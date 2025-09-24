Φωτιά στον Μελιγαλά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική λίγο πριν τις 3 μεσημέρι λόγω φωτιάς σε αγροτοδασική έκταση μεταξύ Μελιγαλά και Ανθούσας.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Ταυτόχρονα επιχειρούν από αέρος δύο αεροσκάφη Pzl και ένα ελικόπτερο Erickson.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν επίσης εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.