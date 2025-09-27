magazin
Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
«Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν σε ανάρτησή της

Spotlight

Η Τζέσικα Τσαστέιν τοποθετήθηκε δημόσια για την απόφαση του Apple TV+ να μεταθέσει την πρεμιέρα της νέας της σειράς The Savant, ξεκαθαρίζοντας πως δεν συμμερίζεται την επιλογή της πλατφόρμας να «παγώσει» την κυκλοφορία.

Η Apple γνωστοποίησε την Τρίτη ότι η σειρά δεν θα προβληθεί στις 26 Σεπτεμβρίου, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, απόφαση που συνδέθηκε κυρίως με τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Στο The Savant, η Τσαστέιν ενσαρκώνει μια πράκτορα που διεισδύει σε διαδικτυακές κοινότητες μίσους με στόχο την αποτροπή ακραίων βίαιων ενεργειών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτά τα περιστατικά, αν και δεν αποτυπώνουν το σύνολο της βίας που έχουμε βιώσει στις ΗΠΑ, δείχνουν μια νοοτροπία που διατρέχει όλο το πολιτικό φάσμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί.»

YouTube thumbnail

«Eνώ θα ήθελα αυτή η σειρά να μην ήταν τόσο επίκαιρη, δυστυχώς παραμένει»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός υπογράμμισε ότι, παρότι «εκτιμά» τη συνεργασία της με την Apple και «σέβεται βαθιά» την ομάδα της, δεν συμφωνεί με την καθυστέρηση της σειράς.

«Στα πέντε χρόνια που δουλεύουμε αυτή τη σειρά, έχουμε δει δυστυχώς πολλά περιστατικά βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες: την απόπειρα απαγωγής της κυβερνήτριας του Μίσιγκαν Γκρέτσεν Γουίτμερ, την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, τις απόπειρες δολοφονίας του προέδρου Τραμπ, τις πολιτικές δολοφονίες Δημοκρατικών βουλευτών στη Μινεσότα, την επίθεση στον σύζυγο της προέδρου της Βουλής Νάνσι Πελόζι, τη δολοφονία του συντηρητικού Τσάρλι Κερκ, τον πρόσφατο πυροβολισμό σε τοπικό σταθμό της ABC στην Καλιφόρνια και πάνω από 300 ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία σε όλη τη χώρα», έγραψε η Τσαστέιν στο Instagram.

«Αυτά τα περιστατικά, αν και δεν αποτυπώνουν το σύνολο της βίας που έχουμε βιώσει στις ΗΠΑ, δείχνουν μια νοοτροπία που διατρέχει όλο το πολιτικό φάσμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν απέφυγα ποτέ τα δύσκολα θέματα και, ενώ θα ήθελα αυτή η σειρά να μην ήταν τόσο επίκαιρη, δυστυχώς παραμένει».


Η Τσαστέιν συνέχισε: «Το Savant είναι αφιερωμένο στους ήρωες που εργάζονται καθημερινά για να αποτρέψουν πράξεις βίας πριν αυτές συμβούν, και το να τιμήσουμε το θάρρος τους μοιάζει πιο επιτακτικό από ποτέ. Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό. Μέχρι τότε, εύχομαι ασφάλεια και δύναμη σε όλους, και θα σας ενημερώσω αν και πότε κυκλοφορήσει το The Savant».

«Το είδος της σειράς που χρειάζεται τώρα η Αμερική»

Σχολιάζοντας την απόφαση της Apple να σταματήσει την κυκλοφορία, η επικεφαλής κριτικός τηλεόρασης του Variety, Αραμίντε Τινουμπού, υποστήριξε ότι το Savant είναι «ακριβώς το είδος της σειράς που χρειάζεται τώρα η Αμερική». Όπως έγραψε, η σειρά δεν αναφέρει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο «φαίνεται ότι το Apple TV+ υποχωρεί απέναντι σε μια προεδρική διοίκηση που δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον για τη δική της ρητορική και απόψεις. Όπως υπονοεί το Savant, αν συνεχίσουμε να ζούμε σε κλειστά συστήματα, απρόθυμοι να ακούσουμε και να συζητήσουμε με βάση τη λογική και τα γεγονότα, τότε αποτελούμε μέρος του προβλήματος».

