιωτία: Νέες αποκαλύψεις για την απάτη της 62χρονης – Έλαβε και ενισχύσεις για γεωργική δραστηριότητα της μητέρας της
- Γαλλία: Ο Λεκορνί αποκλείει την φορολόγηση των πλουσίων – Αρχές Οκτώβρη ανακοινώνεται το νέο κυβερνητικό σχήμα
- Πώς είναι σήμερα η «ωραία Ελένη» του Ρετιρέ; – Η σπάνια εμφάνιση της Κλαίρης Κατσαντώνη
- Η ιδιοκτησία της Τότεναμ απέρριψε «αποφασιστικά» πρόταση πώλησης για ποσό-μαμούθ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις